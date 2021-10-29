Стартовал капитальный ремонт одного из самых больших детсадов Кривого Рога, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге стартовал капитальный ремонт детского сада №201 "Ромашка". Он является самым большим дошкольным учреждением Центрально-Городского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной государственной администрации.

По словам замглавы Днепропетровской ОГА Владимира Орлова в этом году открыли построенный с нуля детсад в Покрове. В настоящее время ремонтники приводят в порядок заведения в Чкалово и Павлополье. Стартовали масштабные работы и в Кривом Роге.

Детсад в Кривом Роге был построен более 40 лет назад. С тех пор в нем производились только частичные ремонты. Часть помещений садика до начала ремонта уже не использовались из-за неудовлетворительного состояния, из 13 групп работали только 10.

Так, в рамках программы "Большая стройка" фасад и кровля садика будут утеплены, входные группы будут снабжены разноцветными верандами. Будут также приведены в порядок все группы, актовый и спортивный залы. Кроме этого, в садике будет оборудована современная приточная вентиляция, которая обеспечит постоянное наличие свежего воздуха в помещениях. Новые батареи с высокой теплоотдачей сделают отопление садика энергосберегающим.

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У садика после ремонта появится также необычная сенсорная комната для активных игр и релакса. Она будет разделена на две зоны, светлую и темную. В светлой дети будут играть в мягком "бассейне" из пластиковых шариков, а в темной для них с помощью проектора стены и потолок будут подсвечиваться звездочками и всевозможными фигурами.

В обновленном садике также разместятся несколько инклюзивных групп, в которых с детьми будут заниматься психолог, дефектолог и логопед.

На время ремонта 168 воспитанников "Ромашки" перевели в здание одной из школ Кривого Рога. После ремонта детсад сможет принять уже 210 детей.

Напомним, со старта программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине было построено и отремонтировано уже 215 школ и садиков.

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