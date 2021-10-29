"Хватит из нас лепить террористов!": оккупанты задержали в Крыму возле "суда" 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных. ФОТОрепортаж
29 октября в оккупированном Россией Крыму задержали 30 человек, в том числе двоих журналистов, которые выполняли редакционные задания.
Об этом в Facebook сообщила Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.
Были задержаны активисты, которые пришли в Симферополе к "Крымскому гарнизонному военному суду" поддержать фигурантов третьей бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", в отношении которых сегодня был вынесен приговор в РФ.
Людей затолкали в автобусы и увезли в полицию, отметили правозащитники.
"В Крыму уже задержали 30 человек. Прямо сейчас в автозак в Симферополе завели двух журналистов "Крымской солидарности", которые снимали. Полицейские ясно слышали, что мужчины являются представителями СМИ. Никаких обвинений им выдвинуто не было. У них имеется удостоверение и редакционное задание. "Вы говорили, что с жилетами не будут задерживать!". Правоохранители молчат. При этом ранее правоохранители давали ему рекомендацию обозначить себя ярким жилетом. "Это полное беззаконие", — делает вывод корреспондент. ... У задержанных крымских татар в "Киевском" отделе полиции отобрали телефоны, попросив сложить их в одном месте. Кроме того, от них требуют дать образцы слюны и предлагают дышать в трубку для алкогольного освидетельствования, угрожая административной статьей. ... Помимо этого, у протестующих изымают накидки в поддержку осужденных крымских татар", - рассказали правозащитники.
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