Парад зомби накануне праздника Хэллоуин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

30 октября в Киеве состоялся Zombie Walk - костюмированный парад в честь праздника Хэллоуин.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась в 13:30 возле памятника Ярославу Мудрому рядом с "Золотыми воротами".

Сотни людей переодетых зомби, призраками, мутантами и прочей нечистью, которая, по поверью, оживает в эти осенние дни, вышли на улицы города пугать прохожих жутким видом, криками и поведением.

Люди в камуфляже и противогазах сопровождали колонну "зомби", отстреливали их и уничтожали зомби-вирус.

Во время ивента желающие могли принять участие в тематических играх и квестах.

Закончилось мероприятие в парке Шевченко.











































Фото, видео, - Олег Богачук