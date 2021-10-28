Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша. ФОТОрепортаж
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с главой Делегации Европейского Парламента в Парламентской ассамблее "Восточного партнерства" Андрюсом Кубилюсом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко и Кубилюс обсудили результаты саммита Украина - ЕС, который состоялся 12 октября. Они согласились с необходимостью ускорить процессы интеграции Украины в ЕС, что будет значительно способствовать укреплению стабильности, безопасности и процветания в регионе. Пятый Президент Украины высоко оценил неизменную поддержку со стороны Европейского Парламента европейской перспективы для Украины и помощь по внедрению реформ.
"Вы начали европейские реформы, и это важное достижение, чего Украина смогла достичь. С Соглашением об ассоциации, с зоной свободной торговли. Со всем", - отметил евродепутат.
В контексте подготовки к следующему Саммиту "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе Порошенко призвал руководство Евросоюза к одобрению амбициозных и стратегически решений относительно новой восточноевропейской повестки дня, связанной с расширением. По результатам дискуссии стороны договорились совместно работать с целью продвижения интересов Украины и ассоциированного трио по итогам саммита.
Пятый президент отметил важность укреплять международную солидарность в противодействии российской агрессии против Украины и подрывной деятельности Кремля против стран демократического мира. В этой связи пятый Порошенко подчеркнул риски энергетического шантажа со стороны России в отношении Украины и Европейского Союза.
"Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Можем назвать это даже "зимой российского реванша". И это не только о цене российского газа. Все понимают, что Россия всегда шантажировала Украину. Они перестали это делать только тогда, когда мы в 2015 году отказались от закупок у России газа. Ни в 2015, ни в 2016, 2017, 2018, ни в 2019 году мы ни слова от России не слышали о том, что Украина якобы ворует российский газ. Мы выиграли Стокгольмский арбитраж в 4,5 млрд долларов. Эти деньги мы вернули из путинского кармана, ведь Газпром – это и есть путинский карман, который даже ближе и глубже российского государственного бюджета", - подчеркнул лидер "ЕС".
Также Порошенко проинформировал Кубилюса о внутриполитической ситуации в Украине и призвал Европарламент продолжать внимательно следить за действиями украинской власти на предмет их соответствия европейским демократическим критериям.
Собеседники также обсудили вопросы подготовки к Конгрессу "Европейской народной партии" 17-18 ноября в Роттердаме.
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- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
"Продає" за безцінь електроенергію бабломойському-ахметову- пінчуку. Зупиняє виробництво електроенергії. Позбавляє роботи. Призначає міністром енергетики германа галущенко, який знищив "єнергоатом".
Підриває економіку. Ми вже не заробляємо на продажу електроенергії, а витрачаємо валюту на її закупівлю.
Знімає заборону на закупівлю електроенергії у кацапів та білорусів. Тим самим пропонує зняти санкції з ворогів.
Так що не просрав, а втілив плани ***** по знищенню країни.
Не переживай за нас, убоге, потурбуйся про себе. І не ганьбись, заздри мовчки.
2021 рік
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Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом
ПОРОШЕНКО зустрівся з ЕРДОГАНОМ
Порошенко зустрівся з послами G7 та ЄС
Порошенко зустрівся із Вселенським Патріархом
Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю.
Порошенко зустрівся з головою делегації Європарламенту
Порошенко зустрівся з віце-президентом Єврокомісії
...
А Порошенко, на відміну від твого потерпевшего, залишається політиком, на зустріч до якого приїзджають поважні, впливові люди, сильні світу сього.
Дійшло, чи як з голосуванням ВР за відкриття Україні "безвізу"?
До речі, хто тоді був Презиндентом?
Хто за це відповість?
Просто нагадаю, що в 2019-му до вересня працював коаліційний уряд Гройсмана. І ще весною 2019-го Гройсман хотів вигнати Коболєва тільки за те, що Нафтогаз не виконував завдань Уряду по нарощуванню об'ємів видобутку... Бо об'єми видобутку збільшувались, але плану не виконували...
Але в 2020-му - навпаки, пішло зменшення...
До речі, в такому не один Нафтогаз винуватий. Там "рильце в пушку" і в чиновників Харьківських, Полтавських і Сумських ОДА та облрад: відведення земель під свердловини...
Очевидно, що поблеми в Нафтогазі почались ще раніше.
Тому Кобєлєва як і всю цю ********* Раду треба було гнати ще раніше, рівно ж як гнати Гройсмана
Влада Зеленського продовжує незаконне стеження за лідером опозиції Петром Порошенком.
Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п'ятого Президента був зафіксований автомобіль Фольксваген універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН.
Як з'ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади.
Про ганебний факт незаконного стеження одразу у відповідний до закону спосіб була повідомлена Національна поліція України.
Наголошуємо: це не перший факт переслідування лідера партії «Європейська Солідарність».
12 червня 2020 року народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» подали до Офісу Генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п'ятим Президентом України, лідером партії Петром Порошенком. Утім, цей злочин не розслідується, як і інші злочини проти Петра Порошенка.
Як відомо, 24 серпня під час Маршу Патріотів на Петра Порошенка було здійснено напад. Виконавця нападу відпустили, а розслідування щодо замовників та організаторів саботується силовиками за вказівкою з Офісу Зеленського.
Останнім часом влада почала використовувати проти Петра Порошенка та членів партії «Європейська Солідарність» найнятих «тітушок». Зокрема, 8-9 жовтня ветерани АТО зафіксували факти організації проплачених акцій та провокацій у тому ж таки Козині біля будинку Порошенка.
«Європейська Солідарність» вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції.
Володимиру Зеленському та його Офісу, а також усім недолугим керівникам, яких він привів у владу, треба зайнятися ковідом та енергетичною кризою, яка поглюблюється.
Пане Зеленський, українці задихаються без кисню в лікарнях, і скоро почнуть замерзати у своїх оселях. Очевидно, громадяни України уявляли обіцяний вами кінець епохи бідності не так.
19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.
У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.
У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.