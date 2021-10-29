Зеленский в Одессе осмотрел ледокол "Ноосфера", купленный государством для украинских полярников. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел приобретенный за счет государства научно-исследовательский ледокол "Ноосфера", который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.





На борту ледокола Зеленский осмотрел научную лабораторию, кают-компанию и центр управления.





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Директор Национального антарктического научного центра МОН Украины Евгений Дикий продемонстрировал президенту океанографическое оборудование, используемое на судне с целью научных исследований.

Ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований. После прохождения всех необходимых процедур и изменения названия судна на "Ноосфера" ледокол выйдет в океан в этом году и возьмет курс на Антарктиду.





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Зеленский в режиме видеоконференции лично сообщил полярникам, находящимся на станции "Академик Вернадский", о прибытии долгожданного ледокола в Украину. "Скоро к вам отправляется "Ноосфера". Так что встречайте эту украинскую "научную красавицу". Я вас всех поздравляю! – сказал он. Президент сообщил, что будет разрабатываться масштабная программа по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая будет включать в себя строительство 36 судов.

Зеленский также пообщался с полярниками – участниками 25 Украинской антарктической экспедиции.





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Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с возможностями научно-исследовательского судна "Борис Александров", которое будет использоваться для мониторинга дна Черного моря и сбора экологических данных. Судно, ранее называвшееся "Бельгика", Украина получила в подарок от Бельгии.