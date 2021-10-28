РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12829 посетителей онлайн
Новости Фото
11 517 41

Убийство Активиста "Правого сектора" Александра Иванины в Сумах: Нацполиция открыла уголовное производство. ФОТОрепортаж

Сумские правоохранители начали расследование убийства 29-летнего активиста "Правого сектора" Александра Иванины, которое произошло накануне вечером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Сумской области.

"27 октября, около 21:00, от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Заливной стреляло неизвестное лицо и там лежит окровавленный неизвестный мужчина…По указанному адресу обнаружено бездыханное тело мужчины - 29-летнего сумчанина. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения", - следует из сообщения.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство)", - подчеркивают правоохранители.

Убийство Активиста Правого сектора Александра Иванины в Сумах: Нацполиция открыла уголовное производство 01
Убийство Активиста Правого сектора Александра Иванины в Сумах: Нацполиция открыла уголовное производство 02
Убийство Активиста Правого сектора Александра Иванины в Сумах: Нацполиция открыла уголовное производство 03
Убийство Активиста Правого сектора Александра Иванины в Сумах: Нацполиция открыла уголовное производство 04

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах. 

Автор: 

Нацполиция (16562) Сумы (1182) убийство (6509) Правый сектор (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Всі ж помітили погіршення кримінальної обстановки ?
Зеленський принизив поліцію, яка намагалась діяти по закону з його депутанами, тепер вони не хочуть працювати для суспільства, бо все одно ніхто не оцінить і їх не захистить.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:37 Ответить
+24
Бойцам Правого Сектора - ДОБРОЙ ОХОТЫ.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:05 Ответить
+22
Активіст - небайдужий громадянин, який бореться з безпределом чиновників та іншої наволочи. Допомогає хорошим людям.

Все інше - хуцпа яку ви хаваєте.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі ж помітили погіршення кримінальної обстановки ?
Зеленський принизив поліцію, яка намагалась діяти по закону з його депутанами, тепер вони не хочуть працювати для суспільства, бо все одно ніхто не оцінить і їх не захистить.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:37 Ответить
З активистамі крімінал вже не церемониться... А бидлу пох...
показать весь комментарий
28.10.2021 09:42 Ответить
Це терористичний акт- політичне вбивство агентами росії, кримінальними околоментовськими бандюками патріота України.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:17 Ответить
Це 90-ті, за любителів яких проголосував "мудрий" нарід. БеСпредел. А це їх робота. Керований хаос, співпраця з кацапами та ліквідація патріотів.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:39 Ответить
Насправді напади на активістів та патріотів це продумана стратегія мафії та криміналу яким допомагають російські спецслужби. з 2014 року стались сотні нападів на активістів та патріотів, багато вбивств, але правоохоронна система саботує розслідування цих злочинів, бо правоохоронці члени мафії яка воює з народом України і в першу чергу з активістами та патріотами!
показать весь комментарий
28.10.2021 11:02 Ответить
космонавтами з іншої планети
показать весь комментарий
29.10.2021 15:33 Ответить
Невже Ви думаєте, що це зробили "кримінальні"? Можливо й так, але більше вірогідно, що діє ворожа агентура з московії чи місцевих поліцаїв, щоб залякати проукраїнські-налаштованих громадян і заодно їх знищити. Царство Небесне загиблому від рук нечисті патріоту. Але Ви не бачили на місці події ні водолазів, ні тисячі нацгвардійців та поліції, як при інсценіровці "нападу" на автомобіль Кефіра. Діюча влада дійсно "попутала рамси" і переплутала свій "квартал" з державою. Донищують поліцію, яка в майбутньому не здатна буде правильно і професійно реагувати і розкривати злочини. На мій погляд, сьогодні окремі поліцейські у змові з експертами, прокурорами і суддями навчилися на відмінно "клепати" замовні сфабриковані справи на опозицію і на конкурентів, якщо їх замовлять за гроші. Ось результат "какая разница" і "хуже не будет" та "зробимо всіх разом".
показать весь комментарий
28.10.2021 10:35 Ответить
російські спецслужби діють в першу чергу через російський кримінал який має потужний вплив на Україну
показать весь комментарий
28.10.2021 11:03 Ответить
то ж виходить, що російські спецслужби. А наші спецслужби перетворилися у статистів і наглядачів за музеями де зберігаються законно придбані картини одного із опозиційних лідерів, переслідування військових генералів і офіцерів, які зберегли незалежність України... Реальні специ видавлені із системи, а їх місце заняті з поглядами "какая разница", то ж маємо такий результат.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:11 Ответить
Правду кажете!
показать весь комментарий
28.10.2021 11:29 Ответить
Жаль, якби захистився б так як Стерненко, то залишився би живим, хоч і в тюрьмі був би.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:40 Ответить
Слово "активист" настолько скомпроментировано, что надо выводить его из употребления.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:42 Ответить
Коемляді слово "Україна" постійно паплюжать. Будеш цуратися вживати?
показать весь комментарий
28.10.2021 09:45 Ответить
У нас "активист", как правило, проплаченный рекетер и вымогатель.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:47 Ответить
Активіст - небайдужий громадянин, який бореться з безпределом чиновників та іншої наволочи. Допомогає хорошим людям.

Все інше - хуцпа яку ви хаваєте.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:54 Ответить
Гы-гы-гы.
Типо, ребята Луценко, Билецкого и прочие?
Недавно просматривал списки "активистов" автомайдана.
Несколько человек - люди, которых привез в Киев Пустовойтенко во времена премьерства.
К примеру - Шкурат, Морозова и др.
Предвестники зеленой команды, прямо из выгребной ямы социальным лифтом.
Такие же наркоманы, алкаши.
Занимались групповым сексом прямо в кабинете Морозовой.
Естественно, при первой возможности их поперли с должностей и стали они активистами.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:08 Ответить
да, нет. скорее, тот кто очерняет активистов - тупая зеленая мразь. например бенедиктова, которя порнова назвала активистом.
показать весь комментарий
28.10.2021 14:03 Ответить
переведи слова паплюжать, Коемляді ,хуцпа это откуда?
показать весь комментарий
28.10.2021 13:00 Ответить
Живеш в Україні і не знаєш що таке "паплюжать" і "кремляді"? Хуцпа то таке - Володимир Олександрович знає).
показать весь комментарий
28.10.2021 14:15 Ответить
Якщо товариші загиблого побратима підуть шляхом зрадника Яроша та інших фальшивих націоналістів і будуть жувати юстицькину жуйку правоблуддя, а не прикінчать у відповідь хоча б штук 5 відвертих п*ятиколонців, то вся ця організація і Стрембіцький в т.ч. шкарлупи виїденого яйця не варті.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:45 Ответить
взагалі то ось такими вбивцями має займатись ВСЯ правоохоронна система, а не товариші загиблого.Бо і їх так само по одному будуть ліквідовувати.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:58 Ответить
дуня, хто ти, хто Ярош)

йди та зроби, інтернетне патякало
показать весь комментарий
28.10.2021 14:05 Ответить
Про всяк випадок, Кефір ще раз уважно передивився своє відео.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:47 Ответить
Полиция занята штрафами за маски,бакановцы озабочены надписями на заборах,а на наемных убийц спокойно убивающих людей уже некого отправить.
показать весь комментарий
28.10.2021 09:49 Ответить
Не нужно показательных акций!! Нужна тихая и планомерная работа по искоренению таких преступлений до 5го колена.Есть подобный опыт и в мире и в ОУН -УПА времен немецко -советской оккупации..Если власть показательно жует сопли,что остается делать?
показать весь комментарий
28.10.2021 09:56 Ответить
Мистеры Линч и Кольт знали что делать.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:06 Ответить
Это не ОБСТрЕЛ МАШИНЫ шифера
Дело возбудили так и пролежит пока
Ермак при власти
показать весь комментарий
28.10.2021 10:00 Ответить
Бойцам Правого Сектора - ДОБРОЙ ОХОТЫ.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:05 Ответить
Не бачу собак з трьома батальйонами нацгвардії. І це зрозуміло - дверцята машини шіфера цінніші життя патріота, який боровся з криміналітетом віданим ЗЕ. Між іншим, кримінальні кола підтримували ЗЕ і його збіговисько (партію) уродів, тепер не знаю. Серед українського вуличного криміналу (не враховуються з депутатськими значками і на вищих посадах - митниця, СБУ, податкова) свої кодляки - одні промосковські (визнають владу москальських варов і працюють в інтересах рахи), одні просто мєстниє(на рівні місцевих рад і виконкомів) , одні проти всякої влади, інші пліч-опліч з СБУ та поліцією.
показать весь комментарий
28.10.2021 10:09 Ответить
орлы кивы?
показать весь комментарий
28.10.2021 10:40 Ответить
Орли - "бойовик" а ...
показать весь комментарий
28.10.2021 10:49 Ответить
Більш схоже на розбірки між "активістами".
Хоча може все бути. Адже Сумщина все-таки - партизанський край і тут інші пріоритети.
Слідство розбереться...... надіюсь.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:40 Ответить
да, да) мусорня так і скаже, ще про аріську расу додасть
показать весь комментарий
28.10.2021 14:06 Ответить
Хлопці з ПС, коли спіймаєте суку, одразу не вбивайте. Нехай спочатку сам попросить.
показать весь комментарий
28.10.2021 11:41 Ответить
Проходить планомірне знищення молоді,якщо прибьють наркошу,гнид хламідію,зеєрму і ін.злодіїв-то народні месники а якщо ні-то це їх криваві події!
показать весь комментарий
28.10.2021 11:46 Ответить
скорее всего дело рук зеКОмандьі
показать весь комментарий
28.10.2021 12:13 Ответить
Парня жаль, родителям соболезнования,но правосекам уже пора на реальную работу.. надоела уже ваша активность,8 лет
показать весь комментарий
28.10.2021 23:54 Ответить
ФСБ никак не угомонится....
показать весь комментарий
30.10.2021 00:19 Ответить
Соболезнование близким.

А журналистам и правохранителям просьба не только талдычить в конце каждой новости какая санкция, а так же сообщать какая статистика раскрытия таких преступлений и какая статистика вынесения приговоров.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:30 Ответить
На риторический вопрос - риторический ответ - 0%...
показать весь комментарий
01.11.2021 07:27 Ответить
 
 