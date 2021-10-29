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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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"Хватит из нас лепить террористов!": оккупанты задержали в Крыму возле "суда" 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных. ФОТОрепортаж

29 октября в оккупированном Россией Крыму задержали 30 человек, в том числе двоих журналистов, которые выполняли редакционные задания.

 Об этом в Facebook сообщила Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

Были задержаны активисты, которые пришли в Симферополе к "Крымскому гарнизонному военному суду" поддержать фигурантов третьей бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", в отношении которых сегодня был вынесен приговор в РФ.

Людей затолкали в автобусы и увезли в полицию, отметили правозащитники.

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"В Крыму уже задержали 30 человек. Прямо сейчас в автозак в Симферополе завели двух журналистов "Крымской солидарности", которые снимали. Полицейские ясно слышали, что мужчины являются представителями СМИ. Никаких обвинений им выдвинуто не было. У них имеется удостоверение и редакционное задание. "Вы говорили, что с жилетами не будут задерживать!". Правоохранители молчат. При этом ранее правоохранители давали ему рекомендацию обозначить себя ярким жилетом. "Это полное беззаконие", — делает вывод корреспондент. ... У задержанных крымских татар в "Киевском" отделе полиции отобрали телефоны, попросив сложить их в одном месте. Кроме того, от них требуют дать образцы слюны и предлагают дышать в трубку для алкогольного освидетельствования, угрожая административной статьей. ... Помимо этого, у протестующих изымают накидки в поддержку осужденных крымских татар", - рассказали правозащитники.

Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 01
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 02
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 03
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 04
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 05
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 06
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 07
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 08
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 09
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 10
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 11
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 12
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 13
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 14
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 15
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 16
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 17
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 18
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 19
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 20
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 21
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 22
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 23
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 24
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 25
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 26
Хватит из нас лепить террористов!: оккупанты задержали в Крыму возле суда 30 активистов, пришедших поддержать политзаключенных 27

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задержание (6690) Крым (26427) россия (96267) крымские татары (2718)


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рашизм, як він є
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29.10.2021 14:51 Ответить
450 лет уже прошло, а рашистские имперцы продолжают мстить целому народу за сгоревшую Москву и за дань...
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29.10.2021 14:57 Ответить
Германія,Франція,Італія та інші "цивілізовані демократії-ні пари з вуст. Інша справа наші Байрактари.
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29.10.2021 14:57 Ответить
ЗЯма впєрєді, кацапи можуть перестати газувати
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29.10.2021 14:59 Ответить
ну и кто теперь Орда ?
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29.10.2021 14:58 Ответить
А как жє руЗЗЬгіє люді? Іх всьо устраіваєт?...
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29.10.2021 14:58 Ответить
де ж ви всі були у 14-му....
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29.10.2021 15:27 Ответить
Будут лепить и не только террористов, пока ***** не подохнет
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29.10.2021 15:39 Ответить
 
 