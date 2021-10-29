Полицейского Киевской области задержали на вымогательстве взятки в 90 тыс. гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейский Бучанского районного управления полиции Киевщины задержан при получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Оперативники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ разоблачили заместителя начальника следственного отделения одного из отделов Бучанского РУП в коррупционных действиях. Полицейский требовал 3500 долларов США у мужчины за возвращение ему изъятого автомобиля и освобождение от уголовной ответственности по факту совершенного ДТП.

На основании собранных материалов Киевской областной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Во время получения второй части вышеупомянутой взятки – 70 000 гривен – майора полиции задержали с вещественными доказательствами работники внутренней безопасности Нацполиции и следователи ТУ ГБР, расположенного в Киеве.

В служебном кабинете полицейского и по месту жительства проведены санкционированные обыски. Изъято около 23 000 долларов США, среди которых и средства, полученные полицейским на первой передаче неправомерной выгоды.

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Фигуранту объявили о подозрении. В случае доказательства вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.







Фото: сайт полиции