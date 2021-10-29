Зеленский в Одессе осмотрел ледокол "Ноосфера", купленный государством для украинских полярников. ФОТОрепортаж
Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел приобретенный за счет государства научно-исследовательский ледокол "Ноосфера", который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На борту ледокола Зеленский осмотрел научную лабораторию, кают-компанию и центр управления.
Директор Национального антарктического научного центра МОН Украины Евгений Дикий продемонстрировал президенту океанографическое оборудование, используемое на судне с целью научных исследований.
Ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований. После прохождения всех необходимых процедур и изменения названия судна на "Ноосфера" ледокол выйдет в океан в этом году и возьмет курс на Антарктиду.
Зеленский в режиме видеоконференции лично сообщил полярникам, находящимся на станции "Академик Вернадский", о прибытии долгожданного ледокола в Украину. "Скоро к вам отправляется "Ноосфера". Так что встречайте эту украинскую "научную красавицу". Я вас всех поздравляю! – сказал он. Президент сообщил, что будет разрабатываться масштабная программа по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая будет включать в себя строительство 36 судов.
Зеленский также пообщался с полярниками – участниками 25 Украинской антарктической экспедиции.
Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с возможностями научно-исследовательского судна "Борис Александров", которое будет использоваться для мониторинга дна Черного моря и сбора экологических данных. Судно, ранее называвшееся "Бельгика", Украина получила в подарок от Бельгии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А є файне британське судно.
А коза купила баян...
А Зеля ледокол купил.
Что то в этих тратах общее есть...
А красеню кораблю та команді побажаємо:
Великому кораблю - велике плавання!
7 футів під кілем!
ДовбоЗЕби! Нагадайте офшорнику, що нам треба від ворога захищатись.
Вот какой смысл в том, что что "осмотрело" корабль (в красной эпидзоне)? оно в этом что-то понимает? А сколько денег бюджет потратил на эту экскурсию зеленой шоблы?
только несчастье накликает, бедоносец!
міня обралі...
бережёт.