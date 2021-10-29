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8 приемных отделений полностью отремонтировали в больницах Закарпатья, - ОГА. ФОТОрепортаж

Реконструкция приемного отделения Мукачевской центральной районной больницы завершена.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает Цензор.НЕТ.

"С радостью могу сообщить громаде Закарпатья, что задача президента по строительству новых приемных отделений в области выполнена. Только что получили соответствующие экспертные документы, которые свидетельствуют, что последнее из перечня реконструированных и построенных приемных отделений готово к началу работы. Это отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи Мукачевской ЦРБ", - написал он.

Среди модернизированных отделений, кроме Мукачевской ЦРБ - Тячевская районная больница, Хустская центральная районная больница им. Вицинского, Ужгородская центральная городская клиническая больница, Воловецкая центральная больница, Виноградовская районная больница, Береговская центральная районная больница им. Линнера и Раховская районная больница.

Для всех отделений в рамках президентской программы "Большая стройка" закупили новое современное медицинское оборудование, позволяющее оперативно проводить диагностику и лечить пациента. Вместе с новыми маршрутами пациента это поможет оказывать быструю и эффективную помощь, спасая жизни.

Напомним, в Тернопольской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" построят новую обходную дорогу и транспортную развязку на трассе М-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отделение центральной райбольницы открыли после реконструкции в Тульчине, - Винницкая ОГА. ФОТОрепортаж

8 приемных отделений полностью отремонтировали в больницах Закарпатья, - ОГА 01
8 приемных отделений полностью отремонтировали в больницах Закарпатья, - ОГА 02
8 приемных отделений полностью отремонтировали в больницах Закарпатья, - ОГА 03
8 приемных отделений полностью отремонтировали в больницах Закарпатья, - ОГА 04

Автор: 

больница (1443) Большая стройка (728) Закарпатская область (2611)


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Півшостий взявся великоремонтувати лікарні.
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29.10.2021 11:50 Ответить
Лучшеб кислородные заводы вовремя ремонтировали.
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29.10.2021 11:58 Ответить
Це хороша новина. Якраз вчасно.
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29.10.2021 12:09 Ответить
Для всіх відділень у межах президентської програми "Велике будівництво" закупили нове ******* медичне обладнання, яке дозволяє оперативно проводити діагностику та лікувати пацієнта. Разом із новими маршрутами пацієнта це допоможе надавати швидку та ефективну допомогу, рятуючи життя. Джерело:

Пацієнтам варто заздрити чи почекати на враження від нових маршрутів?
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29.10.2021 12:26 Ответить
А на окраинах (центрах) тех сел незаметно выросли хатынки кто на этом ремонте нажился.
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29.10.2021 13:05 Ответить
 
 