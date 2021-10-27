250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские разоблачили в Чернигове группу лиц, создавших незаконную схему продажи COVID-сертификатов без прохождения вакцинации. Злоумышленники за плату вносили данные клиентов в Электронную систему здравоохранения. Только за последние два месяца преступная прибыль превысила 500 тысяч гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу сектора коммуникации полиции в Черниговской области.
Как установили правоохранители, схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту туристическую компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать.
Фигурантка вступила в сговор с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры. После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты. А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у непривитого лица.
Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов.
Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. гривен от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными.
25 октября правоохранители провели одновременные обыски в рабочих кабинетах медицинских работников, в офисе туристического агентства и дома у всех фигурантов. По результатам изъяты компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжаются следственные действия.
Отмечается, что сеть продаж COVID-сертификатов разоблачили Управление уголовного розыска и Следственное управление ГУНП в Черниговской области, отдел противодействия киберпреступлениям в Черниговской области. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот только заграница после этого будет закрыта для всех обладателей украинских сертификатов - что для покупателей, что для тех, кто реально вакцинировался.
Вся страна обвешана вот такими бордами. Реально вся страна, десятки тысяч плоскостей.
Оценки знакомыми рекламщиками затрат на такой пиар - почти сотня миллионов гривен в этом году. И да, бОльшая часть затрат на вот это самое "Велике будівництво" в этом году были сделаны за счет антиковидного бюджетного фонда.
Вопрос - а борды программы вакцинации в нашей стране существуют? Хоть сколько-то? Хоть где-то? Я ведь не утверждаю, что их нет. Просто мне они как-то на глаза не попадаются.
Получается "Велике будівництво" и "Маленька вакцінація"?
Просто для информации: в трех областных центрах вчера утром закончились запасы кислорода. Совсем, полностью. Как-то так лихо сложилось, что заводы по производству кислорода стали на профилактический ремонт в самое "подходящее" время.
И теперь кислород закупают в Польше - по 35 тонн в сутки. Это при том, что Херсонская область в сутки потребляет 15 тонн.
По новеньким дорогам 734 человека вчера поехали в морг.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3054356598166470 Юрий Бирюков
А после отсидки таких врачей-мудаков лишать атестации. ТАКОЕ гавно не должно лечить людей
Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов. 5000 долларов в день.
5 000 доларов в день да на 60 дней... пусть на 40.. итого 200 000 доларов.
Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. гривен Источник: .
Что то не сходится...)))