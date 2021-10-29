Два мопеда под управлением подростков столкнулись на Одесчине: один из водителей погиб. ФОТО
Полицейские Березовского района Одесской области расследуют ДТП, в котором погиб 15-летний мопедист. Авария произошла вечером 28 октября в селе Новая Григоровка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
По предварительным данным, он на мопеде Suzuki ехал по встречной полосе. Не справившись с управлением, парень выехал на обочину и столкнулся с мопедом Forte, которым также управлял 15-летний подросток.
Водитель Suzuki от полученных травм погиб на месте происшествия, другой парень отделался незначительными ссадинами.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://doradvokat.com.ua/chy-potribno-vodiyu-skutera-tehpasport-i-posvidchennya-vodiya/
Пользуются у людей незнанием положений.
https://rozdilna.info/112-2010-11-26-08-22-17/transport/4322-vodiji-mopediv-e-povnopravnimi-uchasnikami-dorozhnogo-rukhu.html
По факту когда меня копы спрашивали, где права и документы, я говорил и шо? Они мне тоже пытались эту песню спеть, но по требованию показать где конкретно расписаны положения, получал муть, мол закройся, мы лучше знаем. В итоге 1 звонок адвокату и копы уже едут себе парнишек шугать. Уже пора привыкнуть, что в нашей стране, тебя неправым попытаются сделать по любой причине.
По личному опыту скажу, меня с мопедом никто не трогал, особенно во Львове, только о шлеме спрашивали, а вот где там возле области, уже попадаются черти, которые начинают из самой задницы доставать положения, читать нотации. Но, я тебе сразу скажу, такие наезды в суде разваливаются. Так что давай дядя иди учи положения.
110-125 см3?
https://www.youtube.com/watch?v=YMlALAaEwfA Lipstick On Your Collar by Connie Francis 1959 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=P2QYj1Ku0jI Вот то.