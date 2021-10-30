"TERRO#RUSSIA", - акция "Свободу политзаключенным Кремля" состоялась на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 октября в 12:00 на Майдане Незалежности по инициативе Олега Сенцова состоялась акция "Свободу политзаключенным Кремля", в которой приняли участие бывшие политзаключенные и заложники Кремля, их родные, представители Меджлиса крымскотатарского народа , правозащитных организаций и общественные деятели.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции выразили решительный протест против произвольных задержаний, происходящих сегодня на территории временно оккупированного Крыма и озвучили требование - активизировать любые действия, направленные на ускорение освобождения всех незаконно задержанных Российской Федерацией, в частности, крымских пленников.
Во время акции на Майдане работал стенд кампании #Prisoners Voice, где проходил сбор листовок для политзаключенных.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и с пятой колонной кремля !😠
А Украинцы посылают твоё }{уйло на }{уй.