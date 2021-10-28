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Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша. ФОТОрепортаж

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с главой Делегации Европейского Парламента в Парламентской ассамблее "Восточного партнерства" Андрюсом Кубилюсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко и Кубилюс обсудили результаты саммита Украина - ЕС, который состоялся 12 октября. Они согласились с необходимостью ускорить процессы интеграции Украины в ЕС, что будет значительно способствовать укреплению стабильности, безопасности и процветания в регионе. Пятый Президент Украины высоко оценил неизменную поддержку со стороны Европейского Парламента европейской перспективы для Украины и помощь по внедрению реформ.

"Вы начали европейские реформы, и это важное достижение, чего Украина смогла достичь. С Соглашением об ассоциации, с зоной свободной торговли. Со всем", - отметил евродепутат.

В контексте подготовки к следующему Саммиту "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе Порошенко призвал руководство Евросоюза к одобрению амбициозных и стратегически решений относительно новой восточноевропейской повестки дня, связанной с расширением. По результатам дискуссии стороны договорились совместно работать с целью продвижения интересов Украины и ассоциированного трио по итогам саммита.

Читайте: Порошенко взял шефство над детьми арестованного в оккупированном Крыму Джелялова, – адвокат Полозов

Пятый президент отметил важность укреплять международную солидарность в противодействии российской агрессии против Украины и подрывной деятельности Кремля против стран демократического мира. В этой связи пятый Порошенко подчеркнул риски энергетического шантажа со стороны России в отношении Украины и Европейского Союза.

"Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Можем назвать это даже "зимой российского реванша". И это не только о цене российского газа. Все понимают, что Россия всегда шантажировала Украину. Они перестали это делать только тогда, когда мы в 2015 году отказались от закупок у России газа. Ни в 2015, ни в 2016, 2017, 2018, ни в 2019 году мы ни слова от России не слышали о том, что Украина якобы ворует российский газ. Мы выиграли Стокгольмский арбитраж в 4,5 млрд долларов. Эти деньги мы вернули из путинского кармана, ведь Газпром – это и есть путинский карман, который даже ближе и глубже российского государственного бюджета", - подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко проинформировал Кубилюса о внутриполитической ситуации в Украине и призвал Европарламент продолжать внимательно следить за действиями украинской власти на предмет их соответствия европейским демократическим критериям.

Собеседники также обсудили вопросы подготовки к Конгрессу "Европейской народной партии" 17-18 ноября в Роттердаме.

Читайте: Политика ЕС в отношении РФ должна строиться на сдерживании угроз, исходящих от Кремля, - евродепутат Кубилюс

Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша 01
Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша 02
Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша 03
Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша 04
Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша 05
Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша 06

Автор: 

Порошенко Петр (19618) Кубилюс Андрюс (52)


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Топ комментарии
+19
Найвелычнишый от злобы опять жиденько обосрет свои штаны и всю свою ОПу.
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28.10.2021 10:36 Ответить
+19
С клоуном-наркоманом серьезные дядьки перестали уже давно встречаться. И это печаль для всей страны.
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28.10.2021 10:37 Ответить
+17
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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28.10.2021 10:57 Ответить
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Найвелычнишый от злобы опять жиденько обосрет свои штаны и всю свою ОПу.
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28.10.2021 10:36 Ответить
Он на Китай развернулся. Они ему больше подходят по росту.
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28.10.2021 10:38 Ответить
С клоуном-наркоманом серьезные дядьки перестали уже давно встречаться. И это печаль для всей страны.
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28.10.2021 10:37 Ответить
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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28.10.2021 10:57 Ответить
І ганьба.
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28.10.2021 11:14 Ответить
На такому найміжнароднішому рівні варто було б засудити не лише енергетичний реванш, а й енергетичну зраду.
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28.10.2021 10:42 Ответить
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28.10.2021 10:43 Ответить
понимаю что достанется и мне и моей семье,но я за то,чтобы Украина помёрзла и посидела без света этой зимой. надеюсь что отмёрзнет то что выбрало пигмея во власть.
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28.10.2021 10:43 Ответить
Отмерзать уже нечему. Зеленая плесень все начисто сгноила.)
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28.10.2021 11:13 Ответить
я бы не был столь оптимистичен. ЗЕ-дерьма ещё много.
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28.10.2021 11:16 Ответить
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28.10.2021 10:44 Ответить
Хоч хтось в країні зовнішньою політикою займається. Вангую що перед з'їздом ЕНП Бубочка терміново викличе Пороха на якийсь допит
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28.10.2021 10:44 Ответить
Лероса перед поїздкою в США вже викликають
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28.10.2021 10:49 Ответить
А шо там гундосий недоумок робить? Купуватиме у Луки електрику і полізе на колінах до ***** просити газ. Патамушта просрав всьо і вся.
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28.10.2021 10:45 Ответить
Він не недоумок. Він- ворог. Це спланована опереція по знищенню незалежності.
"Продає" за безцінь електроенергію бабломойському-ахметову- пінчуку. Зупиняє виробництво електроенергії. Позбавляє роботи. Призначає міністром енергетики германа галущенко, який знищив "єнергоатом".
Підриває економіку. Ми вже не заробляємо на продажу електроенергії, а витрачаємо валюту на її закупівлю.
Знімає заборону на закупівлю електроенергії у кацапів та білорусів. Тим самим пропонує зняти санкції з ворогів.
Так що не просрав, а втілив плани ***** по знищенню країни.
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28.10.2021 11:38 Ответить
Що?
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28.10.2021 11:38 Ответить
вона зареєстрована вже з рік, але вперше мені на очі попадається; не знаю, чим дихає: ворожим, чи просто "нерівно" до Зе...
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28.10.2021 12:43 Ответить
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28.10.2021 11:47 Ответить
почему не жирным текстом и не в рубрике "главное дня"??
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28.10.2021 11:52 Ответить
Не ганьбіться. Заздріть мовчки.
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28.10.2021 12:39 Ответить
"Заздріть"? чему? что этого из нафталина хоть здесь покажут кучке обожателей?? жалко мне вас, ущербных.
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28.10.2021 12:58 Ответить

Не переживай за нас, убоге, потурбуйся про себе. І не ганьбись, заздри мовчки.
2021 рік
...
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом
ПОРОШЕНКО зустрівся з ЕРДОГАНОМ
Порошенко зустрівся з послами G7 та ЄС
Порошенко зустрівся із Вселенським Патріархом
Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю.
Порошенко зустрівся з головою делегації Європарламенту
Порошенко зустрівся з віце-президентом Єврокомісії
...


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28.10.2021 13:27 Ответить
да пусть оно "встречается" с кем угодно - УКРАИНА И УКРАИНЦЫ ЗДЕСЬ ПРИЧЁМ??????
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28.10.2021 13:41 Ответить
Яке ти відношення маєш до українців, боляще? Звичайний дуполиз, чи то ватний, чи зебільний. В даному випадку какаяразніца?
А Порошенко, на відміну від твого потерпевшего, залишається політиком, на зустріч до якого приїзджають поважні, впливові люди, сильні світу сього.
Дійшло, чи як з голосуванням ВР за відкриття Україні "безвізу"?
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28.10.2021 13:47 Ответить
а где то сльішньі звуки рояля
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28.10.2021 12:06 Ответить
И лёгкое завывание зенаркомана 😆
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28.10.2021 12:18 Ответить
завтра п'ятниця, Вася Рибніков готується!
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28.10.2021 12:44 Ответить
Нафтогаз вже третій рік підряд, починаючи з березня 2019 р зменшує добовий видобуток газу.

До речі, хто тоді був Презиндентом?

Хто за це відповість?
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28.10.2021 12:43 Ответить
тут не стільки Президент впливає на Нафтогаз, як Уряд...
Просто нагадаю, що в 2019-му до вересня працював коаліційний уряд Гройсмана. І ще весною 2019-го Гройсман хотів вигнати Коболєва тільки за те, що Нафтогаз не виконував завдань Уряду по нарощуванню об'ємів видобутку... Бо об'єми видобутку збільшувались, але плану не виконували...
Але в 2020-му - навпаки, пішло зменшення...
До речі, в такому не один Нафтогаз винуватий. Там "рильце в пушку" і в чиновників Харьківських, Полтавських і Сумських ОДА та облрад: відведення земель під свердловини...
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28.10.2021 12:51 Ответить
Нафтогаз почав зменшувати добовий видобуток газу починаючи з березня 2019 р.

Очевидно, що поблеми в Нафтогазі почались ще раніше.

Тому Кобєлєва як і всю цю ********* Раду треба було гнати ще раніше, рівно ж як гнати Гройсмана
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04.11.2021 11:00 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/10/28/vlada-prodovzhuye-nezakonne-stezhennya-za-petrom-poroshenkom/ Влада продовжує незаконне стеження за Петром Порошенком *
Влада Зеленського продовжує незаконне стеження за лідером опозиції Петром Порошенком.
Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п'ятого Президента був зафіксований автомобіль Фольксваген універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН.
Як з'ясувалося, такий номерний знак відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади.
Про ганебний факт незаконного стеження одразу у відповідний до закону спосіб була повідомлена Національна поліція України.
Наголошуємо: це не перший факт переслідування лідера партії «Європейська Солідарність».
12 червня 2020 року народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» подали до Офісу Генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п'ятим Президентом України, лідером партії Петром Порошенком. Утім, цей злочин не розслідується, як і інші злочини проти Петра Порошенка.
Як відомо, 24 серпня під час Маршу Патріотів на Петра Порошенка було здійснено напад. Виконавця нападу відпустили, а розслідування щодо замовників та організаторів саботується силовиками за вказівкою з Офісу Зеленського.
Останнім часом влада почала використовувати проти Петра Порошенка та членів партії «Європейська Солідарність» найнятих «тітушок». Зокрема, 8-9 жовтня ветерани АТО зафіксували факти організації проплачених акцій та провокацій у тому ж таки Козині біля будинку Порошенка.
«Європейська Солідарність» вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції.
Володимиру Зеленському та його Офісу, а також усім недолугим керівникам, яких він привів у владу, треба зайнятися ковідом та енергетичною кризою, яка поглюблюється.
Пане Зеленський, українці задихаються без кисню в лікарнях, і скоро почнуть замерзати у своїх оселях. Очевидно, громадяни України уявляли обіцяний вами кінець епохи бідності не так.



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28.10.2021 16:12 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/10/30/19-21-lystopada-petro-poroshenko-vizme-uchast-u-shhorichnij-mizhnarodnij-bezpekovij-konferencziyi-u-galifaksi/ 19-21 листопада Петро Порошенко візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у канадському Галіфаксі
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30.10.2021 13:10 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/10/30/19-21-lystopada-petro-poroshenko-vizme-uchast-u-shhorichnij-mizhnarodnij-bezpekovij-konferencziyi-u-galifaksi/ 19-21 листопада Петро Порошенко візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у канадському Галіфаксі *
19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.
У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.
У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
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30.10.2021 13:13 Ответить
Поки Порошенко їздить по світу і "надуває щоки" на різноманітних конференціях випрошуючи допомогу і підтримку Україні ********** Зеленський працює на благо держави - знімає відосики про свою "величність"
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30.10.2021 13:49 Ответить
 
 