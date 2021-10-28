Порошенко встретился с евродепутатом Кубилюсом: Россия набирает обороты, нельзя допустить энергетического реванша. ФОТОрепортаж

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с главой Делегации Европейского Парламента в Парламентской ассамблее "Восточного партнерства" Андрюсом Кубилюсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко и Кубилюс обсудили результаты саммита Украина - ЕС, который состоялся 12 октября. Они согласились с необходимостью ускорить процессы интеграции Украины в ЕС, что будет значительно способствовать укреплению стабильности, безопасности и процветания в регионе. Пятый Президент Украины высоко оценил неизменную поддержку со стороны Европейского Парламента европейской перспективы для Украины и помощь по внедрению реформ.

"Вы начали европейские реформы, и это важное достижение, чего Украина смогла достичь. С Соглашением об ассоциации, с зоной свободной торговли. Со всем", - отметил евродепутат.

В контексте подготовки к следующему Саммиту "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе Порошенко призвал руководство Евросоюза к одобрению амбициозных и стратегически решений относительно новой восточноевропейской повестки дня, связанной с расширением. По результатам дискуссии стороны договорились совместно работать с целью продвижения интересов Украины и ассоциированного трио по итогам саммита.

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Пятый президент отметил важность укреплять международную солидарность в противодействии российской агрессии против Украины и подрывной деятельности Кремля против стран демократического мира. В этой связи пятый Порошенко подчеркнул риски энергетического шантажа со стороны России в отношении Украины и Европейского Союза.

"Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Можем назвать это даже "зимой российского реванша". И это не только о цене российского газа. Все понимают, что Россия всегда шантажировала Украину. Они перестали это делать только тогда, когда мы в 2015 году отказались от закупок у России газа. Ни в 2015, ни в 2016, 2017, 2018, ни в 2019 году мы ни слова от России не слышали о том, что Украина якобы ворует российский газ. Мы выиграли Стокгольмский арбитраж в 4,5 млрд долларов. Эти деньги мы вернули из путинского кармана, ведь Газпром – это и есть путинский карман, который даже ближе и глубже российского государственного бюджета", - подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко проинформировал Кубилюса о внутриполитической ситуации в Украине и призвал Европарламент продолжать внимательно следить за действиями украинской власти на предмет их соответствия европейским демократическим критериям.

Собеседники также обсудили вопросы подготовки к Конгрессу "Европейской народной партии" 17-18 ноября в Роттердаме.

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