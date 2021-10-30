С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим 27 октября на Донбассе, простились в Запорожье. ФОТО

Сегодня, 30 октября, в Запорожье на Аллее Защитников состоялась церемония прощания с Виктором Рачугиным, 1985 года рождения, старшим солдатом, старшим оператором отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады, погибшим 27 октября в районе Новотошковского Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками из стрелкового оружия.

"30 октября на Аллее Защитников в Запорожье простились с бойцом 17-й отдельной танковой бригады старшим солдатом Виктором Рачугиным.Виктор Рачугин погиб 27 октября от пули снайпера в районе поселка Новотошковское Луганской области в зоне проведения ООС. Погибшему военнослужащему было 36 лет. Контракт с Вооруженными Силами Украины он подписал в марте 2021 года. Служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка", - отмечается в сообщении.

У него остались мать и сын.

ФОТО: Vmestezp.org.