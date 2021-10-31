Зафиксирована попытка подписания пустого протокола на выборах мэра Харькова, - ОПОРА. ФОТО
В Харькове на избирательном участке №631306 на ул. Олеся Гончара, расположенном на территории КНП "Городская клиническая больница №14 им. проф. Л.Л.Гиршмана", наблюдатель гражданской сети ОПОРА зафиксировал подписание пустого протокола и обратился в полицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОПОРЫ.
"Наблюдатель зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя", - отмечается в сообщении.
Координатор наблюдения гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко напомнил, что протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, после того как в него внесены все данные.
По мнению Зинченко, заблаговременное подписание протокола может свидетельствовать о возможных попытках фальсификации избирательной документации.
