Американский эсминец USS Porter направляется в Черное море для взаимодействия с партнерами по НАТО. ФОТО
Эсминец США USS Porter отправляется в Черное море. Там он будет взаимодействовать с партнерами по НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-морские силы США.
"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Злий Грицько
показать весь комментарий30.10.2021 09:06 Ответить Ссылка
+4 Garry Grant
показать весь комментарий30.10.2021 08:58 Ответить Ссылка
+2 Garry Grant
показать весь комментарий30.10.2021 08:59 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
5 копійок
показать весь комментарий30.10.2021 08:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
✘
Злий Грицько
показать весь комментарий30.10.2021 09:06 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Garry Grant
показать весь комментарий30.10.2021 08:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Злий Грицько
показать весь комментарий30.10.2021 09:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Lada2014
показать весь комментарий30.10.2021 08:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Garry Grant
показать весь комментарий30.10.2021 08:58 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
Микола Клименко #492387
показать весь комментарий30.10.2021 11:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Валерий Шляхов #119717
показать весь комментарий30.10.2021 09:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
NonCFist
показать весь комментарий30.10.2021 09:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Владимир Иванец
показать весь комментарий30.10.2021 09:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
NonCFist
показать весь комментарий30.10.2021 09:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрій Зінченко #458549
показать весь комментарий30.10.2021 09:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nickol Nickols #489483
показать весь комментарий30.10.2021 09:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Senator S #201477
показать весь комментарий30.10.2021 09:56 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Senator S #201477
показать весь комментарий30.10.2021 10:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
Коцапам Тут Не Место
показать весь комментарий30.10.2021 11:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль