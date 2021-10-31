Российские беспилотники сбрасывают мины-гранаты ЗМГ в крупном населенном пункте на Донбассе, - Бутусов. ФОТО

Российские беспилотники сбрасывают мины-гранаты ЗМГ с самодельными стабилизаторами на расстоянии в 10 км от линии фронта, в крупном населенном пункте.

"На фотографии сверху я сфотографировал одну несработавшую и остатки одной сработавшей зажигательной мины-гранаты ЗМГ, которые российский беспилотник сбросил на дом в 10 км от линии фронта в октябре 2021-го года", - пишет журналист.

Он напоминает, что мина-граната ЗМГ применялась в войсках спецназа СССР, ее масса - 810 грамм, температура горения в течение 20 секунд - 2000-2300 градусов. Россияне на Донбассе для применения с беспилотников оснастили ее самодельным фанерным стабилизатором с штампованым на принтере пластиковым креплением.

По его словам, мина ЗМГ применяется для сброса с беспилотников не впервые. Фотография внизу сделана в Балаклее 26 декабря 2015-го года.

Эта ЗМГ была сброшена с воздуха 26 декабря 2015-го года, когда ночью целая группа БПЛА атаковала 65-й арсенал ВСУ в Балаклее, и сбросила 14 таких гранат на открытые штабели хранения боеприпасов. Однако возгорание было обнаружено и загорание деревянных ящиков удалось предотвратить.

"К сожалению, из этого налета не были сделаны правильные выводы. Боеприпасы продолжали храниться открыто, и спустя 15 месяцев, 23 марта 2017 года, во время пролета другого российского беспилотника из России, были взорваны два открытых штабеля боеприпасов и затем на Балаклейском арсенале сдетонировало все, что хранилось на открытых площадках", - напоминает Бутусов.

Пролет беспилотника был обнаружен радаром гражданского предприятия "Украэрорух", оказалось, что радары ПВО ВСУ небо над крупнейшим арсеналом ВСУ на высотах до 1000 метров не контролировали.

По словам Бутусова, между тем, в результате налета в октябре 2021-го года следуют выводы:

1.Противник будет более активно применять в радиусе не менее 10 км от линии фронта беспилотники, способные сбрасывать достаточно крупные бомбы весом около 2 кг. Россияне регулярно бомбят различные цели самодельными осколочными и зажигательными бомбами.

2. Украинская ПВО на Донбассе, скажем деликатно, носит очаговый характер, и значительные районы и крупные населенные пункты не имеют эффективной противовоздушной обороны, не имеют средств контроля воздушного пространства - радиоэлектронной разведки и РЛС, а также систем поражения - РЭБ и ЗРК. Также как не имела Балаклея. Необходима маскировка и организация мест базирования на фронте с учетом высокой вероятности атаки с воздуха.

3. Украинское военно-политическое руководство недооценивает угрозу со стороны беспилотной авиации ВС РФ, в оборонном планировании основные ресурсы выделены на военно-морские вооружения. А Гособоронзаказ должен составляться с учетом реальных угроз и приоритетов на фронте. Закупка бесполезных на войне корветов, на которые тратят наибольшую часть денег в Гособоронзаказе только для того, чтобы когда-то президент разбил бутылку о его борт, в условиях, когда не обеспечиваются потребности действующей армии - это полнейший абсурд. И это преступное отношение к жизням защитников Украины, которые находятся на фронте. Нельзя устраивать показушное "велике корветобудівництво" в армии, когда не решаются элементарные первоочередные проблемы, от которых зависит жизнь и боеспособность людей.

4. Украинское руководство почему-то не использует многочисленные факты применения Россией БПЛА на Донбассе для обвинений в адрес нарушения РФ условий Минских соглашений, в то время как Россия провоцирует критику в Германии и Франции по поводу оборонительных действий наших Байрактаров.

