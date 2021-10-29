В Киеве огромные очереди за COVID-вакциной: "У меня запись на 9:40, и я до сих пор не попала". ФОТОрепортаж
На Левом берегу Киева наблюдается ажиотаж в пунктах COVID-вакцинации.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В частности, по адресу ул. Урловская, 13 где находятся два пункта вакцинации, не принимают по предварительной записи в HELSI. Вакцинация в центрах проходит с 9:00 до 15:00. Люди стоят в "живых" очередях на втором этаже Киевского городского детского диагностического центра, а также на улице.
Медперсонал просит занимать очередь не зависимо от того, на какое время у человека запись на вакцинацию. Объясняют, что якобы произошел сбой в работе системы записи в HELSI и что врачи не виноваты в сложившейся ситуации. В каждой очереди по 50-80 человек.
"У меня запись на 9:40 утра, и я до сих пор не попала", - рассказывает одна из киевлянок, которая пришла вакцинироваться COVID-вакциной Pfizer.
Как стало известно Цензор.НЕТ во многих пунктах вакцинации в Киеве отсутствует COVID-вакцина Pfizer.
На горячую линию МОЗ невозможно дозвониться, чтобы оставить жалобу. Автоответчик сообщает, что все операторы заняты и прерывает звонок.
Напомним, что Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом.
Фото: Цензор.НЕТ
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