Парад зомби накануне праздника Хэллоуин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
30 октября в Киеве состоялся Zombie Walk - костюмированный парад в честь праздника Хэллоуин.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Акция началась в 13:30 возле памятника Ярославу Мудрому рядом с "Золотыми воротами".
Сотни людей переодетых зомби, призраками, мутантами и прочей нечистью, которая, по поверью, оживает в эти осенние дни, вышли на улицы города пугать прохожих жутким видом, криками и поведением.
Люди в камуфляже и противогазах сопровождали колонну "зомби", отстреливали их и уничтожали зомби-вирус.
Во время ивента желающие могли принять участие в тематических играх и квестах.
Закончилось мероприятие в парке Шевченко.
Фото, видео, - Олег Богачук
Топ комментарии
+25 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий30.10.2021 17:03 Ответить Ссылка
+23 Rhodesian
показать весь комментарий30.10.2021 17:02 Ответить Ссылка
+23 Senator S #201477
показать весь комментарий30.10.2021 17:09 Ответить Ссылка
Денег за идею не надо.