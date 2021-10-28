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Украина рассказала в ОБСЕ об обнаруженном на Донбассе новейшем российском вооружении: РЛС, системы РЭБ и бронированные автомобили. ФОТОрепортаж

Миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности в среду привлекла внимание делегаций стран-участниц к выявленным фактам присутствия и незаконному перемещению вооружения и военной техники из России во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Зафиксированные наблюдателями ОБСЕ современное вооружение и военная техника никогда не были на вооружении Вооруженных сил Украины и никогда не поставлялись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"СММ ОБСЕ в Украине регулярно фиксирует новые факты присутствия и незаконного перемещения вооружения и военной техники из России на временно оккупированную территорию Украины через неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. Только в течение этого года СММ зафиксировала современную российскую радиолокационную станцию ​​51У6 "Каста-2Е1" (в двух отдельных случаях), российские бронированные автомобили типа УАЗ23632-148 "Эсаул" и новую российскую систему радиоэлектронной борьбы типа РБ-636В "Свет-КУ".Это современное вооружение и военная техника никогда не были на вооружении Вооруженных сил Украины и никогда не поставлялись в Украину", - заявили в украинской миссии.

Украина рассказала в ОБСЕ об обнаруженном на Донбассе новейшем российском вооружении: РЛС, системы РЭБ и бронированные автомобили 01

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Так, 15 февраля 2021 г. мини-БПЛА СММ заметил современную российскую РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полигоне вблизи Бугаевки на временно оккупированной территории Луганщины. При этом члены вооруженных формирований РФ пытались замаскировать эту российскую радиолокационную станцию, накрыв ее брезентом в цветах украинского флага – пытаясь тем самым ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ и скрыть российское происхождение РЛС.

Позже в сентябре беспилотник Миссии ОБСЕ снова зарегистрировал 51У6 "Каста-2Е1" на временно оккупированной территории востока Украины – на этот раз возле н.п. Розовка Донецкой области. Этот факт был отражен в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 23 сентября 2021 года.

Украина рассказала в ОБСЕ об обнаруженном на Донбассе новейшем российском вооружении: РЛС, системы РЭБ и бронированные автомобили 02

14 апреля 2021 года СММ ОБСЕ также обнаружила 15 новых бронированных транспортных средств УАЗ "Эсаул" российского производства вблизи оккупированного села Александровское Донецкой области. "УАЗ-23632-148 "Эсаул" поставляется в российскую армию с 2018 года. Это – бронированная модификация УАЗ "Патриот", имеющая специальную защиту от мин и гранат. Автомобиль также имеет бронированный моторный отсек и взрыво- и огнезащитные топливные баки. На крыше бронемашины можно установить пулемет ("Корд" или "Печениг") или гранатомет (АГС17 или АГС-30)", - отметили в украинской миссии.

Украина рассказала в ОБСЕ об обнаруженном на Донбассе новейшем российском вооружении: РЛС, системы РЭБ и бронированные автомобили 03

Кроме того, 29 мая 2021 года российская новая система радиоэлектронной борьбы типа РБ-636В "Свет-КУ" была замечена беспилотником СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия вблизи оккупированного Новоазовска в Донецкой области.

"Российская мобильная система радиоуправления и защиты информации РБ-636 "Свет-КУ" находится на вооружении вооруженных сил РФ и производится ООО "Специальный технологический центр", находящихся в Санкт-Петербурге, Российская Федерация", - сообщили украинские дипломаты.

Украина рассказала в ОБСЕ об обнаруженном на Донбассе новейшем российском вооружении: РЛС, системы РЭБ и бронированные автомобили 04

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Вместе с тем, в своем выступлении украинская делегация в ОБСЕ обратила внимание на неоднократные факты фиксации украинскими военными применения беспилотников российского производства. В частности, 8 марта 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил был обнаружен российский БПЛА, упавший из-за технической неисправности. Аккумулятор дрона, идентифицированный как "ZALA 421-08" (или "Гранат-1"), имел наклейку "ФСБ РФ" и серийный номер. Кроме того 22 июня МОУ информировало об обнаружении в районе н.п. Марьинка российского БПЛА "Орлан-10", имеющегося на вооружении ВС РФ.

Автор: 

армия РФ (19691) ОБСЕ (4885) оружие (10266) россия (96216) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+11
А слабаків не поважають.
Українці обрали миролюбця, який і на колінця стане, аби був мир. Отже вони такі самі сцикуни.
Такими нас бачать європейці, увесь світ.
Втомились воювати - ставайте на коліна.
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28.10.2021 09:41 Ответить
+10
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28.10.2021 09:44 Ответить
+6
Вы еще Меркель расскажите, она на пару с ****** поржёт с этой новости
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28.10.2021 09:39 Ответить
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Вы еще Меркель расскажите, она на пару с ****** поржёт с этой новости
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28.10.2021 09:39 Ответить
А слабаків не поважають.
Українці обрали миролюбця, який і на колінця стане, аби був мир. Отже вони такі самі сцикуни.
Такими нас бачать європейці, увесь світ.
Втомились воювати - ставайте на коліна.
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28.10.2021 09:41 Ответить
Так, 15 февраля 2021 г. мини-БПЛА СММ заметил современную российскую РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полигоне вблизи Бугаевки на временно оккупированной территории Луганщины. При этом члены вооруженных формирований РФ пытались замаскировать эту российскую радиолокационную станцию, накрыв ее брезентом в цветах украинского флага - пытаясь тем самым ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ и скрыть российское происхождение РЛС. Источник:
Гірше москалів нема людей на цій планеті.
Чому українці продовжують їх копіювати ?
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28.10.2021 09:39 Ответить
рашкованский бпла упал из-за криворукости рашкованцев)
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28.10.2021 09:39 Ответить
Дамбасюри, ваш Домбас став військовим полігоном. Кричіть ура.
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28.10.2021 09:41 Ответить
Фактов поставки российских вооружений гибридньім корпусам армии РФ на Донбассе много , но нужен постоянньій прессинг страньі-агрессора . Так держать !
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28.10.2021 09:42 Ответить
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28.10.2021 09:44 Ответить
Та хіба даунбасята винуваті, що їм в шахтах замість вугілля попадається тільки ******* російське озброєння.
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28.10.2021 09:53 Ответить
странно, что Германия никакой обеспокоенности по этому поводу не выражает...
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28.10.2021 10:25 Ответить
Стоят даже без маскировочных сетей))) А на фоне покрытой снежком местности "замаскировали" ярким флагом... "гении")))
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28.10.2021 10:33 Ответить
Чтот-то не слышно ипаного, германского беспокойства по этому поводу
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28.10.2021 11:15 Ответить
Надо бы выразить обеспокоенность...
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28.10.2021 11:58 Ответить
Пока не отработаете всю ету вражескую технику Байрактарами никто не поверит. Зато аж из Берлина увидели росискую гаубицу когда ее Байрактар уничтожил.
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28.10.2021 12:09 Ответить
О, бачу матеріали InformNapalm, у яких детально розписуємо зразки російського озброєння, стають основою для звітів делегації. На кожному слайді видно водяний знак з Напалму . Бо самі ОБСЄшники ніколи не вказують чи то російська зброя, просто називають зразок, а ми вже більш детально копаємо цю тему. І дипломати користуються на ура.

https://informnapalm.org/en/?s=OSCE
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28.10.2021 14:01 Ответить
 
 