Стартовал капитальный ремонт одного из самых больших детсадов Кривого Рога, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Кривом Роге стартовал капитальный ремонт детского сада №201 "Ромашка". Он является самым большим дошкольным учреждением Центрально-Городского района.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной государственной администрации.
По словам замглавы Днепропетровской ОГА Владимира Орлова в этом году открыли построенный с нуля детсад в Покрове. В настоящее время ремонтники приводят в порядок заведения в Чкалово и Павлополье. Стартовали масштабные работы и в Кривом Роге.
Детсад в Кривом Роге был построен более 40 лет назад. С тех пор в нем производились только частичные ремонты. Часть помещений садика до начала ремонта уже не использовались из-за неудовлетворительного состояния, из 13 групп работали только 10.
Так, в рамках программы "Большая стройка" фасад и кровля садика будут утеплены, входные группы будут снабжены разноцветными верандами. Будут также приведены в порядок все группы, актовый и спортивный залы. Кроме этого, в садике будет оборудована современная приточная вентиляция, которая обеспечит постоянное наличие свежего воздуха в помещениях. Новые батареи с высокой теплоотдачей сделают отопление садика энергосберегающим.
У садика после ремонта появится также необычная сенсорная комната для активных игр и релакса. Она будет разделена на две зоны, светлую и темную. В светлой дети будут играть в мягком "бассейне" из пластиковых шариков, а в темной для них с помощью проектора стены и потолок будут подсвечиваться звездочками и всевозможными фигурами.
В обновленном садике также разместятся несколько инклюзивных групп, в которых с детьми будут заниматься психолог, дефектолог и логопед.
На время ремонта 168 воспитанников "Ромашки" перевели в здание одной из школ Кривого Рога. После ремонта детсад сможет принять уже 210 детей.
Напомним, со старта программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине было построено и отремонтировано уже 215 школ и садиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 2015 году право на его возведение получило предприятие ПП Пупкин - да не важно, кто - в общем, предприятие освоило 8.5 из 10 миллионов гривень, и так и не понятно, что же произошло. Ну, кроме того, что средства были успешно освоены. Обожаю эту фразу. Я бы осваивал средства целыми днями, если бы мне дали.
Короче летом 2021 года был проведён новый тендер, накинули ещё 12.5 миллионов, и тендер выиграло предприятие ФОП ******** - ну это, опять же, не важно, кто. И опять давай работать.
Что с тех пор произошло:
- объект был проинспектирован главой ОДА, мэром Золотоноши (кандидат от партии "Слуга народа") и лично Владимиром Зеленским.
- на сайте "Великого надувництва жаби через соломинку у сраці" написано, что объект построен!
- на местах, правда, журналистам говорят, что объект работает в "тестовом режиме". Возможно, работает сараем, а не бассейном - это надо уточнять. Или работает как насос по выкачке бабла из бюджета жабе в сраку через соломину. Разные варианты есть.
- так что теперь мы объявили новый тендер! Ещё 5.6 миллионов гривень надо дать ФОП ********! Напомню: объект успешно построен в рамках "Великого керівництва"! И работает, но в тестовом режиме! Просто нужно ещё 5.6 миллионов.
А теперь, собственно, вишенка, даже целое яблочко, и снова в сраку.
На что же нужны эти 5.6 миллионов?
Оказалось, "додатковими роботами передбачено покращення інклюзивності будівлі. Також враховано нові технологічні рішення в частині ізоляції підлоги, улаштування покрівлі, внутрішньому оздобленні, каналізаційній системі та технології басейну, а також покращення енергоефективності будівлі".
Итак, давайте медленно.
- новые решения в изоляции пола - то есть пола нет, да?
- обустройство крыши - то есть крыши нет, да?
- внутренняя отделка - то есть отделки нет, да?
- канализационная система - согласен, вещь малонужная для бассейна, и её тоже пока нет, да?
- улучшение энергоэффективности здания - тут я начинаю сомневаться, что есть стены.
Ну то есть, смотрите, всё ведь не так однозначно, в конце концов я сейчас сам ремонт делаю. И когда я говорю "так, нам надо применить новые технологические решения в плане изоляции пола" - это может означать только три вещи:
А) кинуть на пол ковёр;
Б) ********** всё к ****** и сделать заново, с новыми технологическими решениями;
В) пола никакого пока нет, так что просто меняем концепцию, как будем делать потом когда-нибудь.
Вот всё, три варианта есть. Нельзя взять шприц инсулиновый и ********* под готовый пол новые технологические решения, мне такие методы неизвестны.
Так если у вас, *****, нет пола, крыши, стен, канализации (в бассейне, Карл!!!) - или если всё это будет переделываться, АЛЁ ПАЦАНЫ, А КУДА ПРЕДЫДУЩИЕ 21 МИЛЛИОН ДЕЛИСЬ? А? ЖАБЕ В СРАКУ? ЧЕРЕЗ СОЛОМИНУ? А?! Не чує баба.
© https://t.me/IrritableOrcChannel/1515 Владимир Завгородний
Цензору (сотрудникам) должно быть стыдно.
Кстати, а какой утром был стул у кота великого зе?