250 долларов за документ: в Чернигове директор турфирмы и два медика продавали COVID-сертификаты невакцинированным гражданам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили в Чернигове группу лиц, создавших незаконную схему продажи COVID-сертификатов без прохождения вакцинации. Злоумышленники за плату вносили данные клиентов в Электронную систему здравоохранения. Только за последние два месяца преступная прибыль превысила 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу сектора коммуникации полиции в Черниговской области.

Как установили правоохранители, схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту туристическую компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать.

Фигурантка вступила в сговор с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры. После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты. А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дія" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у непривитого лица.

Стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов.

Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 тыс. гривен от незаконной деятельности. Деньги у клиентов они брали исключительно наличными.

25 октября правоохранители провели одновременные обыски в рабочих кабинетах медицинских работников, в офисе туристического агентства и дома у всех фигурантов. По результатам изъяты компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Отмечается, что сеть продаж COVID-сертификатов разоблачили Управление уголовного розыска и Следственное управление ГУНП в Черниговской области, отдел противодействия киберпреступлениям в Черниговской области. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.













Фото: сайт полиции