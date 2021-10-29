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Спасатели развернули мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж

В Херсонской области завершено развертывание мобильного госпиталя ГСЧС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"29 октября в г. Каховка, где на территории Центральной городской больницы им. семьи Панкеевых чрезвычайники установили мобильный госпиталь ГСЧС Украины, прибыл заместитель председателя ГСЧС Украины Николай Ильченко. Он проинспектировал готовность госпиталя к устойчивому функционированию, в частности, установленные объекты, а это - 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Николай Ильченко убедился в их полной комплектации и системном обеспечении и передал готовый к использованию передвижной медицинский комплекс спасателей исполняющему обязанности директора КП "Каховская центральная городская больница" Андрею Федотову", - следует из сообщения.

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Спасатели развернули мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж 01
Спасатели развернули мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж 02
Спасатели развернули мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж 03
Спасатели развернули мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж 04
Спасатели развернули мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке. ФОТОрепортаж 05

Автор: 

карантин (16729) Каховка (95) ГСЧС (5032) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (4908)


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Цензор одну новость дважды постит?
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29.10.2021 17:23 Ответить
Единственный госпиталь такого уровня, можно и трижды погордиться.
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29.10.2021 21:50 Ответить
 
 