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Жители Киева организовали канал нелегальной миграции в ЕС через Украину, - контрразведка СБУ. ФОТО

Жители Киева организовали канал нелегальной миграции в ЕС через Украину, - контрразведка СБУ. ФОТО

Механизмом по незаконной миграции в страны ЕС воспользовались более сотни человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным контрразведки СБУ, организаторами схемы были жители Киева и их иностранные сообщники. Они создали механизм противоправного пребывания в Украине выходцев из стран Южной Азии.

Злоумышленники создали ряд фиктивных фирм и по программе международного студенческого обмена, оформляли фиктивные приглашения иностранцам якобы на обучение в украинские вузы.

Но вместо обучения, на основании полученных приглашений, у "студентов" была возможность выезжать в страны ЕС, используя Украину как перевалочный пункт.

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По данным следствия, участники группы действовали по всей территории Украины. Они встречали мигрантов, снабжали их жильем и предварительно легализовывали в нашем государстве под фиктивными документами. В дальнейшем злоумышленники формировали группы и переправляли "студентов" за границу.

По предварительным оценкам, злоумышленники переправили по каналу нелегальной миграции более 100 иностранцев. Стоимость "услуг" зависела от страны назначения и колебалась от 4 до 8 тысяч долларов. Наибольшим спросом среди мигрантов пользовались страны Западной Европы.

В Киеве и Киевской области проведен ряд обысков, в результате правоохранители обнаружили сформированную группу - 15 человек, которых готовили к переправке в Европу. Кроме того, изъяты фиктивные документы, которые использовались для легализации иностранцев, транспортные средства, с помощью которых они перевозились.

В рамках уголовного производства одному из организаторов сообщено о подозрении по ч. 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к ответственности еще трех лиц, причастных к противоправным действиям, а также о принудительном возвращении на родину нелегальных мигрантов.

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Жители Киева организовали канал нелегальной миграции в ЕС через Украину, - контрразведка СБУ 01
Жители Киева организовали канал нелегальной миграции в ЕС через Украину, - контрразведка СБУ 02

Автор: 

контрразведка (496) нелегалы (453) СБУ (20053)


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Нужно этих киевских жителей выселить с Киева вместе с семьями в запорожские степи, чтобы не позорили государство Украину
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28.10.2021 15:34 Ответить
Сейчас мы на пороге отношений цивилизованных стран с Белорусью... Т.е. канал переправки в Европу сб.у заявляет как наш "зашквар" дабы поддержать батьку, оправдывая закупку электричества у "страны" (Беларусь), которая перестала существовать благими намереями диктатора(в)
В Украине 5 АЭС, 18 ТЭС, более 50 ГЭС

В Беларуси 1 АЕС (новая рашисткая), несколько ТЭС (мини) и столько же ГЭС (мини)
Думайте!
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28.10.2021 15:50 Ответить
 
 