Два мопеда под управлением подростков столкнулись на Одесчине: один из водителей погиб. ФОТО

Полицейские Березовского района Одесской области расследуют ДТП, в котором погиб 15-летний мопедист. Авария произошла вечером 28 октября в селе Новая Григоровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По предварительным данным, он на мопеде Suzuki ехал по встречной полосе. Не справившись с управлением, парень выехал на обочину и столкнулся с мопедом Forte, которым также управлял 15-летний подросток.



Фото: сайт полиции

Водитель Suzuki от полученных травм погиб на месте происшествия, другой парень отделался незначительными ссадинами.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

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В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства ДТП.