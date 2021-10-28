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250 евро за "документ": на Виннитчине разоблачили дельцов, которые торговали поддельными COVID-сертификатами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Винницкого районного управления полиции совместно с полицейскими отделами противодействия киберпреступлениям в Винницкой области при содействии Минцифры задокументировали преступную деятельность дельцов, торговавших поддельными документами о вакцинации. Злоумышленники за 250 евро вносили данные клиентов в электронную систему здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По предварительной информации, винницкий предприниматель наладил продажу фиктивных сертификатов о вакцинации с внесением информации в электронную систему здравоохранения.

Он разместил в закрытых группах мессенджеров с примерно тремя тысячами человек рекламу своих услуг. В преступной деятельности ему способствовали медицинские работники, которым он снабжал клиентов. Невакцинированные граждане получали электронные COVID-сертификаты, отображаемые в приложении "Дія".

В рамках документирования преступной деятельности злоумышленников полицейские провели контролируемые закупки сертификатов о вакцинации.

27 октября во время проведения обысков по месту работы семейного врача в г. Хмельницком и предпринимателя в г. Виннице изъята компьютерная техника, банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

250 евро за документ: на Виннитчине разоблачили дельцов, которые торговали поддельными COVID-сертификатами 01

В настоящее время под процессуальным руководством окружной прокуратуры следствие готовит материалы для объявления злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Сумщине семейный врач продавала за 3 тыс. грн поддельные свидетельства о вакцинации с внесением в базу НСЗУ, - прокуратура. ФОТО

250 евро за документ: на Виннитчине разоблачили дельцов, которые торговали поддельными COVID-сертификатами 02
Фото: сайт полиции

Винницкая область (1042) карантин (16729) сертификат (227) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Все вакцинированные просто жлобы или нищеброды,которые не хотят тратится на сертификаты ,реанимацию и похороны)))
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28.10.2021 12:39 Ответить
+5
250 💶, відсутнісь імунітету та можливі проблеми з законом, або дійсний сертифікат, кращий імунітет і все зе безкоштовно. Де логіка?!! Нас оточують казкові довб...и.
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28.10.2021 12:32 Ответить
+4
тусовка антиваксеров становится все меньше и меньше.... и естественный отбор , и оленья тупость и жажда наживы любой ценой играет с ними очень плохую шутку.. но так даже и лучше!
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28.10.2021 12:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
в этой стране хоть где то нет жуликов и мошенников????
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28.10.2021 12:17 Ответить
Страна очумельіх ручек.
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28.10.2021 12:28 Ответить
Есть, на кладбище.
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29.10.2021 11:33 Ответить
тусовка антиваксеров становится все меньше и меньше.... и естественный отбор , и оленья тупость и жажда наживы любой ценой играет с ними очень плохую шутку.. но так даже и лучше!
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28.10.2021 12:17 Ответить
"клиентов" этих жуликов нужно заносить в "черные списки" и лишать медицинской помощи в случае болезни covid - 19!!
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28.10.2021 12:19 Ответить
Только не забыть освободить их и от налогов.
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28.10.2021 12:22 Ответить
Вобще-то им надо какой-то приз за предприимчивость давать.

На дебилах можно и нужно зарабатывать.
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28.10.2021 13:08 Ответить
я не против дебилов. я против, что б эти дебилы и дальше разносили заразу.
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28.10.2021 13:11 Ответить
У хакерів жнива.
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28.10.2021 12:24 Ответить
250 💶, відсутнісь імунітету та можливі проблеми з законом, або дійсний сертифікат, кращий імунітет і все зе безкоштовно. Де логіка?!! Нас оточують казкові довб...и.
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28.10.2021 12:32 Ответить
Да, сдаётся мне, что из трёх словосочетаний "дійсний сертифікат, кращий імунітет і все зе безкоштовно" одно лишнее. Как думаете, ну по логике, какое?
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28.10.2021 12:38 Ответить
Як так не вважаю.
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28.10.2021 12:48 Ответить
Вы из тех, кто верит в возможность "быстро, дёшево, качественно"? Ну на здоровье.
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28.10.2021 12:51 Ответить
Не треба проектувати точкове поняття на усю оточуючу нас реальність. Країні надана вакцина, яку роблять безкоштовно. Якщо для вас це плацебо, то це прикро.
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28.10.2021 12:55 Ответить
250 евро за возможность попасть под аппарат ИВЛ? Сюр...
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28.10.2021 12:33 Ответить
Дорого! Так им и надо!
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28.10.2021 12:36 Ответить
Все вакцинированные просто жлобы или нищеброды,которые не хотят тратится на сертификаты ,реанимацию и похороны)))
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28.10.2021 12:39 Ответить
Это ж каким надо быть долбаком, чтобы купить липовую бумагу, которая к тому же, не даст потом вакцинироваться?

250 евро за возможность подохнуть под ИВЛ в реанимации.
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28.10.2021 13:07 Ответить
Почему до зебилов НИКАК не дойдет что подделку сертификатов и все что связано с ковид нужно криминализировать. Давать нормальные сроки. 5 купившим и 10 служащим и организаторам. Вот и все.
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29.10.2021 08:05 Ответить
анти ваксери кричали, що ковід і вакцина - це просто спосіб заробити бабла, а самі побігли купляти сертифікати за 200 баксів.. ну не барани?
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29.10.2021 11:55 Ответить
Ну и где антиваксеры ошиблись? Хозяева пфайзера, модерны и джонсон и джонсон стали долларовыми миллиардерами за прошлый год.
Да и обязательное наличие сертификата - тоже способ заработать бабла на страхах людей. Люди не знают, какие последствия может вызвать прививка, и дают взятки.
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29.10.2021 13:32 Ответить
кому дають, дурнику? держава "залякала" бідних антиваксерів і антиваксери побігли купляти підробний сертифікат у приватних "підприємців", які ніякого відношення до держави не мають. звичайно "хозяева" вакцин заробили грошей, тому що уряди держав у них їх закупили. уряди закупили і вам, дегенератам, роздали БЕЗКОШТОВНО
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29.10.2021 16:42 Ответить
Ты с другой планеты? у врачей покупают сертификаты.
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29.10.2021 17:15 Ответить
по-перше, це не завжди так. по-друге, навіть якщо це у 100% випадків так, по-вашому лікарі після цього ідуть у податкову, декларують ці гроші і сплачують податок? у мене таке враження, що ви з дуба впали..
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29.10.2021 22:04 Ответить
По моему тебя вообще не туда понесло. Попробуй перечитать наш диалог с включенными мозгами и попыткой проанализировать буковки.
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29.10.2021 22:09 Ответить
 
 