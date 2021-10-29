Спасатели развернули мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж

В Херсонской области завершено развертывание мобильного госпиталя ГСЧС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"29 октября в г. Каховка, где на территории Центральной городской больницы им. семьи Панкеевых чрезвычайники установили мобильный госпиталь ГСЧС Украины, прибыл заместитель председателя ГСЧС Украины Николай Ильченко. Он проинспектировал готовность госпиталя к устойчивому функционированию, в частности, установленные объекты, а это - 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Николай Ильченко убедился в их полной комплектации и системном обеспечении и передал готовый к использованию передвижной медицинский комплекс спасателей исполняющему обязанности директора КП "Каховская центральная городская больница" Андрею Федотову", - следует из сообщения.

Читайте также: Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж









