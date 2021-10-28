Убийство Активиста "Правого сектора" Александра Иванины в Сумах: Нацполиция открыла уголовное производство. ФОТОрепортаж

Сумские правоохранители начали расследование убийства 29-летнего активиста "Правого сектора" Александра Иванины, которое произошло накануне вечером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Сумской области.

"27 октября, около 21:00, от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Заливной стреляло неизвестное лицо и там лежит окровавленный неизвестный мужчина…По указанному адресу обнаружено бездыханное тело мужчины - 29-летнего сумчанина. Предварительно он умер в результате полученного огнестрельного ранения", - следует из сообщения.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство)", - подчеркивают правоохранители.









Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах.