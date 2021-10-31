Мобильный госпиталь ГСЧС в Каховке начал принимать на лечение больных COVID-19, - Херсонская ОГА. ФОТОрепортаж
Со вчерашнего дня мобильный госпиталь ГСЧС, который развернули в Каховке Херсонской области, принимает на лечение больных COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"В настоящее время в госпиталь госпитализированы 33 человека средней степени тяжести", - следует из сообщения
Подчеркивается, что госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ. К работе в госпитале привлечены 4 медицинские бригады. За одну смену там работают 5 врачей. Это 3 реаниматолога, хирург и дерматолог.
Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Одновременно он может принять на лечение до 120 больных COVID-19.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані, але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з природним імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість цих вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує, їх не отримають, збільшивши показники смертності та надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян, безпідставною сегрегацією громадян, дискримінацією за наявністю сертифіката, маніпуляціями з інформацією та нагнітанням істерії, розділюючи суспільство.
Ляшколужу газонул. Вот это оперативность в минздраве.