РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11229 посетителей онлайн
Новости Фото
9 703 141

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол "Ноосфера", купленный государством для украинских полярников. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел приобретенный за счет государства научно-исследовательский ледокол "Ноосфера", который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 01
Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 02

На борту ледокола Зеленский осмотрел научную лабораторию, кают-компанию и центр управления.

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 03
Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полученные от Великобритании и Бельгии научные суда назвали "Ноосфера" и "Борис Александров"

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 05
Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 06
Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 07

Директор Национального антарктического научного центра МОН Украины Евгений Дикий продемонстрировал президенту океанографическое оборудование, используемое на судне с целью научных исследований.

Ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований. После прохождения всех необходимых процедур и изменения названия судна на "Ноосфера" ледокол выйдет в океан в этом году и возьмет курс на Антарктиду.

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 08
Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 09

Также читайте: Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу. ФОТОрепортаж

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 10

Зеленский в режиме видеоконференции лично сообщил полярникам, находящимся на станции "Академик Вернадский", о прибытии долгожданного ледокола в Украину. "Скоро к вам отправляется "Ноосфера". Так что встречайте эту украинскую "научную красавицу". Я вас всех поздравляю! – сказал он. Президент сообщил, что будет разрабатываться масштабная программа по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая будет включать в себя строительство 36 судов.

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 11

Зеленский также пообщался с полярниками – участниками 25 Украинской антарктической экспедиции.

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 12
Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 13

Читайте также: Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" для экологического мониторинга Черного и Азовского морей. ФОТО

Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с возможностями научно-исследовательского судна "Борис Александров", которое будет использоваться для мониторинга дна Черного моря и сбора экологических данных. Судно, ранее называвшееся "Бельгика", Украина получила в подарок от Бельгии.

Зеленский в Одессе осмотрел ледокол Ноосфера, купленный государством для украинских полярников 14

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) корабль (2046) Одесса (7931) полярники (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Тревожно за ледокол. Ему сейчас лучше от стенки не отходить...
показать весь комментарий
29.10.2021 18:50 Ответить
+22
В Одессе сейчас ковидный коллапс. Красная зона и масочный режим говорите? А потом оно еще что требует в видосиках от плепса. Долб...б при власти.

показать весь комментарий
29.10.2021 19:17 Ответить
+20
он теперь не только фронтовик но еще и немножко моряк
показать весь комментарий
29.10.2021 19:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
новый анекдот вава офшорный мореман и полярник
показать весь комментарий
29.10.2021 19:28 Ответить
...и еще тайно тренируется на космонавта-ковидомора
показать весь комментарий
29.10.2021 19:32 Ответить
Даже не минуты не сомневаюсь, что он пробьет себе и Ленке (или Еремке) увеселительную поездку на Ледоколе на Полярную Станцию. Уверен на 100% Правда ему нужно поторопится, следующей Навигации может не успеть.
показать весь комментарий
29.10.2021 19:35 Ответить
Осмотрел? Ну всё....жди Беды ...
показать весь комментарий
29.10.2021 19:28 Ответить
Там водки нема.
А є файне британське судно.
показать весь комментарий
29.10.2021 23:11 Ответить
Бенин всегда на связи с Дядей
показать весь комментарий
29.10.2021 19:30 Ответить
И в порту ни души в разгар рабочего дня.
показать весь комментарий
29.10.2021 19:38 Ответить
лохи
показать весь комментарий
29.10.2021 19:48 Ответить
маленький вонючий клоп...
показать весь комментарий
29.10.2021 19:30 Ответить
Показательно...
показать весь комментарий
29.10.2021 19:34 Ответить
Зеленский лапшает специально-собранным айтишникам за Гуттенберга о котором он узнал, когда ему принесли сценарий =) 2019 год
показать весь комментарий
29.10.2021 19:48 Ответить
федоровские резонно подумали, что Вова про TED вред ли когда-то слышал, английского оно не знает и перевели ему спич какого-то чувака =)
показать весь комментарий
29.10.2021 19:52 Ответить
один единственный вопрос не давал покоя "величайшему ****** современности" - почему в названии ледокола (Ноосфера) два "нуля"
показать весь комментарий
29.10.2021 19:34 Ответить
Зеленский купил ледокол.
А коза купила баян...
показать весь комментарий
29.10.2021 19:45 Ответить
...гундосый, садись на ледокол и плыви на нем на юх...
показать весь комментарий
29.10.2021 19:46 Ответить
У хутина актрис в космос на съемки художественного фильма отправляют.
А Зеля ледокол купил.
Что то в этих тратах общее есть...
показать весь комментарий
29.10.2021 19:48 Ответить
зеля - марионетка *****
показать весь комментарий
29.10.2021 20:00 Ответить
За кран как ухватился думал шо там пиво наливают
показать весь комментарий
29.10.2021 20:01 Ответить
Угомонись болезненный!
показать весь комментарий
29.10.2021 20:12 Ответить
ти злидень?
показать весь комментарий
29.10.2021 20:35 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2021 20:05 Ответить
За прадавнім українським звичаєм плюють - через ліве плече.
А красеню кораблю та команді побажаємо:
Великому кораблю - велике плавання!
7 футів під кілем!
показать весь комментарий
29.10.2021 20:12 Ответить
Дермак рядом? Я спокоен
показать весь комментарий
29.10.2021 20:20 Ответить
І наші "Нью - Васюки" перетворюються у всесвітню столицю науково-дослідного флоту
показать весь комментарий
29.10.2021 20:27 Ответить
У Янелоха війна вже скінчилась?

ДовбоЗЕби! Нагадайте офшорнику, що нам треба від ворога захищатись.
показать весь комментарий
29.10.2021 20:30 Ответить
на заднем плане "массовка" и оградительная проволка.... для кого такие "демократичніе" декорации?
показать весь комментарий
29.10.2021 20:38 Ответить
Турыст опять за казенный кошт шляется!
Вот какой смысл в том, что что "осмотрело" корабль (в красной эпидзоне)? оно в этом что-то понимает? А сколько денег бюджет потратил на эту экскурсию зеленой шоблы?
только несчастье накликает, бедоносец!
показать весь комментарий
29.10.2021 20:42 Ответить
я ніуду...
міня обралі...
показать весь комментарий
29.10.2021 20:44 Ответить
Увезите его в Антарктиду
показать весь комментарий
29.10.2021 21:12 Ответить
Оно тебе надо, пацюк?
показать весь комментарий
29.10.2021 21:18 Ответить
36 судов научных? Вместо военных? Зеля! Поинтересуйся у Новинского, где корвет "В.Великий"! При Овоще Новинскому кучу денег отвалили...
показать весь комментарий
29.10.2021 21:21 Ответить
писец ледоколу ...
показать весь комментарий
29.10.2021 22:55 Ответить
И шо показал осмотр величайшим экскурсантом?
показать весь комментарий
30.10.2021 02:42 Ответить
Свой музыкальный инструмент руками пикрывает,
бережёт.
показать весь комментарий
30.10.2021 02:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 