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В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: "У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала". ФОТОрепортаж

На Левом берегу Киева наблюдается ажиотаж в пунктах COVID-вакцинации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В частности, по адресу ул. Урловская, 13 где находятся два пункта вакцинации, не принимают по предварительной записи в HELSI. Вакцинация в центрах проходит с 9:00 до 15:00. Люди стоят в "живых" очередях на втором этаже Киевского городского детского диагностического центра, а также на улице.

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Медперсонал просит занимать очередь не зависимо от того, на какое время у человека запись на вакцинацию. Объясняют, что якобы произошел сбой в работе системы записи в HELSI и что врачи не виноваты в сложившейся ситуации. В каждой очереди по 50-80 человек.

"У меня запись на 9:40 утра, и я до сих пор не попала", - рассказывает одна из киевлянок, которая пришла вакцинироваться COVID-вакциной Pfizer.

Как стало известно Цензор.НЕТ во многих пунктах вакцинации в Киеве отсутствует COVID-вакцина Pfizer.

На горячую линию МОЗ невозможно дозвониться, чтобы оставить жалобу. Автоответчик сообщает, что все операторы заняты и прерывает звонок.

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Напомним, что Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом.

В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала 01
В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала 02
В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала 03
В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала 04
В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала 05
В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала 06
В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала 07
В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала 08

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Киев (25707) Минздрав (4903) очередь (250) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
А там ОлЕні, Олені
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння

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29.10.2021 12:35 Ответить
+27
помню, как я пришел в конце июня в поликлинику - спросить на ресепшене, как записаться на вацинацию. Сказали - сзади вас открытая дверь, вакцинируйтесь. 10 минут оформляли документы, вносили их в базу- укол занял секунды.
В коридорах было полно народу, которые вакцинироваться не спешили.
теперь или болеют дома, или под кислородом в больницах, или в очередях на вакцинацию
олени непуганные..
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29.10.2021 12:43 Ответить
+23
клюнул в жопу жарєний пєтух
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29.10.2021 12:36 Ответить
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А знакомая от ковида умерла. Где справедливость?! Вы почему с ней здоровьем не поделились?! Почему рядом не сидели, антителами не делились?! Бред пишу, да? Так и вы тоже, если подумать
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30.10.2021 23:44 Ответить
В условиях ЧП ваши жизнь и здоровье передаются на контроль державе. Эпидемия та же бак. война, и если не остановить, пострадают миллионы. Потому вводят обязательные вакцины и штрафы.
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31.10.2021 10:42 Ответить
То, что делается сейчас не имеет никакого отношения к заботе о нашей жизни и здоровье
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31.10.2021 12:26 Ответить
Именно такое и мое мнение , учитывая все что происходит!К тому же нет никакого ЧП!
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31.10.2021 14:00 Ответить
В прошлом году это заметно было,когда государство мутило с закупкой вакцины и просрало вакцинацию
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31.10.2021 22:22 Ответить
Это ж сколько народу вымрет после этих вакцин, мама дорогая, куда катимся...
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30.10.2021 01:40 Ответить
У Німеччині багато вимерло народу від вакцин?
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30.10.2021 23:47 Ответить
Да известно сколько вымрет от вакцин. Примерно 10 чел на 3млн. Жуткая статистика! Правда из больничных больных умрут 3-5%, а на ИВЛ около 90%. Но это конечно же не так страшно, как 10чел на 3млн. Правда?
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30.10.2021 23:49 Ответить
Статистика с потолка))Умрут все невакцинированные!!! Ужос,срочно колоть шмурдяк)))
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31.10.2021 22:24 Ответить
Любопытное психологическое замечание, в Украине антивакцинатор в 99% случаев это вата. Причем совершенно неважно какого возраста. Интересно почему? Низкий уровень образования ? Подсознательный страх ассоциированный с желанием сильной руки и ненависти к переменам? Ориентирование на российскую пропаганду антивакцинации? Или просто региональные семейные традиции зачатия по пьяне?
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30.10.2021 11:59 Ответить
Російська пропаганда, це ж очевидно. Лише подивіться скільки нульовок антиваксерів з нових акаунтів набігло на Цензор. Кремль працює по всіх напрямках на знищення українців, це вже доведено.
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30.10.2021 23:46 Ответить
Не понимаю откуда взяли это. Большая часть антиваксеров это селяне, причем очень много с западной Украины. В силу низкого интеллекта верят безумно бредовым теориям и агрессивно отказываются от вакцин, масок, карантина. "Ковыду нэмае, то е грып!" - их лозунг. Крайне тупы, упрямы, злобны. Мне не очень жалко если часть их вымрет. Хотя это не по-тиллимиллитрямски!
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30.10.2021 23:54 Ответить
Это у тебя с интелектом беда.Люди,которые переболели в легкой форме,зачем им вакцинация??Ответь интелектуал
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31.10.2021 22:27 Ответить
Нет, это не так. Лидеры антиваксов это Донецкая и Луганская области, 10% и 8% соответственно, то есть в 2-3 раза ниже чем в других областях. То есть региональную традицию зачатия по пьяне со счетов не сбрасываем...
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01.11.2021 09:19 Ответить
Вата? Антивакцинаторы?
Вы о чем?
Мусорские мрази срут на права граждан,
ЗеПадаль устроила давку - хотели сбивать с лохов
По 18 баксов за прививку, теперь по приколу стебутся с людей,
Ублюдочное государство
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01.11.2021 02:00 Ответить
Пунктов бесплатной вакцинации подавляющее большинство, Вы в какой стране живете?
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01.11.2021 09:21 Ответить
Полгода с мая можно было почти спокойно на выбор кольнуться всем, чем душа пожелает, кроме Джонсона. Было бы желание.
Нет. Довели до крайностей и тогда мозг включился. Ну хоть как то.
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31.10.2021 15:39 Ответить
2 недели назад делал Пфайзер на Куреневке, очередь 7чел, минут 15 ждал. Надо выбирать клиники где народа мало, ехать туда.
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31.10.2021 21:42 Ответить
Нормально,с уколом еще вируса принести домой от толпы))Страна дебилов
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31.10.2021 22:19 Ответить
Членограй с мусорами устроили лохам веселуху, мерзкое, скотское государство
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01.11.2021 01:57 Ответить
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