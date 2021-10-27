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250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили в Чернигове группу лиц, создавших незаконную схему продажи COVID-сертификатов без прохождения вакцинации. Злоумышленники за плату вносили данные клиентов в Электронную систему здравоохранения. Только за последние два месяца преступная прибыль превысила 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу сектора коммуникации полиции в Черниговской области.

Как установили правоохранители, схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту туристическую компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать.

Фигурантка вступила в сговор с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры. После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты. А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у непривитого лица.

Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов.

250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам 01

Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. гривен от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными.

25 октября правоохранители провели одновременные обыски в рабочих кабинетах медицинских работников, в офисе туристического агентства и дома у всех фигурантов. По результатам изъяты компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Отмечается, что сеть продаж COVID-сертификатов разоблачили Управление уголовного розыска и Следственное управление ГУНП в Черниговской области, отдел противодействия киберпреступлениям в Черниговской области. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам 03
250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам 04
250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам 05
250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам 06
250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам 07
250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам 08
Фото: сайт полиции

карантин (16729) подделка (440) сертификат (227) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Думаю это тот случай когда и дающие взятку должны быть привлечены и наказаны по полной. Кстати врачи должны быть не просто осуждены но и лишены диполомов.
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27.10.2021 14:04 Ответить
+3
Пир во время чумы. Наши вечно недоедающие врачи устроили бизнес на справочках, местах в реанимациях, карманных аптеках. Сколько не плати, а если привыкли годами "решать вопросы", так и дальше будет "бизнесить"
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27.10.2021 14:02 Ответить
+3
Кацап, иди домой, здесь водки нет!
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27.10.2021 14:13 Ответить
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але! че так дорого?)
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27.10.2021 14:00 Ответить
Пора бы уже продавать ковид сертификаты на уроне государства. Кто укололся - молодец, а кто не хочет, то должен иметь возможность купить международный ковид сертификат для поездок за границу. Нужно идею подкинуть Даниле Гетманцу, таким образом мы пополним государственный бюджет!!!
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27.10.2021 14:04 Ответить
і цей весь бюджет потім піде на лікування від коронавірусу тих хто купив сертифікати.
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27.10.2021 14:07 Ответить
80 % нариту переносят ковид в легкой форме. Так что не все так страшно.
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27.10.2021 14:09 Ответить
2.3% відсотків помирають від коронавірусу. В Україні вже померло 62 тис. людей. Я вже не кажу про сотні тисяч які пройшли через медзаклади, а це все нагрузка на лікарів.
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27.10.2021 14:26 Ответить
2,3% від захворівших. Так буде вірніше сказано. Тобто на сьогодення 65 628 людей з 2 825 733 за два роки.
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27.10.2021 15:16 Ответить
"купить международный ковид сертификат для поездок за границу"

Вот только заграница после этого будет закрыта для всех обладателей украинских сертификатов - что для покупателей, что для тех, кто реально вакцинировался.
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27.10.2021 14:12 Ответить
Дороговато. Жлобы.
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27.10.2021 14:01 Ответить
Загнули ціни от хтось їх і здав
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27.10.2021 14:02 Ответить
Пир во время чумы. Наши вечно недоедающие врачи устроили бизнес на справочках, местах в реанимациях, карманных аптеках. Сколько не плати, а если привыкли годами "решать вопросы", так и дальше будет "бизнесить"
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27.10.2021 14:02 Ответить
Мало того, еще и сами колоться не хотят, экскулапы в белых халатах
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27.10.2021 14:05 Ответить
ну так что теперь жизнь должна закончится потому что не хочешь колоть жижу?кто дал право коронабесам ограничивать людей в их правах
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27.10.2021 14:08 Ответить
Кацап, иди домой, здесь водки нет!
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27.10.2021 14:13 Ответить
Думаю это тот случай когда и дающие взятку должны быть привлечены и наказаны по полной. Кстати врачи должны быть не просто осуждены но и лишены диполомов.
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27.10.2021 14:04 Ответить
жаль людей -доброе дело делали удачи им
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27.10.2021 14:05 Ответить
Одні торгують вакцинами, інші підробленими сертифікатами. Суцільний бізнес.
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27.10.2021 14:05 Ответить
вакцини безкоштовні, нащо їх продавати чи купувати?
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27.10.2021 14:08 Ответить
Тому що забагато ідіотів, яким мізки промили різними теоріями змов і які бояться вакцинуватися.
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27.10.2021 14:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27466410.html "Велике будівництво" и "Маленька вакцінація"



Вся страна обвешана вот такими бордами. Реально вся страна, десятки тысяч плоскостей.

Оценки знакомыми рекламщиками затрат на такой пиар - почти сотня миллионов гривен в этом году. И да, бОльшая часть затрат на вот это самое "Велике будівництво" в этом году были сделаны за счет антиковидного бюджетного фонда.

Вопрос - а борды программы вакцинации в нашей стране существуют? Хоть сколько-то? Хоть где-то? Я ведь не утверждаю, что их нет. Просто мне они как-то на глаза не попадаются.

Получается "Велике будівництво" и "Маленька вакцінація"?

Просто для информации: в трех областных центрах вчера утром закончились запасы кислорода. Совсем, полностью. Как-то так лихо сложилось, что заводы по производству кислорода стали на профилактический ремонт в самое "подходящее" время.

И теперь кислород закупают в Польше - по 35 тонн в сутки. Это при том, что Херсонская область в сутки потребляет 15 тонн.

По новеньким дорогам 734 человека вчера поехали в морг.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3054356598166470 Юрий Бирюков
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27.10.2021 14:15 Ответить
2 года зебуины не могут внести изменения в УК. Было бы прекрасно должностным лицам - 10 лет, остальным по 5 лет. БЕЗ "анажимать", поруки, гарантии и т.д.
А после отсидки таких врачей-мудаков лишать атестации. ТАКОЕ гавно не должно лечить людей
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27.10.2021 15:09 Ответить
Лучше как в Китае - к стеночке ставить.
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27.10.2021 16:04 Ответить
прогнило всё до корней, остается облить всё бензином и спалить
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27.10.2021 15:20 Ответить
а потом антиваксеры будут трусить пальчиком и кричать: "Вот видите! Видите?! Вакцинированные тоже заражаются и умирают от короны! Значит вакцина не работает!"
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27.10.2021 16:51 Ответить
И почему эти врачи еще не в клетке?
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27.10.2021 18:21 Ответить
О математике...
Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов. 5000 долларов в день.

5 000 доларов в день да на 60 дней... пусть на 40.. итого 200 000 доларов.

Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. гривен Источник: .

Что то не сходится...)))
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27.10.2021 19:46 Ответить
Эээ, половина бабла идет крышующим ментам, а может и 70%. Без ментов бизнес сразу закроют.
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28.10.2021 00:48 Ответить
Незаконно продавали незаконные сертификаты.
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27.10.2021 21:50 Ответить
медики у нас самые бедные -надо поднять зарплаты до 8000 тыщ баксюков ...
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28.10.2021 00:02 Ответить
а как это ещё не додумались за прививку по штуцеру брать -как раз ситуация в тему...
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28.10.2021 00:04 Ответить
По сути все село (регионы, западная Украина тоже) считают что ковида нет, а держава на них наживается. Потому покупают сертификаты по $250, вакцины игнорят. Никакие факты их не убеждают, тупо твердят "ковыду нэмае, то е грып!". Ну а значит бизнес на сертификатах процветает.
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28.10.2021 00:46 Ответить
 
 