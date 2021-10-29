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Полицейского Киевской области задержали на вымогательстве взятки в 90 тыс. гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейский Бучанского районного управления полиции Киевщины задержан при получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Оперативники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ разоблачили заместителя начальника следственного отделения одного из отделов Бучанского РУП в коррупционных действиях. Полицейский требовал 3500 долларов США у мужчины за возвращение ему изъятого автомобиля и освобождение от уголовной ответственности по факту совершенного ДТП.

На основании собранных материалов Киевской областной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Во время получения второй части вышеупомянутой взятки – 70 000 гривен – майора полиции задержали с вещественными доказательствами работники внутренней безопасности Нацполиции и следователи ТУ ГБР, расположенного в Киеве.

Полицейского Киевской области задержали на вымогательстве взятки в 90 тыс. гривен 01

В служебном кабинете полицейского и по месту жительства проведены санкционированные обыски. Изъято около 23 000 долларов США, среди которых и средства, полученные полицейским на первой передаче неправомерной выгоды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник лесхоза на Киевщине попался на взятке 40 тыс. долл. за разрешение на аренду 1,5 га рекреационной земли , - прокуратура

Фигуранту объявили о подозрении. В случае доказательства вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейского Киевской области задержали на вымогательстве взятки в 90 тыс. гривен 02
Полицейского Киевской области задержали на вымогательстве взятки в 90 тыс. гривен 03
Полицейского Киевской области задержали на вымогательстве взятки в 90 тыс. гривен 04
Фото: сайт полиции

взятка (6187) Киевская область (4209) Нацполиция (16571) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
Мент типовий. Пузатий,сракатий,тупий.
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29.10.2021 13:21 Ответить
+2
Даже и читать не хочу, о бывших сотрудниках.
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29.10.2021 13:06 Ответить
+2
Аваков понабирал в эту частную лавочку всякий сброд сельский...нахальное,необразованное быдло ...
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29.10.2021 13:12 Ответить
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Даже и читать не хочу, о бывших сотрудниках.
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29.10.2021 13:06 Ответить
Аваков понабирал в эту частную лавочку всякий сброд сельский...нахальное,необразованное быдло ...
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29.10.2021 13:12 Ответить
Так и есть
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29.10.2021 13:33 Ответить
Ну шо ви такі злі, там только на покушать. Як у пісні, "есть хотел хлеб украл прокурор повязал."
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29.10.2021 14:18 Ответить
О да, Коленька Харьковский истинный представитель не сельского, не нахального и образованного не быдла))) Во сколько твоих родственников он оценит свою курточку?)))
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30.10.2021 05:46 Ответить
не умеешь брать - не бери...
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29.10.2021 13:12 Ответить
Мент типовий. Пузатий,сракатий,тупий.
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29.10.2021 13:21 Ответить
У него выбора не было куда идти работать с такими показателями.
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29.10.2021 13:27 Ответить
А вы от следака ждали комплекции Шварца что ли? В нормальных странах следствие вообще не напрягают физподготовкой, потому что они должны башкой работать, а не двери выбивать. Для физической работы есть спецназ.
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30.10.2021 00:46 Ответить
Башкой работать, это сколько с терпилы бабла срубить?
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30.10.2021 09:47 Ответить
Чего Вам все мало????? Жрет с...ка явно не в АТБ свою линию!!!
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29.10.2021 13:28 Ответить
В Чернигове похожий на пацанов напал, а те перестарались, хотя у них исход один, поэтому нужно освобождать людей от устранения подобных, польза обшеству
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29.10.2021 13:34 Ответить
А мог по умному, как некоторые, договориться их судьей местной, подать иск надуманный, таких думаю много историй из жизни
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29.10.2021 13:32 Ответить
А застрелить его, при оказании сопротивления не пробовали?
Глядишь, после 10 сопротивлений (трупов) и количество помочь, за толику малую, уменьшится...
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29.10.2021 13:37 Ответить
еслиб вели статистику кто и как нарушает закон то мы узналиб что если взять преступления на душу населения то менты и им подобные по преступности на первом месте как и по дтп.
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29.10.2021 13:51 Ответить
пойдёт на повышение...
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29.10.2021 15:22 Ответить
Вообще, по всем стандартам, если ведомство само выявляет нарушителей в своих рядах, то это свидетельствует он нормальной работе. Так что, я бы не стал разводить зраду.
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30.10.2021 00:44 Ответить
 
 