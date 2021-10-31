Мобильный госпиталь ГСЧС в Каховке начал принимать на лечение больных COVID-19, - Херсонская ОГА. ФОТОрепортаж

Со вчерашнего дня мобильный госпиталь ГСЧС, который развернули в Каховке Херсонской области, принимает на лечение больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"В настоящее время в госпиталь госпитализированы 33 человека средней степени тяжести", - следует из сообщения

Подчеркивается, что госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ. К работе в госпитале привлечены 4 медицинские бригады. За одну смену там работают 5 врачей. Это 3 реаниматолога, хирург и дерматолог.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Одновременно он может принять на лечение до 120 больных COVID-19.

