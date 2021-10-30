РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7210 посетителей онлайн
Новости Фото
8 362 30

Уведомлен о подозрении экс-сотрудник СБУ, сознавшийся в убийстве мужчины, вербовавшего его для совершения терактов. ФОТО

Шевченковская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями СО Шевченковского УП ГУНП в Киеве сообщила о подозрении экс-правохранителю в совершении умышленного убийства (предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 29 октября около 13.00 в хостеле по ул. Жилянской нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"В ходе первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины (бывший работник правоохранительного органа), проживавший в этом хостеле. После убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы. Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в разные части тела, в результате чего наступила смерть потерпевшего", - следует из сообщения.

Уведомлен о подозрении экс-сотрудник СБУ, сознавшийся в убийстве мужчины, вербовавшего его для совершения терактов 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-сотрудник СБУ пришел в ГБР и признался в убийстве мужчины, пытавшегося вербовать его для совершения терактов

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Среди других проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности. Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

Киев (26138) прокуратура (5073) убийство (6609) вербовка (274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
а завербовался, был бы и при деньгах, и при уважении
- возможно стал бы вхож к самому Ермаку..
показать весь комментарий
30.10.2021 11:16 Ответить
+10
Да и легенда дохлая. Если бы вербовали, то создал бы условия, чтобы взяли с поличным. А так бухнул до белой горячки, а когда пришел в мало-мальское сознание, то офигел от своих дел.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:48 Ответить
+8
А я бы премию выписал. Врагов, во время войны, нужно истреблять на месте, а не тянуть в суд. Но, похоже там все не очень просто, 47 ударов ножом вместо одного.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а завербовался, был бы и при деньгах, и при уважении
- возможно стал бы вхож к самому Ермаку..
показать весь комментарий
30.10.2021 11:16 Ответить
Це ж треба було так "дістати", щоб нанести стільки ударів, "шаткував" як ман*як!
показать весь комментарий
30.10.2021 11:18 Ответить
шпион, гадюка, живучий был
показать весь комментарий
30.10.2021 14:18 Ответить
вербовщик ніяк не хотів зізнаватися де зберігає компромат на сбу-шника
показать весь комментарий
30.10.2021 14:37 Ответить
А я бы премию выписал. Врагов, во время войны, нужно истреблять на месте, а не тянуть в суд. Но, похоже там все не очень просто, 47 ударов ножом вместо одного.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:20 Ответить
Все кто служил еще в СССРовской изучали приемы рукопашного боя, в том числе с применения НР-40 и штыка АК. Поэтому, после 47 ударов, от вербовщика вообще ничего не должно остаться. Похоже, конфликт по пьянке или передоз.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:25 Ответить
Просто потерпевшему было 47 лет, а может это была 47 попытка вербовки
показать весь комментарий
30.10.2021 11:43 Ответить
А може коханці?
показать весь комментарий
30.10.2021 13:37 Ответить
Патриотично настроенный бывший сбушник
показать весь комментарий
30.10.2021 11:49 Ответить
Ага! Верный рыцарь революции Павка Корчагин.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:56 Ответить
Є факти, що його вербували? Є докази?

Премію він випиувати зібрався, йолуп.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:54 Ответить
Що, *********** нацюцюрник,брата шкода?
показать весь комментарий
30.10.2021 16:43 Ответить
- А вот еще одна странная смерть
- Я не понимаю почему странная?
- Внезапность Ватсон! Внезапность.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:21 Ответить
Жив у хостелі.
Не погодився на співпрацю з ворогом.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:24 Ответить
по твоим воплям о Яхве виден твой "интеллект". - да любой бомж согласился бы на предложение и 99% - сдали бы сразу, чтобы взять на горячем - а тут бывший мусор - и такие как ты..... ВЕРЯТ??
.....

писало же что не ВНЕЗАПНО предложил, а сошлись типо договориться. даже если и внезапно - что мешало - "дай подумаю", а потом уже задокументировать и взять вербовщика. да еще и на "службу" вернуться с гораздо крепчими звездочками.
хотя, че я пишу чувачку, верящему в летающих мущинок с крылышками и в вертикальный старт в стратосферную твердь полуразложившегося мужичка
показать весь комментарий
30.10.2021 11:59 Ответить
Ти після того, як виср.ався, дупу витирай. Бо сморід від тебе, нестерпимий.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:08 Ответить
47 ударов ножом, чем то он его очень сильно разозлил.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:26 Ответить
Одним ворогом менше.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:29 Ответить
Третьякова, перелогінься.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:09 Ответить
возможно придумал красивую легенду, чтобы хоть как-то смягчить преступление.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:35 Ответить
Да и легенда дохлая. Если бы вербовали, то создал бы условия, чтобы взяли с поличным. А так бухнул до белой горячки, а когда пришел в мало-мальское сознание, то офигел от своих дел.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:48 Ответить
ФСБ начало вскрывать сепарские консервы. Консервы возмущались и насмерть резали вскрывателей.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:46 Ответить
-Зачем вы ограбили банк?
-Мы действовали в интересах страны, эти деньги предназначались для спонсирования терроризма.

Из какого-то американского фильма, непомню название)
показать весь комментарий
30.10.2021 11:56 Ответить
Песня группировки "Ленинград" - "Дала, не дала? #Лядь или не #Лядь"
показать весь комментарий
30.10.2021 20:25 Ответить
Дивно якось. У хостелі жив ...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:29 Ответить
А в СБУ все сотрудники "бездомные". У них, если не у жены, так у бедных родственников недвижимость , а сами сотрудники бедны, как амбарные мыши.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:53 Ответить
Бывший сотрудник СБУ настолько возмущен попыткой "коллеги" его завербовать, что потерял над собой контроль и с криком:"я родину не предаю!" 41 раз ударил негодяя ножом в разные части тела .
показать весь комментарий
30.10.2021 12:51 Ответить
Гомосяческие разборки...
показать весь комментарий
30.10.2021 13:36 Ответить
Кому верить? Пришел сам или поймали?

После обнаружения тела на место прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Как выяснилось, убитый был в комнате с товарищем, а перед трагедией они поругались. По предварительным данным, тогда подозреваемый ударил ножом своего знакомого, а сам убежал.

"Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований мы задержали вероятного подозреваемого в течение часа неподалеку от места совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили правоохранители.
показать весь комментарий
30.10.2021 19:27 Ответить
 
 