В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ. ФОТО
Должностных лиц Черниговского городского совета и руководителей строительных компаний уличили в присвоении десятков миллионов гривен, выделенных на развитие социальной инфраструктуры города.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным спецслужбы, должностные лица управления капитального строительства провели публичные закупки более чем на 218 млн гривен. Все это – для строительства и реконструкции детских садов, заведений здравоохранения и спортивных залов и площадок в Чернигове. Победителями в тендере стали "партнерские" коммерсанты.
Проверка Госаудитслужбы зафиксировала, что компании в несколько раз завысили стоимость строительных материалов и работ. Общая сумма нанесенного местному бюджету ущерба составляет 23,5 млн гривен.
В рамках уголовного производства проведено одновременно более 20 обысков в офисных помещениях компаний и по адресам проживания участников схемы.
Правоохранители обнаружили черновые записи и первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В ходе следственных действий руководитель фирмы пытался сжечь сметную документацию, однако правоохранители этого не допустили.
Продолжается расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Напомним, что мэром Чернигова с 2015 года является Владислав Атрошенко. В 2020 году его вновь выбрали городским головой, созданная Атрошенко партия "Рідний дім" имеет монобольшиство в горсовете.
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Велике Крадивництво - это спизженая у Атрохи идея.
Но плебсу нравится- ворюга, но зато посотрите, он дорогу новую сделал и парк, и памятник омайгад...
Но плебсу нравится