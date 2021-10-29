В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ. ФОТО

Должностных лиц Черниговского городского совета и руководителей строительных компаний уличили в присвоении десятков миллионов гривен, выделенных на развитие социальной инфраструктуры города.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным спецслужбы, должностные лица управления капитального строительства провели публичные закупки более чем на 218 млн гривен. Все это – для строительства и реконструкции детских садов, заведений здравоохранения и спортивных залов и площадок в Чернигове. Победителями в тендере стали "партнерские" коммерсанты.

Проверка Госаудитслужбы зафиксировала, что компании в несколько раз завысили стоимость строительных материалов и работ. Общая сумма нанесенного местному бюджету ущерба составляет 23,5 млн гривен.

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В рамках уголовного производства проведено одновременно более 20 обысков в офисных помещениях компаний и по адресам проживания участников схемы.

Правоохранители обнаружили черновые записи и первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В ходе следственных действий руководитель фирмы пытался сжечь сметную документацию, однако правоохранители этого не допустили.

Продолжается расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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Напомним, что мэром Чернигова с 2015 года является Владислав Атрошенко. В 2020 году его вновь выбрали городским головой, созданная Атрошенко партия "Рідний дім" имеет монобольшиство в горсовете.







