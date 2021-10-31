Полиция реагирует на каждое сообщении о правонарушениях на досрочных выборах, - Фацевич. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители взяли под свою охрану около 1270 избирательных участков. Между тем, полиция рассматривает более 200 сообщений, связанных с избирательным процессом. По части этих сообщений информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил во время ведомственного видеоселекторного совещания 31 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины



По словам Александра Фацевича, полиция взяла под охрану все участковые комиссии, созданные на территории государства для проведения сегодняшних выборов. В частности, в Херсонской и Черкасской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197.

Кроме того, жители Харькова избирают городского голову, а жители 21 региона государства принимают участие в промежуточных и повторных выборах депутатов местных советов, внеочередных сельских выборов , поселковых и городских голов.

"У нас на сегодняшний день 1211 участковых избирательных комиссий взяты под охрану. Две окружные избирательные комиссии и 56 территориальных избирательных комиссий также взяты под охрану", – сообщил замглавы Нацполиции.



Александр Фацевич также отметил важность информирования Ситуационного центра Нацполиции обо всех фактах неоткрытия избирательных участков, а также о причинах этих фактов.

"Если участки не открываются вовремя – информация из ваших ситуационных центров поступает на Ситуационный центр Национальной полиции: причины, ваша оценка этой ситуации и реагирование. Я хочу видеть реагирование на каждое сообщение", – подчеркнул Александр Фацевич.

По состоянию на 08.15 не приступили к работе две участковые комиссии. Во Львовской области госпитализировали председателя УИК, в Харькове заболели два члена избирательной комиссии.



Всего с начала избирательной кампании в территориальные подразделения полиции поступило 208 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства: в Херсонской области - 58, Черкасской - 59, в Харьковской - 41, в других регионах - 50 сообщений.

По этим сообщениям полиция Херсонщины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) об открытии 8 уголовных производств, составлено 16 протоколов о совершении административных правонарушений.

Полиция Черкасщины внесла в ЕРДР сведения о 7 уголовных производствах, полицейские составили 10 протоколов об админправонарушениях.

В Харькове полиция внесла в ЕРДР информацию о 4 уголовных производствах админпротоколы не составлялись. Относительно хода избирательного процесса на территории остальных регионов, где сегодня проходят выборы, полицейские внесли в ЕРДР сведения об открытии 13 уголовных производств и составили 5 протоколов.

Напомним, замглавы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что "день тишины" в Украине прошел без серьезных правонарушений.



Ранее сообщалось, что с начала избирательной кампании в органы Нацполиции поступило 200 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

