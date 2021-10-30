Удар в спину, племя с мокшанских болот, земля Мураева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Простое решение
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы поддержали обращение к Зеленскому о введении санкций против корпорации Roshen
Зе!политика
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Интересный вопрос
Читайте на "Цензор.НЕТ": С украинцев будут взымать налог с расходов, если они не смогут объяснить происхождение денег на покупку, - "слуга народа" Гетманцев.
Нет, значит нет...
Every night in my dreams ...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал": Мне почему-то пришло в голову Леонардо Ди Каприо. ВИДЕО
...это каждый знает
Сложный вопрос...
Удар в спину
Племя с мокшанских болот
Павлiк Морозов: Це знають ще у яслах малi дiти, що лучше перебдiть, нiж недобдiти.
Земля Мураева
Новый китайский гаджет
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******** нет!
Всі, хто вийшов із совка, добре знають, що на шару добре тільки якщо сам поцупиш.
Ну в крайньому випадку, якщо з-під поли, по блату, або коли довжелезну чергу треба вистояти.
От не було черг - ніхто не хотів вакціонуватись, як тільки з'явились черги, то мало не б'ються в них!
Село! В душе моей покой,
Село в Украйне дорогой.
И полный сказок и чудес.
Кругом села зеленый лес
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты.
И перед крашеным окном
В зеленых листьях тополя,
А там все лес и все поля,
И степь, и горы за Днепром,
И в небе темно-голубом
Сам Бог витает над селом
В Украине нет деревень, здесь сёла, деревни в России.
Так что такие стихи могли сочинить только в России.
реальный кадр
Реальная картина «Орда» Семёна Скрепецкого...
Это когда жопа с обеих сторон.