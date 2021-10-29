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В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ. ФОТО

Должностных лиц Черниговского городского совета и руководителей строительных компаний уличили в присвоении десятков миллионов гривен, выделенных на развитие социальной инфраструктуры города.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным спецслужбы, должностные лица управления капитального строительства провели публичные закупки более чем на 218 млн гривен. Все это – для строительства и реконструкции детских садов, заведений здравоохранения и спортивных залов и площадок в Чернигове. Победителями в тендере стали "партнерские" коммерсанты.

Проверка Госаудитслужбы зафиксировала, что компании в несколько раз завысили стоимость строительных материалов и работ. Общая сумма нанесенного местному бюджету ущерба составляет 23,5 млн гривен.

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В рамках уголовного производства проведено одновременно более 20 обысков в офисных помещениях компаний и по адресам проживания участников схемы.

Правоохранители обнаружили черновые записи и первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В ходе следственных действий руководитель фирмы пытался сжечь сметную документацию, однако правоохранители этого не допустили.

Продолжается расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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Напомним, что мэром Чернигова с 2015 года является Владислав Атрошенко. В 2020 году его вновь выбрали городским головой, созданная Атрошенко партия "Рідний дім" имеет монобольшиство в горсовете.

В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ 01
В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ 02
В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ 03
В Чернигове чиновники мэрии украли 24 млн гривен на реконструкции объектов, - СБУ 04

Автор: 

растрата (244) СБУ (20067) хищение (680) Чернигов (898) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+2
ты прикалываешься по поводу посадют ?
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29.10.2021 16:54 Ответить
+1
а их посадют --- с конфискатом и надолго ...-
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29.10.2021 16:42 Ответить
+1
та такого не може бути...
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29.10.2021 16:43 Ответить
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а их посадют --- с конфискатом и надолго ...-
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29.10.2021 16:42 Ответить
ты прикалываешься по поводу посадют ?
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29.10.2021 16:54 Ответить
ЕСПЧ их востановит , а Украина выплатит им компенсацию около 2 млн. гр.
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29.10.2021 20:28 Ответить
та такого не може бути...
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29.10.2021 16:43 Ответить
гундяевские...
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29.10.2021 16:46 Ответить
а верещащая верещучка ничего не знает о коррупции...надо же
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29.10.2021 16:47 Ответить
Даже не укладывается в голове, а говорят совесть встроена у всех, по умолчанию(
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29.10.2021 16:51 Ответить
Табличка на сейфе такой же креатив как и аббревиатура на спине у силовика.
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29.10.2021 17:36 Ответить
толку от каждодневных задержаний а ты лох нищий...
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29.10.2021 18:25 Ответить
Який піп, такий і прихід
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29.10.2021 18:39 Ответить
атроха блатной, без его ведома никто не возьмет ни копейки)))) хотя и гад но чернигов отстроил. сильно много денег у него что бы его садить
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29.10.2021 20:16 Ответить
Отстроил) По цене в 3 раза больше чем оно стоит, без конкурса отдавая заказы своим строительным фирмам- прокладкам.

Велике Крадивництво - это спизженая у Атрохи идея.

Но плебсу нравится- ворюга, но зато посотрите, он дорогу новую сделал и парк, и памятник омайгад...
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30.10.2021 16:44 Ответить
до этого так же воровали только никто ничего не строил)))
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01.11.2021 12:01 Ответить
кстати фото сделано на фирме микитася
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29.10.2021 20:18 Ответить
Разве это новость? Мэр Чернигова Атрошенко через свои строительные фирмы- прокладки отмывал бюджетные деньги еще когда "слуги народа" даже не придумали свое Велике Крадивныцтво.
Но плебсу нравится
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30.10.2021 16:41 Ответить
 
 