РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5111 посетитель онлайн
Новости Фото
1 952 12

"TERRO#RUSSIA", - акция "Свободу политзаключенным Кремля" состоялась на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 октября в 12:00 на Майдане Незалежности по инициативе Олега Сенцова состоялась акция "Свободу политзаключенным Кремля", в которой приняли участие бывшие политзаключенные и заложники Кремля, их родные, представители Меджлиса крымскотатарского народа , правозащитных организаций и общественные деятели.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции выразили решительный протест против произвольных задержаний, происходящих сегодня на территории временно оккупированного Крыма и озвучили требование - активизировать любые действия, направленные на ускорение освобождения всех незаконно задержанных Российской Федерацией, в частности, крымских пленников.

Во время акции на Майдане работал стенд кампании #Prisoners Voice, где проходил сбор листовок для политзаключенных.

Читайте также: Политическое преследование крымских татар Россией недопустимо, - посольство США о новых приговорах на оккупированном полуострове

TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 01
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 02
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 03
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 04
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 05
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 06
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 07
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 08
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 09
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 10
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 11
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 12
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 13
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 14
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 15
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 16
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 17
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 18
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 19
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 20
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 21
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 22
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 23
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 24
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 25
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 26
TERRO#RUSSIA, - акция Свободу политзаключенным Кремля состоялась на Майдане Незалежности 27

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

россия (97265) политзаключенные (1631) крымские татары (2718) Сенцов Олег (1154) Богачук Олег (1462) Джелял Нариман (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
30.10.2021 13:29 Ответить
+8
Это делается не для зебилов.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:27 Ответить
+7
показать весь комментарий
30.10.2021 13:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это делается не для зебилов.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:27 Ответить
Это делается против параши, вот что главное.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:46 Ответить
Звинувач ще в цьому порохоботів.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:24 Ответить
В припадке бъются только ЗеБенеботы против здравомыслящих украинцев , которым приходится бороться и окупантами на Донбассе
и с пятой колонной кремля !😠
показать весь комментарий
30.10.2021 14:31 Ответить
В припадке перед }{уйлом бьются только закоксованные зебилы.
А Украинцы посылают твоё }{уйло на }{уй.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:41 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 13:29 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 13:45 Ответить
 
 