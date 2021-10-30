Американский эсминец USS Porter направляется в Черное море для взаимодействия с партнерами по НАТО. ФОТО

Эсминец США USS Porter отправляется в Черное море. Там он будет взаимодействовать с партнерами по НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-морские силы США.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!", - говорится в сообщении.

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