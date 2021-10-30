РУС
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье. ФОТО

Сегодня, 30 октября, в Запорожье на Аллее Защитников состоялась церемония прощания с Виктором Рачугиным, 1985 года рождения, старшим солдатом, старшим оператором отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады, погибшим 27 октября в районе Новотошковского Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"30 октября на Аллее Защитников в Запорожье простились с бойцом 17-й отдельной танковой бригады старшим солдатом Виктором Рачугиным.Виктор Рачугин погиб 27 октября от пули снайпера в районе поселка Новотошковское Луганской области в зоне проведения ООС. Погибшему военнослужащему было 36 лет. Контракт с Вооруженными Силами Украины он подписал в марте 2021 года. Служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка", - отмечается в сообщении.

У него остались мать и сын.

С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 01
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 02
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 03
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 04
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 05
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 06
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 07
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 08
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 09
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 10
С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье 11

ФОТО: Vmestezp.org.

30.10.2021 12:57 Ответить
Мир та спокій душі нашого Захисника.
Героям слава !
30.10.2021 13:00 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
30.10.2021 13:36 Ответить
До каких пор, что ни день, раздается новый плач наших матерей, вдов и сирот? Почему не слышно многоголосого рева из-за поребрика? Давно уже всем ясно, что миром с ними не договоришься, а значит нужно сделать так, чтобы каждый раз, выходя на позицию они дрожали от страха. И родня их задумывалась, а на хрена это все нужно?
30.10.2021 13:38 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять герою....
30.10.2021 14:06 Ответить
я припозднился...был..
30.10.2021 14:11 Ответить
Почему не ведется противоснайперская работа? Или это запретили ермак-Козырь и козак, своим так называемым режимом прекращения огня, а фактически капитуляцией со связаными руками ЗСУ перед руSSней!!!
30.10.2021 15:31 Ответить
 
 