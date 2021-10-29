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Новости Фото ДТП
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Два мопеда под управлением подростков столкнулись на Одесчине: один из водителей погиб. ФОТО

Полицейские Березовского района Одесской области расследуют ДТП, в котором погиб 15-летний мопедист. Авария произошла вечером 28 октября в селе Новая Григоровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По предварительным данным, он на мопеде Suzuki ехал по встречной полосе. Не справившись с управлением, парень выехал на обочину и столкнулся с мопедом Forte, которым также управлял 15-летний подросток.

Два мопеда под управлением подростков столкнулись на Одесчине: один из водителей погиб 01
Фото: сайт полиции

Водитель Suzuki от полученных травм погиб на месте происшествия, другой парень отделался незначительными ссадинами.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

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В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства ДТП.

ДТП (7687) Одесская область (3655) Нацполиция (16573)


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Топ комментарии
+5
сомневаюсь что у этих ушлёпков были права категории А1
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29.10.2021 15:07 Ответить
+5
Щось у мене великі сумніви в тому що вони "просто їхали" і "стояли" Скоріш за все - "дуркували" обоє!
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29.10.2021 15:16 Ответить
+3
биба и боба, два... мопедиста
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29.10.2021 15:02 Ответить
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Ну это точно судьба... два мопеда, обоим по 15, никак иначе
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29.10.2021 14:52 Ответить
биба и боба, два... мопедиста
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29.10.2021 15:02 Ответить
Так они на "велосипедах" были тс выше 50кубов, никак не причисляли к автоматизированным тс. Согласно венской конвенции. Украина такую ратификацию не проводила.
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29.10.2021 14:54 Ответить
Гугліть категорію прав А1...
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29.10.2021 15:04 Ответить
сомневаюсь что у этих ушлёпков были права категории А1
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29.10.2021 15:07 Ответить
Сам гугли Потому что мопед, это велосипед! Нет у нас положения, касательно тс до 50кубов.
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29.10.2021 15:50 Ответить
Уже кілька років, як є...
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29.10.2021 16:03 Ответить
Ну покажи мне, покажи) Никто не покажет, где это прописано) Любое тс до 50 кубов, нет необходимости обставлять номером (разве что по личному желанию, что бы страховку оформить и в случае дтп с кого то спросить) Во всем остальном, это софистика.
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29.10.2021 19:54 Ответить
З 2010 року скутери до 50 кубів треба реєструвати - ось інфа
https://doradvokat.com.ua/chy-potribno-vodiyu-skutera-tehpasport-i-posvidchennya-vodiya/
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29.10.2021 21:06 Ответить
І ось інфа від МВД - там написано ДО 49 кубів.
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29.10.2021 21:07 Ответить
Это мусорная инфа. Понаписывали отсебятину. Рекомендую почитать http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU70K01U.html Конвенции тут более детально указано, что такое механика и что такое велосипед с подвесным двигателем в случае, когда тс не привышает конечную нагрузку более 180кг. А то что, дали мне вы, это инфа еще с времен яныка, когда хотели всех заставить регистрировать мопеды и обязать иметь права А1.
Пользуются у людей незнанием положений.
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30.10.2021 11:48 Ответить
Скутер не є велосипедом з мотором, у нього навіть педалей немає...І так, прийняли при янику, але досі не відмінили. Придивіться на скутери Глово - ВСІ на номерах!
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30.10.2021 12:07 Ответить
Скутер как раз есть велосипед с мотором. Я когда ездил на скутере, копы по всякому мне пытались продавить, что, я не прав. Однако, в случае судебных действий, суд не сможет доказать правоту полиции из за таких простых разногласий. По поводу глововских номеров, это сугубо формальное требование фирмы к владельцу тс. Все официально должно быть. Запомните, все, что могут потребовать с вас на скутере, это наличие шлема. точка.
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30.10.2021 12:27 Ответить
Загвоздка в тому, що у велика мають бути педалі, як у мопеда Карпати. Немає педалей - це не велосипед!
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30.10.2021 14:50 Ответить
Педали? Вы понимаете, что суть играет лишь двигатель? А каркас, может быть каким угодно, значение имеет только конечный вес.
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31.10.2021 13:55 Ответить
Ось! З посиланнями на конкретні статті ПДР!
https://rozdilna.info/112-2010-11-26-08-22-17/transport/4322-vodiji-mopediv-e-povnopravnimi-uchasnikami-dorozhnogo-rukhu.html
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31.10.2021 13:57 Ответить
Вы меня все водите по сайтам каким то, вот вам https://petition.president.gov.ua/petition/117826 петиция на сайте президента. Почитайте.
По факту когда меня копы спрашивали, где права и документы, я говорил и шо? Они мне тоже пытались эту песню спеть, но по требованию показать где конкретно расписаны положения, получал муть, мол закройся, мы лучше знаем. В итоге 1 звонок адвокату и копы уже едут себе парнишек шугать. Уже пора привыкнуть, что в нашей стране, тебя неправым попытаются сделать по любой причине.
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31.10.2021 19:59 Ответить
Понимаешь, Pavel, трудно подобрать без оскорблений определение твоих ЗНАНИЙ ПДД !!! Ты когда последний раз, хотя бы держал, в руках Правила ??! Во-первых , Женевскую Конвенцию по дорожному движению, Украина подписала еще в 1968 году ! И "Закон о правилах дорожного движения в Украине " написан в полном соответствии ей! Во-вторых, открой п. 1.10 ПДД Украины и прочитай, определение терминов - "механическое транспортное средство" и "мопед" !!! МОПЕД - двухколесное ТС, имеющее двигатель с рабочим объемом ДО 50 куб.см или электродвигатель мощностью до 4 квт.. Если раб.объем двигателя больше 50 куб.см - это уже МОТОЦИКЛ !!! И не строй умного ( тем более крутого со своим адвокатом ) ! Или адвокат такой как и ты ???
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24.12.2021 23:13 Ответить
Вот так и копы общаются, олени тупые. Они все знают, и ты тоже, а я дурак. И вот что Вася, все это старо как мир, еще 2010ом год при яныке сделали мопеды невесть чем. С мопедом у нас как с машиной, и страховку и документы и номера. Хочешь, живи по законам, честный гражданин, а согласно рекомендаций венской конвенции, лично я считаю его велосипедом, и прежде чем писать мне очередную хрень, вспомни о двойных стандартах в этой стране.
По личному опыту скажу, меня с мопедом никто не трогал, особенно во Львове, только о шлеме спрашивали, а вот где там возле области, уже попадаются черти, которые начинают из самой задницы доставать положения, читать нотации. Но, я тебе сразу скажу, такие наезды в суде разваливаются. Так что давай дядя иди учи положения.
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25.12.2021 16:01 Ответить
Щось у мене великі сумніви в тому що вони "просто їхали" і "стояли" Скоріш за все - "дуркували" обоє!
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29.10.2021 15:16 Ответить
В одному з ;мопедів; -(Форте)- 110-125сс, ;Мінчак; хрін дожене.
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29.10.2021 15:18 Ответить
сс это что?
110-125 см3?
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30.10.2021 00:13 Ответить
В таком обычно не признаются, но я как водитель давно хотел такое увидеть. Жаль дурачков, но это было только делом времени.
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29.10.2021 15:29 Ответить
Этим мудакам самокаты дай, они и на них убиться на гавно умудрятся. (Прошу за ранее прощение за грубый тон, все таки погиб перенек, но убиться на мопеде верх способностей!)
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29.10.2021 15:31 Ответить
А якщо в ;мопеді; 125 кубиків?
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29.10.2021 16:33 Ответить
даже на такой табуретке лучше одевать шлем чем ходить с дыркой в голове
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29.10.2021 15:32 Ответить
Дуэль?
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29.10.2021 16:05 Ответить
Словосочетание "два мопеда" у меня ассоциируется с Арахамией. Тьфу, ***!
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29.10.2021 16:31 Ответить

https://www.youtube.com/watch?v=YMlALAaEwfA Lipstick On Your Collar by Connie Francis 1959 - YouTube
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29.10.2021 17:15 Ответить
Не то.
https://www.youtube.com/watch?v=P2QYj1Ku0jI Вот то.
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29.10.2021 17:29 Ответить
https://youtu.be/T38v3-SSGcM Chuck Berry - Johnny B Goode (1959)
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29.10.2021 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Ke8mzgex4U Hippy Hippy Shakes - The Swinging Blue Jeans - YouTube
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29.10.2021 18:19 Ответить
https://youtu.be/9Gc4QTqslN4 The Trashmen - Surfin Bird - Bird is the Word 1963 (RE ...
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29.10.2021 18:25 Ответить
Почти как в анекдоте : " ...перебегающий на красный свет пешеход сбил такого же перебегающего на красный свет пешехода..."
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29.10.2021 16:54 Ответить
Лучше на ранней стадии естественный отбор, чем когда безмозглое пересядет в авто, которое рвется из-под тебя еще на нейтрали и не в селе, а где-нить на городском трафике......
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29.10.2021 17:11 Ответить
Походу два дебила эта сила...пошли на таран и каждый думал чтооппонет сыграет очком и уступит...
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31.10.2021 21:44 Ответить
 
 