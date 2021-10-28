250 евро за "документ": на Виннитчине разоблачили дельцов, которые торговали поддельными COVID-сертификатами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Следователи Винницкого районного управления полиции совместно с полицейскими отделами противодействия киберпреступлениям в Винницкой области при содействии Минцифры задокументировали преступную деятельность дельцов, торговавших поддельными документами о вакцинации. Злоумышленники за 250 евро вносили данные клиентов в электронную систему здравоохранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
По предварительной информации, винницкий предприниматель наладил продажу фиктивных сертификатов о вакцинации с внесением информации в электронную систему здравоохранения.
Он разместил в закрытых группах мессенджеров с примерно тремя тысячами человек рекламу своих услуг. В преступной деятельности ему способствовали медицинские работники, которым он снабжал клиентов. Невакцинированные граждане получали электронные COVID-сертификаты, отображаемые в приложении "Дія".
В рамках документирования преступной деятельности злоумышленников полицейские провели контролируемые закупки сертификатов о вакцинации.
27 октября во время проведения обысков по месту работы семейного врача в г. Хмельницком и предпринимателя в г. Виннице изъята компьютерная техника, банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
В настоящее время под процессуальным руководством окружной прокуратуры следствие готовит материалы для объявления злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На дебилах можно и нужно зарабатывать.
250 евро за возможность подохнуть под ИВЛ в реанимации.
Да и обязательное наличие сертификата - тоже способ заработать бабла на страхах людей. Люди не знают, какие последствия может вызвать прививка, и дают взятки.