С погибшим в результате обстрела российскими войсками мастер-сержантом 93-й ОМБр Георгием Халиковым простятся завтра на Одесчине. ФОТО
Завтра, 29 октября, в поселке городского типа Березино Болградского района Одесской области в 13.00 на местном кладбище начнется церемония прощания с Георгием Журовичем Халиковым, 1970 года рождения, уроженцем Одесчины, жителем села Тищенки Шишацкого района Полтавской области, мастер-сержантом, военнослужащим 93-й отдельной механизированной бригады, погибшим 26 октября в районе поселка Гранитное Бойковского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время артиллерийских обстрелов со стороны российских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
У него осталось три сына (один из которых является действующим военнослужащим ВСУ).
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