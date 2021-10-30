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Американский эсминец USS Porter направляется в Черное море для взаимодействия с партнерами по НАТО. ФОТО

Эсминец США USS Porter отправляется в Черное море. Там он будет взаимодействовать с партнерами по НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-морские силы США.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!", - говорится в сообщении.

Американский эсминец USS Porter направляется в Черное море для взаимодействия с партнерами по НАТО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Россия уважает силу и не пойдет на эскалацию, - Кулеба

Автор: 

корабль (2046) НАТО (10106) США (27213) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+7
Не бреши кацапура, кацапи чавкають все, навіть ягелем бояру закусюють. Ви ж скрєпоносці
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30.10.2021 09:06 Ответить
+4
Ща как взлетят откуда-то Су-24,да как испужают.
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30.10.2021 08:58 Ответить
+2
Уговорил. У кацапни не затухают седалища))
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30.10.2021 08:59 Ответить
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30.10.2021 08:56 Ответить
Не бреши кацапура, кацапи чавкають все, навіть ягелем бояру закусюють. Ви ж скрєпоносці
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30.10.2021 09:06 Ответить
Уговорил. У кацапни не затухают седалища))
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30.10.2021 08:59 Ответить
А шо, заводит?
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30.10.2021 09:04 Ответить
Это правильно.
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30.10.2021 08:53 Ответить
Ща как взлетят откуда-то Су-24,да как испужают.
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30.10.2021 08:58 Ответить
Що там су-24, то іще не так страшно. От якщо сам ввх на "дельтапланье" з гусями в піке, а потім на бриючому, в штопор і бочку крутоне, о ужас. Тот же старік кабаєв верхом на амфарье грьеческай (наполньной сікрьетним греческім агньом), ой що буде. Кірдик НАТО і шостому флоту США !
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30.10.2021 11:40 Ответить
чи пройдуть у територіальних водах України біля Криму?
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30.10.2021 09:05 Ответить
Исключено. При бабайдене нет.
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30.10.2021 09:21 Ответить
С южным ветром принесло отвратный запах гари. Севастопольская вата тлеет?
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30.10.2021 09:13 Ответить
И перед Босфором бабайден снова дёрнет его за поводок назад?
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30.10.2021 09:20 Ответить
І це добре...
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30.10.2021 09:22 Ответить
И ещё...https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-golodaet-30-y-den-on-prizval-storonnikov-priyti-na-vybory-zayaviv-chto-ot-itogov-mozhet-zaviset-ego-zhizn-1578998.html Саакашвили голодает 30-й день. Он призвал сторонников прийти на выборы, заявив, что от итогов может зависеть его жизнь , Иваношвили удивлён выходке украинца
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30.10.2021 09:39 Ответить
Обломался кусок кремоевской стены...это знак
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30.10.2021 09:56 Ответить
Кажуть шо Ллойд Остин глава Пентагона,отдал приказ авианосцу Рональд Рейган войти в Черное море...СкреПОНОСы в шоке кричат Крым наш,Скифское золото наш,а Джо Байден не НАШ...
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30.10.2021 10:00 Ответить
Ого портянок набежало.Исправляем😂🌷
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30.10.2021 11:19 Ответить
 
 