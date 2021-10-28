Украина рассказала в ОБСЕ об обнаруженном на Донбассе новейшем российском вооружении: РЛС, системы РЭБ и бронированные автомобили. ФОТОрепортаж

Миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности в среду привлекла внимание делегаций стран-участниц к выявленным фактам присутствия и незаконному перемещению вооружения и военной техники из России во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Зафиксированные наблюдателями ОБСЕ современное вооружение и военная техника никогда не были на вооружении Вооруженных сил Украины и никогда не поставлялись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"СММ ОБСЕ в Украине регулярно фиксирует новые факты присутствия и незаконного перемещения вооружения и военной техники из России на временно оккупированную территорию Украины через неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. Только в течение этого года СММ зафиксировала современную российскую радиолокационную станцию ​​51У6 "Каста-2Е1" (в двух отдельных случаях), российские бронированные автомобили типа УАЗ23632-148 "Эсаул" и новую российскую систему радиоэлектронной борьбы типа РБ-636В "Свет-КУ".Это современное вооружение и военная техника никогда не были на вооружении Вооруженных сил Украины и никогда не поставлялись в Украину", - заявили в украинской миссии.

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Так, 15 февраля 2021 г. мини-БПЛА СММ заметил современную российскую РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полигоне вблизи Бугаевки на временно оккупированной территории Луганщины. При этом члены вооруженных формирований РФ пытались замаскировать эту российскую радиолокационную станцию, накрыв ее брезентом в цветах украинского флага – пытаясь тем самым ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ и скрыть российское происхождение РЛС.

Позже в сентябре беспилотник Миссии ОБСЕ снова зарегистрировал 51У6 "Каста-2Е1" на временно оккупированной территории востока Украины – на этот раз возле н.п. Розовка Донецкой области. Этот факт был отражен в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 23 сентября 2021 года.

14 апреля 2021 года СММ ОБСЕ также обнаружила 15 новых бронированных транспортных средств УАЗ "Эсаул" российского производства вблизи оккупированного села Александровское Донецкой области. "УАЗ-23632-148 "Эсаул" поставляется в российскую армию с 2018 года. Это – бронированная модификация УАЗ "Патриот", имеющая специальную защиту от мин и гранат. Автомобиль также имеет бронированный моторный отсек и взрыво- и огнезащитные топливные баки. На крыше бронемашины можно установить пулемет ("Корд" или "Печениг") или гранатомет (АГС17 или АГС-30)", - отметили в украинской миссии.

Кроме того, 29 мая 2021 года российская новая система радиоэлектронной борьбы типа РБ-636В "Свет-КУ" была замечена беспилотником СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия вблизи оккупированного Новоазовска в Донецкой области.

"Российская мобильная система радиоуправления и защиты информации РБ-636 "Свет-КУ" находится на вооружении вооруженных сил РФ и производится ООО "Специальный технологический центр", находящихся в Санкт-Петербурге, Российская Федерация", - сообщили украинские дипломаты.

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Вместе с тем, в своем выступлении украинская делегация в ОБСЕ обратила внимание на неоднократные факты фиксации украинскими военными применения беспилотников российского производства. В частности, 8 марта 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил был обнаружен российский БПЛА, упавший из-за технической неисправности. Аккумулятор дрона, идентифицированный как "ZALA 421-08" (или "Гранат-1"), имел наклейку "ФСБ РФ" и серийный номер. Кроме того 22 июня МОУ информировало об обнаружении в районе н.п. Марьинка российского БПЛА "Орлан-10", имеющегося на вооружении ВС РФ.