Убийство Активиста "Правого сектора" Александра Иванины в Сумах: Нацполиция открыла уголовное производство. ФОТОрепортаж
Сумские правоохранители начали расследование убийства 29-летнего активиста "Правого сектора" Александра Иванины, которое произошло накануне вечером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Сумской области.
"27 октября, около 21:00, от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Заливной стреляло неизвестное лицо и там лежит окровавленный неизвестный мужчина…По указанному адресу обнаружено бездыханное тело мужчины - 29-летнего сумчанина. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения", - следует из сообщения.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство)", - подчеркивают правоохранители.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах.
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Зеленський принизив поліцію, яка намагалась діяти по закону з його депутанами, тепер вони не хочуть працювати для суспільства, бо все одно ніхто не оцінить і їх не захистить.
Все інше - хуцпа яку ви хаваєте.
Типо, ребята Луценко, Билецкого и прочие?
Недавно просматривал списки "активистов" автомайдана.
Несколько человек - люди, которых привез в Киев Пустовойтенко во времена премьерства.
К примеру - Шкурат, Морозова и др.
Предвестники зеленой команды, прямо из выгребной ямы социальным лифтом.
Такие же наркоманы, алкаши.
Занимались групповым сексом прямо в кабинете Морозовой.
Естественно, при первой возможности их поперли с должностей и стали они активистами.
йди та зроби, інтернетне патякало
Дело возбудили так и пролежит пока
Ермак при власти
Хоча може все бути. Адже Сумщина все-таки - партизанський край і тут інші пріоритети.
Слідство розбереться...... надіюсь.
А журналистам и правохранителям просьба не только талдычить в конце каждой новости какая санкция, а так же сообщать какая статистика раскрытия таких преступлений и какая статистика вынесения приговоров.