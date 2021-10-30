Сторонники Саакашвили выявили подкуп избирателей на муниципальных выборах в Грузии. ФОТО ДНЯ

В Грузии 30 октября проходит второй тур муниципальных выборов. Сторонники Михеила Саакашвили выявили подкуп избирателей.

Об этом сообщил в Facebook Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ. По его словам, на снимке "человек, привезенный на избирательный участок, прикрывает лицо купюрой 50 лари, полученной за то, что продал свой голос".

По данным euronews, граждане Грузии избирают мэров 20 поселений и городов, в том числе Тбилиси. Кроме того партии борются за мандаты в местных собраниях депутатов. Оппозиция называла эти выборы решающей битвой за смену власти. В первом туре в голосовании по спискам "Грузинская мечта" получила 47%. У "Единого национального движения", основанного экс-президентом Михеилом Саакашвили 31%.