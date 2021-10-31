РУС
Зафиксирована попытка подписания пустого протокола на выборах мэра Харькова, - ОПОРА. ФОТО

В Харькове на избирательном участке №631306 на ул. Олеся Гончара, расположенном на территории КНП "Городская клиническая больница №14 им. проф. Л.Л.Гиршмана", наблюдатель гражданской сети ОПОРА зафиксировал подписание пустого протокола и обратился в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОПОРЫ.

"Наблюдатель зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя", - отмечается в сообщении.

Координатор наблюдения гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко напомнил, что протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, после того как в него внесены все данные.

Зафиксирована попытка подписания пустого протокола на выборах мэра Харькова, - ОПОРА 01
Зафиксирована попытка подписания пустого протокола на выборах мэра Харькова, - ОПОРА 02

По мнению Зинченко, заблаговременное подписание протокола может свидетельствовать о возможных попытках фальсификации избирательной документации.

Где то в воздухе витает дух Гепы
31.10.2021 12:33 Ответить
"Мы, нижеподписавшиеся..."
31.10.2021 12:25 Ответить
Відкрили Америку, так майже завжди робиться аби час не гаяти ввечері. Той хто був в складі ДВК знає.
31.10.2021 12:28 Ответить
вiдкрили амeрику в план "зафiкусвали"
31.10.2021 12:34 Ответить
Косяк голови ДВК, там же в чому справа, після 22 починаються перегони, хто швидше зклепає протокол і відвезе в ОВК. Там треба дотягнути до 00-01 наступного дня, щоб отримати кошти за дві доби на комісію і одночасно бути в перших рядах в ОВК, інакше будуть чекати до ранку, а розумний голова ДВК не відпускає членів з дільниці додому на випадок коли не приймуть протокол і треба буде переписувати.
31.10.2021 12:40 Ответить
ти хочeш сказати що ти мн оцим амeрику вiдкрив? чи ти iх цим оправдуєш?
31.10.2021 14:25 Ответить
Запашок есть ?
31.10.2021 12:39 Ответить
Смердит
31.10.2021 19:01 Ответить
Тітушня масово їздить по Харкову та голосує за брата наркомана, а Ви тут кажете ... про смішне.
31.10.2021 13:00 Ответить
А яке покарання передбачене за це чинним законодавством - підзатильник?
31.10.2021 19:36 Ответить
может пора отменить "выборы" и перейти на открытое назначение нужных людей? хватит игры играть за наши деньги!
31.10.2021 22:09 Ответить
Для этого вам достаточно переехать в россию.
31.10.2021 22:20 Ответить
 
 