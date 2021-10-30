Уведомлен о подозрении экс-сотрудник СБУ, сознавшийся в убийстве мужчины, вербовавшего его для совершения терактов. ФОТО

Шевченковская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями СО Шевченковского УП ГУНП в Киеве сообщила о подозрении экс-правохранителю в совершении умышленного убийства (предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 29 октября около 13.00 в хостеле по ул. Жилянской нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"В ходе первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины (бывший работник правоохранительного органа), проживавший в этом хостеле. После убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы. Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в разные части тела, в результате чего наступила смерть потерпевшего", - следует из сообщения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Среди других проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности. Досудебное расследование продолжается.