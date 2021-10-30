РУС
Парад зомби накануне праздника Хэллоуин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

30 октября в Киеве состоялся Zombie Walk - костюмированный парад в честь праздника Хэллоуин.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась в 13:30 возле памятника Ярославу Мудрому рядом с "Золотыми воротами".

Сотни людей переодетых зомби, призраками, мутантами и прочей нечистью, которая, по поверью,  оживает в эти осенние дни, вышли на улицы города пугать прохожих жутким видом, криками и поведением.

 Люди в камуфляже и противогазах  сопровождали колонну "зомби", отстреливали их и уничтожали зомби-вирус.

Во время ивента желающие могли принять участие в тематических играх и квестах. 

Закончилось мероприятие в парке Шевченко. 

Парад зомби накануне праздника Хэллоуин прошел в центре Киева 01
Фото, видео, - Олег Богачук

Киев (26138) праздник (1693)
Топ комментарии
+25
30.10.2021 17:03 Ответить
+23
что-то жидковато... Учитывая 73% зомбаков в стране...
30.10.2021 17:02 Ответить
+23
Мавзолейные...вам не страшно?
30.10.2021 17:09 Ответить
Могли бы идти, весело футболя путинскую голову.
Денег за идею не надо.
30.10.2021 21:48 Ответить
куча идиотов пытается косить под мексиканцев.
31.10.2021 04:57 Ответить
З жиру бісяться, що проблем немає
31.10.2021 07:27 Ответить
Меня это немного напрягает, поскольку в наших краях это сумасшествие одним днем не ограничится В скором времени будем наблюдать нашествие монстров и зомби на улицах города в вечернее время. Скучно не будет..
31.10.2021 12:24 Ответить
Нечисть выползает на улицы вместе с голубой мерзостью. Бесовщина, что тут веселого?
31.10.2021 21:47 Ответить
31.10.2021 22:28 Ответить
