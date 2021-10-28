Жители Киева организовали канал нелегальной миграции в ЕС через Украину, - контрразведка СБУ. ФОТО
Механизмом по незаконной миграции в страны ЕС воспользовались более сотни человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным контрразведки СБУ, организаторами схемы были жители Киева и их иностранные сообщники. Они создали механизм противоправного пребывания в Украине выходцев из стран Южной Азии.
Злоумышленники создали ряд фиктивных фирм и по программе международного студенческого обмена, оформляли фиктивные приглашения иностранцам якобы на обучение в украинские вузы.
Но вместо обучения, на основании полученных приглашений, у "студентов" была возможность выезжать в страны ЕС, используя Украину как перевалочный пункт.
По данным следствия, участники группы действовали по всей территории Украины. Они встречали мигрантов, снабжали их жильем и предварительно легализовывали в нашем государстве под фиктивными документами. В дальнейшем злоумышленники формировали группы и переправляли "студентов" за границу.
По предварительным оценкам, злоумышленники переправили по каналу нелегальной миграции более 100 иностранцев. Стоимость "услуг" зависела от страны назначения и колебалась от 4 до 8 тысяч долларов. Наибольшим спросом среди мигрантов пользовались страны Западной Европы.
В Киеве и Киевской области проведен ряд обысков, в результате правоохранители обнаружили сформированную группу - 15 человек, которых готовили к переправке в Европу. Кроме того, изъяты фиктивные документы, которые использовались для легализации иностранцев, транспортные средства, с помощью которых они перевозились.
В рамках уголовного производства одному из организаторов сообщено о подозрении по ч. 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к ответственности еще трех лиц, причастных к противоправным действиям, а также о принудительном возвращении на родину нелегальных мигрантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Украине 5 АЭС, 18 ТЭС, более 50 ГЭС
В Беларуси 1 АЕС (новая рашисткая), несколько ТЭС (мини) и столько же ГЭС (мини)
Думайте!