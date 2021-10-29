8 приемных отделений полностью отремонтировали в больницах Закарпатья, - ОГА. ФОТОрепортаж
Реконструкция приемного отделения Мукачевской центральной районной больницы завершена.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает Цензор.НЕТ.
"С радостью могу сообщить громаде Закарпатья, что задача президента по строительству новых приемных отделений в области выполнена. Только что получили соответствующие экспертные документы, которые свидетельствуют, что последнее из перечня реконструированных и построенных приемных отделений готово к началу работы. Это отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи Мукачевской ЦРБ", - написал он.
Среди модернизированных отделений, кроме Мукачевской ЦРБ - Тячевская районная больница, Хустская центральная районная больница им. Вицинского, Ужгородская центральная городская клиническая больница, Воловецкая центральная больница, Виноградовская районная больница, Береговская центральная районная больница им. Линнера и Раховская районная больница.
Для всех отделений в рамках президентской программы "Большая стройка" закупили новое современное медицинское оборудование, позволяющее оперативно проводить диагностику и лечить пациента. Вместе с новыми маршрутами пациента это поможет оказывать быструю и эффективную помощь, спасая жизни.
Напомним, в Тернопольской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" построят новую обходную дорогу и транспортную развязку на трассе М-19.
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