Получили "заказ" через соцсети: двое мужчин уведомлены о подозрении в поджоге автомобилей в Дарницком районе Киева. ФОТО
Следователи сообщили двум молодым людям о подозрении в поджоге автомобилей в Дарницком районе Киева. 21-летний правонарушитель вместе с сообщником таким образом решил заработать деньги, получив "заказ" через телеграмм-канал. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
В Дарницком управлении полиции отметили, что в ходе расследования уголовного производства полицейские установили, что к преступлению причастны двое фигурантов, которым сообщено о подозрении в совершении умышленного поджога имущества чиновника.
"Кроме того, мы выяснили, что один из фигурантов в начале октября текущего года вместе с еще одним сообщником совершил поджог двух автомобилей "Шкода" в Дарницком районе столицы. В ночное время суток 21-летний правонарушитель и его знакомый подожгли транспортные средства и совершили видеофиксацию преступления, чтобы переслать заказчику и получить деньги за "работу". Злоумышленники объяснили, что им неизвестны мотивы заказчиков", - следует из сообщения.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следователи процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.
Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех лиц, причастных к преступлениям.
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Как всегда мотивация останется нераскрытой и нерасследуемой. )) А ведь это основное в любом уголовном деле, исполнители второстепенны.