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Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Простое решение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы поддержали обращение к Зеленскому о введении санкций против корпорации Roshen

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Зе!политика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торговля на крови: зачем Зеленский начал масштабные закупки электричества у Путина и Лукашенко?

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Интересный вопрос

Читайте на "Цензор.НЕТ": С украинцев будут взымать налог с расходов, если они не смогут объяснить происхождение денег на покупку, - "слуга народа" Гетманцев.

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Нет, значит нет...

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Every night in my dreams ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал": Мне почему-то пришло в голову Леонардо Ди Каприо. ВИДЕО

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

...это каждый знает

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Сложный вопрос...

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Удар в спину

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Племя с мокшанских болот

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Павлiк Морозов: Це знають ще у яслах малi дiти, що лучше перебдiть, нiж недобдiти.

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Земля Мураева

Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Новый китайский гаджет

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лещенко Сергей (697) путин владимир (31582) россия (96279) санкции (11502) фотожаба (14524) Арахамия Давид (990) Мураев Евгений (142)


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Топ комментарии
+45
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30.10.2021 10:14 Ответить
+38


Реальная картина «Орда» Семёна Скрепецкого...
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30.10.2021 11:01 Ответить
+37
не фотожаба
реальный кадр
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30.10.2021 10:21 Ответить
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******** нет!
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30.10.2021 10:01 Ответить
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30.10.2021 10:07 Ответить
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30.10.2021 10:12 Ответить
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30.10.2021 10:14 Ответить
Ото правда!

Всі, хто вийшов із совка, добре знають, що на шару добре тільки якщо сам поцупиш.

Ну в крайньому випадку, якщо з-під поли, по блату, або коли довжелезну чергу треба вистояти.

От не було черг - ніхто не хотів вакціонуватись, як тільки з'явились черги, то мало не б'ються в них!
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30.10.2021 18:31 Ответить
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30.10.2021 10:05 Ответить
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30.10.2021 10:20 Ответить
Не надо приписывать свои мечты другим, кацапсина...
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30.10.2021 10:55 Ответить
Пшлонах отсюда, хрюсское животное! Как тебе уровень мышебратства и однонародства?
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30.10.2021 11:20 Ответить
Кидай номер карточки я тебе нищеброду денег дам
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30.10.2021 12:50 Ответить
От кацапьё лаптеногое уже 7 мечтает что-бы мы замерзли но мы никак не замерзаем и вобще наша мивина у вас деликатесом считается! Козломордый её может себе только на праздник позволить!
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30.10.2021 13:31 Ответить
Я видел что вы там в Домвабве едите! Тушман из куриных шей! Вашу тушёнку даже моя собака есть отказалась!
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30.10.2021 13:48 Ответить
Какие там 7 лет? Да они об этом сны видят еще с 2003 года, когда обломались с Керченской дамбой, а может и еще раньше.
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30.10.2021 14:04 Ответить
Водка и деревеньки? Пожалуй эта мечта с восточных болот.
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30.10.2021 10:57 Ответить
Мечта расеянина на дерёвне о деревеньке в Украине.
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30.10.2021 22:15 Ответить
Козломордый, ты где в Украине деревеньки то нашел?)))
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30.10.2021 11:09 Ответить
Рифма в данном случае про козломордию))) А про Украину он говорил так)))
Село! В душе моей покой,
Село в Украйне дорогой.
И полный сказок и чудес.
Кругом села зеленый лес
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты.
И перед крашеным окном
В зеленых листьях тополя,
А там все лес и все поля,
И степь, и горы за Днепром,
И в небе темно-голубом
Сам Бог витает над селом
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30.10.2021 11:27 Ответить
Вообще-то это чисто русская мечта.
В Украине нет деревень, здесь сёла, деревни в России.
Так что такие стихи могли сочинить только в России.
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30.10.2021 12:28 Ответить
Приписывают Есенину) Не знаю, не проверял)
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30.10.2021 16:22 Ответить
не фотожаба
реальный кадр
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30.10.2021 10:21 Ответить
да оно под мистера Бина косит -убогое)))
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30.10.2021 10:39 Ответить
Гнус, щось засмоктав не теє
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02.11.2021 18:42 Ответить
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30.10.2021 10:23 Ответить
.
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01.11.2021 04:13 Ответить
Якесь дежавю з тією "сковородою", нагадує "Валинськую рєзню".
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30.10.2021 10:30 Ответить
Крім волинської різні згадайте ще , що за цим же персонажем друга світова почалася "22 июня 1941 года".
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30.10.2021 12:32 Ответить
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30.10.2021 10:35 Ответить
Дебілов повинні знати в обличчя!
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02.11.2021 18:43 Ответить
сидит ЗЕлёная муха на навоЗЕ возле клоЗЕта и выражает недовольство вкусом шОколадных конфет Рошен
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30.10.2021 10:54 Ответить
пока визжат зелёные утырки
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30.10.2021 11:19 Ответить
Павлiк Морозов +++
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30.10.2021 10:48 Ответить


Реальная картина «Орда» Семёна Скрепецкого...
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30.10.2021 11:01 Ответить
Яку він подарував Невзорову.
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30.10.2021 12:54 Ответить
Есть картина "русский кентавр".
Это когда жопа с обеих сторон.
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30.10.2021 22:19 Ответить
Це справжній жабо-шедевр!
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30.10.2021 22:26 Ответить
Це не "жаба", а шедевр живопису!
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02.11.2021 18:45 Ответить
центровые передасты передастической страны рожденной в мацковских болотах.
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31.10.2021 17:15 Ответить
Не "передасть", а ********* - пасивні
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02.11.2021 18:46 Ответить
поки сміємось-жевріє надія
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31.10.2021 17:38 Ответить
в тоже время борды с мураевым висят, действительно партизанский отряд с предателем...
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09.02.2022 08:44 Ответить
 
 