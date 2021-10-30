Уведомлен о подозрении экс-сотрудник СБУ, сознавшийся в убийстве мужчины, вербовавшего его для совершения терактов. ФОТО
Шевченковская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями СО Шевченковского УП ГУНП в Киеве сообщила о подозрении экс-правохранителю в совершении умышленного убийства (предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что 29 октября около 13.00 в хостеле по ул. Жилянской нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"В ходе первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины (бывший работник правоохранительного органа), проживавший в этом хостеле. После убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы. Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в разные части тела, в результате чего наступила смерть потерпевшего", - следует из сообщения.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Среди других проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- возможно стал бы вхож к самому Ермаку..
Премію він випиувати зібрався, йолуп.
- Я не понимаю почему странная?
- Внезапность Ватсон! Внезапность.
Не погодився на співпрацю з ворогом.
.....
писало же что не ВНЕЗАПНО предложил, а сошлись типо договориться. даже если и внезапно - что мешало - "дай подумаю", а потом уже задокументировать и взять вербовщика. да еще и на "службу" вернуться с гораздо крепчими звездочками.
хотя, че я пишу чувачку, верящему в летающих мущинок с крылышками и в вертикальный старт в стратосферную твердь полуразложившегося мужичка
-Мы действовали в интересах страны, эти деньги предназначались для спонсирования терроризма.
Из какого-то американского фильма, непомню название)
После обнаружения тела на место прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Как выяснилось, убитый был в комнате с товарищем, а перед трагедией они поругались. По предварительным данным, тогда подозреваемый ударил ножом своего знакомого, а сам убежал.
"Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований мы задержали вероятного подозреваемого в течение часа неподалеку от места совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили правоохранители.