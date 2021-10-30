РУС
Сторонники Саакашвили выявили подкуп избирателей на муниципальных выборах в Грузии. ФОТО ДНЯ

В Грузии 30 октября проходит второй тур муниципальных выборов. Сторонники Михеила Саакашвили выявили подкуп избирателей.

Об этом сообщил в Facebook Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ. По его словам, на снимке "человек, привезенный на избирательный участок, прикрывает лицо купюрой 50 лари, полученной за то, что продал свой голос".

Сторонники Саакашвили выявили подкуп избирателей на муниципальных выборах в Грузии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Саакашвили критическое. Вопрос его передачи Украине должен решаться на самом высоком уровне, - Ясько

По данным euronews, граждане Грузии избирают мэров 20 поселений и городов, в том числе Тбилиси. Кроме того партии борются за мандаты в местных собраниях депутатов. Оппозиция называла эти выборы решающей битвой за смену власти. В первом туре в голосовании по спискам "Грузинская мечта" получила 47%. У "Единого национального движения", основанного экс-президентом Михеилом Саакашвили 31%.

выборы (24786) Грузия (4517) подкуп (601)
Топ комментарии
+16
Ну вообще данный снимок ничего не доказывает.
показать весь комментарий
30.10.2021 20:34 Ответить
+15
Як діти малі. Залізний доказ!
показать весь комментарий
30.10.2021 20:30 Ответить
+9
Доказывает что у сторонников Карсона отсутствует мозг!
показать весь комментарий
30.10.2021 20:38 Ответить
Як діти малі. Залізний доказ!
показать весь комментарий
30.10.2021 20:30 Ответить
Ото б Яресько здивувалася.Ви мабуть мали на увазі зеленоморду повію Лізку Ясько?
показать весь комментарий
31.10.2021 01:17 Ответить
Так !)
показать весь комментарий
31.10.2021 01:17 Ответить
Моя помилка ,видалила комент)Дякую що вказали на помилку.)
показать весь комментарий
31.10.2021 01:18 Ответить
По правді сказати-я і сам грішним ділом їх путав,адже прізвища дуже схожі.Тому і звернув увагу.
показать весь комментарий
31.10.2021 01:23 Ответить
Ну вообще данный снимок ничего не доказывает.
показать весь комментарий
30.10.2021 20:34 Ответить
Доказывает что у сторонников Карсона отсутствует мозг!
показать весь комментарий
30.10.2021 20:38 Ответить
А может, как раз и на оборот, что продал свой голос, и за это получил 50 лари.
показать весь комментарий
30.10.2021 23:03 Ответить
Помнится Петушарий приказал избить своего сторонника а списать это на правосеков. Карсон мог поступить точно также! Мог попросить своего сторонника изобразить продажного избирателя!
показать весь комментарий
30.10.2021 20:37 Ответить
Собачий бред от Сакварелидзе🤣
показать весь комментарий
30.10.2021 20:37 Ответить
Рано, ще церква не канонізувала і вага тіла ще не дозволяє.
показать весь комментарий
30.10.2021 20:45 Ответить
Интересно, что он натворил в Украине, что решил лучше отсидеться в грузинской тюрьме , и нелегальным путём попал в Грузию ? )
показать весь комментарий
30.10.2021 20:43 Ответить
Реформи "творив" в виділеному офісі.
показать весь комментарий
30.10.2021 20:47 Ответить
Да, но почему именно сейчас, ведь как минимум у него ещё было пол срока зеленского, что произошло ? ))))
Или уже так «нареформировал», что пора линять ))))
показать весь комментарий
30.10.2021 20:53 Ответить
Гадаю, що "нареформіровав" таке, що за нього прийдеться сплачувати аліменти.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:03 Ответить
Він думав шо на місцевих виборах його партія набере більшість і замутить революцію. А взагалі то Міхо це людина-революціонер. Він не може не бунтувати. Без революцій йому нудно, він не горить, а тліє і це для нього погано.
показать весь комментарий
30.10.2021 20:56 Ответить
Походу он у козломордого ботоксного карлика на крючке! Грузия должна была получить дорожную карту НАТО вот ботоксный его и отправил в Грузию! Выложил компромата на Карсона и сказал или или!
показать весь комментарий
30.10.2021 21:06 Ответить
Все може бути...
показать весь комментарий
30.10.2021 21:13 Ответить
скучно йому в Україні стало
показать весь комментарий
30.10.2021 21:13 Ответить
Та чого там видивлятися тріску в чужому оці коли в своєму не бачим колоди.
показать весь комментарий
30.10.2021 20:43 Ответить
50 ларі це 417 грн. В нас за такі копійки не гАлАсують
показать весь комментарий
30.10.2021 20:52 Ответить
У них рівень життя трохи нижчий, ніж у нас... Причому, навіть у 2014, коли у нас була повна дупа, грузини все одно жили бідніше!
показать весь комментарий
30.10.2021 21:02 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 21:06 Ответить
Та зараз і у кацапів мінімалка нижча на 50 долярів ніж в нас. Так, є кацапи які добре заробляють так і в нас такі є. Судячи по тому, що мені пишуть знайомі і друзі з мордору то там ситуація з зарплатами ще гірша ніж у нась. По кацапським мухосранськам зараз і 15 тисячам кацапсячих срублів навіть раді.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:17 Ответить
У нас такса - пачка гречки...
показать весь комментарий
30.10.2021 22:29 Ответить
Бідний Міхо, буде сидіти. Судячи по кволості ЗЕреакції, йому обіцяли шалену підтримку зі сторони зебобиків, а зараз "проявили "нетерпимість", навіть Денисова, за державний кошт, вирішила відпочити у горах. А сидить бідний Міша Реформатор і ,здається, це надовго.
показать весь комментарий
30.10.2021 21:34 Ответить
Трамп теперь в Грузии мутит.

показать весь комментарий
30.10.2021 21:35 Ответить
Грузия. "Экзит-полл по состоянию на 18:00 опубликовал телеканал «Мтавари». Во втором туре мэрских выборов в Грузии, в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Батуми с небольшим преимуществом побеждают кандидаты от оппозиции. Власть пыталась сорвать проведение экзит-поллов, на участках драки, выключения света - в общем, всё по известной схеме. Посольство США впервые за многие годы высказалось по поводу подобной манеры организации выборов...."
показать весь комментарий
30.10.2021 21:38 Ответить
Та пох, шо там у тій Грузії! Аби нам того карлсона не повернули. Бо задовбав нах!
показать весь комментарий
30.10.2021 22:01 Ответить
И чем же интересно, он тебя задолбал???
показать весь комментарий
30.10.2021 22:45 Ответить
Меня, конкретно, хрен задолбаешь! Но жыробас- педофил со своими девками и голодовками задолбал, в натуре! Как этот дебил нарушал границы? Почему он не сидит за это в Украине?! Почему зэлльцман вернул ему гражданство?! Шоб баригой не называл?! Нехай сидить! Ясько в поміч.
показать весь комментарий
30.10.2021 23:07 Ответить
И что?? Это проблема Грузии ..а не наша...
показать весь комментарий
30.10.2021 22:32 Ответить
Ще одне сплило...
Теж,до речі,громадянин України,що втручається в вибори іншої держави.
показать весь комментарий
30.10.2021 22:53 Ответить
Что то уж больно показательно позирует этот избиратель. Уж не Додик ли организовал фотосессию? К слову, он чего тут шариться,а не в Иверии борется за свободу Карлсона который живёт в камере?
показать весь комментарий
31.10.2021 08:02 Ответить
 
 