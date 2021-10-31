РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8698 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
32 498 93

Российские беспилотники сбрасывают мины-гранаты ЗМГ в крупном населенном пункте на Донбассе, - Бутусов. ФОТО

Российские беспилотники сбрасывают мины-гранаты ЗМГ с самодельными стабилизаторами на расстоянии в 10 км от линии фронта, в крупном населенном пункте.

Об этом пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

Российские беспилотники сбрасывают мины-гранаты ЗМГ в крупном населенном пункте на Донбассе, - Бутусов 01

"На фотографии сверху я сфотографировал одну несработавшую и остатки одной сработавшей зажигательной мины-гранаты ЗМГ, которые российский беспилотник сбросил на дом в 10 км от линии фронта в октябре 2021-го года", - пишет журналист.

Он напоминает, что мина-граната ЗМГ применялась в войсках спецназа СССР, ее масса - 810 грамм, температура горения в течение 20 секунд - 2000-2300 градусов. Россияне на Донбассе для применения с беспилотников оснастили ее самодельным фанерным стабилизатором с штампованым на принтере пластиковым креплением.

По его словам, мина ЗМГ применяется для сброса с беспилотников не впервые. Фотография внизу сделана в Балаклее 26 декабря 2015-го года.

Читайте также: Расследование взрывов боеприпасов на складах в Сватово, Ичне и Балаклее продолжается: назначены около 650 экспертиз, допрошены более 3500 человек, - Венедиктова

Российские беспилотники сбрасывают мины-гранаты ЗМГ в крупном населенном пункте на Донбассе, - Бутусов 02

Эта ЗМГ была сброшена с воздуха 26 декабря 2015-го года, когда ночью целая группа БПЛА атаковала 65-й арсенал ВСУ в Балаклее, и сбросила 14 таких гранат на открытые штабели хранения боеприпасов. Однако возгорание было обнаружено и загорание деревянных ящиков удалось предотвратить.

"К сожалению, из этого налета не были сделаны правильные выводы. Боеприпасы продолжали храниться открыто, и спустя 15 месяцев, 23 марта 2017 года, во время пролета другого российского беспилотника из России, были взорваны два открытых штабеля боеприпасов и затем на Балаклейском арсенале сдетонировало все, что хранилось на открытых площадках", - напоминает Бутусов.

Пролет беспилотника был обнаружен радаром гражданского предприятия "Украэрорух", оказалось, что радары ПВО ВСУ небо над крупнейшим арсеналом ВСУ на высотах до 1000 метров не контролировали.

По словам Бутусова, между тем, в результате налета в октябре 2021-го года следуют выводы:

1.Противник будет более активно применять в радиусе не менее 10 км от линии фронта беспилотники, способные сбрасывать достаточно крупные бомбы весом около 2 кг. Россияне регулярно бомбят различные цели самодельными осколочными и зажигательными бомбами.

2. Украинская ПВО на Донбассе, скажем деликатно, носит очаговый характер, и значительные районы и крупные населенные пункты не имеют эффективной противовоздушной обороны, не имеют средств контроля воздушного пространства - радиоэлектронной разведки и РЛС, а также систем поражения - РЭБ и ЗРК. Также как не имела Балаклея. Необходима маскировка и организация мест базирования на фронте с учетом высокой вероятности атаки с воздуха.

3. Украинское военно-политическое руководство недооценивает угрозу со стороны беспилотной авиации ВС РФ, в оборонном планировании основные ресурсы выделены на военно-морские вооружения. А Гособоронзаказ должен составляться с учетом реальных угроз и приоритетов на фронте. Закупка бесполезных на войне корветов, на которые тратят наибольшую часть денег в Гособоронзаказе только для того, чтобы когда-то президент разбил бутылку о его борт, в условиях, когда не обеспечиваются потребности действующей армии - это полнейший абсурд. И это преступное отношение к жизням защитников Украины, которые находятся на фронте. Нельзя устраивать показушное "велике корветобудівництво" в армии, когда не решаются элементарные первоочередные проблемы, от которых зависит жизнь и боеспособность людей.

4. Украинское руководство почему-то не использует многочисленные факты применения Россией БПЛА на Донбассе для обвинений в адрес нарушения РФ условий Минских соглашений, в то время как Россия провоцирует критику в Германии и Франции по поводу оборонительных действий наших Байрактаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-майора ВСУ будут судить за халатность, приведшую к взрывам в Балаклее в 2019 году и гибели трех человек, - Офис Генпрокурора

Автор: 

армия РФ (20620) беспилотник (4289) Донбасс (26966) Бутусов Юрий (4416) Балаклея (274) наемники рф (2102)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Ждём жёсткое осуждение и глубокую озабоченность МИДов Франции и Германии, и сегодня же
показать весь комментарий
31.10.2021 14:07 Ответить
+19
Зелену шоблу попередили у Омані, що або вони лише патякають та занепокоюються або здохнуть, як пасажири рейсу з Ірану.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:05 Ответить
+15
Военные заводы работают в четыре смены, сейчас студия 95 квартал выпускает патриотический фильм об этом и о том
показать весь комментарий
31.10.2021 14:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелену шоблу попередили у Омані, що або вони лише патякають та занепокоюються або здохнуть, як пасажири рейсу з Ірану.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:05 Ответить
Саме так!Зеленський на "гачку" у Путіна вже давно,ще до того,як пішов на вибори Президента!А все з-за дурнів,отих горезвісних 73% лохів.Тепер вже вони вікрещуються від Зелі,хіба що окрім 7% довбанутих совків!
показать весь комментарий
31.10.2021 17:26 Ответить
И только слепцы и глупцы продолжают доказывать , что сцарь хороший ,хотя давно НЕОБХОДИМО ПОКАЯТЬСЯ !!! зеИУДУ И ЕГО КУКЛОВОДОВ под ТРИБУНАЛ !!! С полнойконфискацией всех офшоров
показать весь комментарий
31.10.2021 19:06 Ответить
И что же 🤡🐸🐲величайший «будем всех бомбить» не отвечает тем же
показать весь комментарий
31.10.2021 19:09 Ответить
Оті 73% гетьманів, та визнають себе довбнями?

Не вірю (с) Станиславский
показать весь комментарий
01.11.2021 00:03 Ответить
Ждём жёсткое осуждение и глубокую озабоченность МИДов Франции и Германии, и сегодня же
показать весь комментарий
31.10.2021 14:07 Ответить
хотел бы почитать, что изобретено и что выпускаеться для ВСУ для борьбы с вражесскими беспилотниками после 7 лет войны.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:11 Ответить
Военные заводы работают в четыре смены, сейчас студия 95 квартал выпускает патриотический фильм об этом и о том
показать весь комментарий
31.10.2021 14:18 Ответить
наверное, немногое для борьбы и даже для обнаружения...
накануне взрывов боеприпасов в Калиновке, возле складов в Цветохе-Славута средь бела дня был замечен пролетающий с востока на запад, низколетящий беспилотник...который похож, как капли на российский орлан-10...
у того дальность 150км...и он не мог залететь в Украину извне, так же не смог бы вылететь за пределы...от Славуты до границ немного дальше...
также из-за дальности он не долетел бы до Калиновки без посадки и повторного запуска в самой Украине
показать весь комментарий
31.10.2021 17:46 Ответить
согласен на все 100 что у нас на много больше сепаров в центре и особенно в правительстве чем на самом востоке.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:58 Ответить
они волнуються когда ВСУ тихонько пускает шипуна, а когда раша пердит на всю европу, им нравиться. вова же может и заморозить зимой.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:14 Ответить
Интересно а как в Таганроге ложатся мины?
показать весь комментарий
31.10.2021 14:08 Ответить
а шо там меркель и макрон? не слыхать про "озабоченность"??
показать весь комментарий
31.10.2021 14:11 Ответить
Выходной, все завтра!
показать весь комментарий
31.10.2021 16:04 Ответить
На принтері друкується, пане Бутусов.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:13 Ответить
Штампуется или в прессформах, или специальньіх станках.
На 3d принтере таки печатается.
Хотя меня берут сомнения что податку будут на 3d печатать
показать весь комментарий
31.10.2021 16:52 Ответить
Поделку
показать весь комментарий
31.10.2021 16:53 Ответить
в даному контексті, мається на увазі кустарно-масове виробництво, але якщо ти такий принциповий буквоїд, то написано було не тобі.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:06 Ответить
Що таке 3Д принтер, я знаю не по малюнках. Що таке ЧПУ фрезер я знаю не по відосиках. Що таке гідрорізка, я знаю не по розмовам, що таке лазер напіпровідниковий та CO2 та для чого вони былше пыдходять знаю також. Тому що багато чого я мая в власності, багато чого будував, багато чого ремонтував та допомогав в пуско-наладках. От такий я навіть з Дисково Операційною Системою. Хоча в ніку там dos - зовсім інше.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:43 Ответить
не злись (допис я видалив, а сказати хотів це ), просто нормальних із нік-неймом Алекс, на даному ресурсі 2-3... Не розібрався, що саме ти один із них.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:48 Ответить
Многие щитают меня как раз не нормальным. Но от этого ровным счетом мало что меняется. Шакалы тявкают, караван идёт.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:13 Ответить
більшість- далеко не синонім розуму чи правоти... Несу відповідальність за власні дії, якщо помиляюсь, то вибачаюсь... Зверни увагу на "тезок" і зрозумієш, що маю рацію.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:26 Ответить
Я не казав "більшість", я казав "многие". Статистику звично не проводив. Часу тратити на це не вважаю за потрібне.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:29 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 18:19 Ответить
Ось таке буває практикую. На власному ЧПУ фрезері.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:20 Ответить
тонка робота, який саме фрезер, оскільки останнім часом, значно розширив свої знання щодо них (фабричний чи сампансклепав)?
показать весь комментарий
31.10.2021 18:30 Ответить
сампансклепав. Так значно дешевше.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:41 Ответить
товариш цим займається, а ремонтом для нього- я... Якорі та підшипники на фабричних не витримують (до 32000 обертів), намагались з'єднати щось інше, але застопорилось. Маю вже маленьку "колекцію" із проблемних моделей, Elu- взагалі виглядає як музейний експонат.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:54 Ответить
Китайскі шпинделі рулять. З цангою мінімум Er20. Асинхронники. Якщо не мордувати його, то "ходить" досить таки достойно. Ціна питання близько 500 баксів (шпиндель, інвертор, охолодженя, дроти). Але вони до 24000. Але це в більшості випадків навіть занадто великі оберти.
показать весь комментарий
31.10.2021 19:09 Ответить
Дьвол кроется в молочах. Иногда это очень важно. Так как меняет всю картину порой на диаметрально противоположную.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:15 Ответить
На жаль, ще з 2014 року були світлини з печатними елементами тих "***********". Стабілізатори, зьєднання та інше. Таки да, Досягнення частенько використовуються не для розвитку а для вбивств та розрухи.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:46 Ответить
Меня больше интересует где украинское ПВО, почему позволяют летать как у себя дома.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:15 Ответить
Да и почему отрыто через нашу границу ходють гумконвои с Московии?
показать весь комментарий
31.10.2021 14:21 Ответить
Их "Точкой-У" надо угостить, сразу как зашли на территорию Украины.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:31 Ответить
Якщо ми морально не готові воювати протягом можливо декількох десятиріч ( як Ізраїль), то шансів перемогти в нас мало.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:22 Ответить
Тактика " ппєрєстати стріляти" не працює.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:24 Ответить
ублюдочней лапоного кацапа бывает только более ублюдочный лапотный кацап...
показать весь комментарий
31.10.2021 14:27 Ответить
Только ответка. И только смертельная . Остановит кацапов.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:34 Ответить
Сильно волнует российских военных экспертов и то, что старается уничтожить, затормозить или ослабить российская агентура (Ермак, Демченко, Таран и др.):
- "Нептун" и развитие подобных ракетных систем;
- работа Сил специальных операций;
- украинские ДРГ;
- пропаганда и работа с молодежью;
- организация и подготовка партизанских отрядов и сил сопротивления
показать весь комментарий
31.10.2021 18:00 Ответить
Стосовно корветів це вже Бутусов загнув. Корвети теж нам потрібні. Не дай Бог кацапи блокують нам Зміїний, то Бутусов першим кричатиме:"Де корвети?". Були б корвети, то може і нафтові вежі Бойка ми могли б блокувати. А ППО нам безумовно потрібна також на ********* рівні. І винних за Балаклею потрібно зручно розмістити на нарах.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:39 Ответить
"Нептуны"для береговой обороны и для "Змеиного"нужны больше ,чем дорогущие корветы,которые при нынешней власти будут только бестолково простаивать у причалов
показать весь комментарий
31.10.2021 16:37 Ответить
Снова начали сами себя обстреливать.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:43 Ответить
Какие-то фанерки, какие-то пластиковые жгуты. Выглядит всё убого и отстало. Я не знаю, толи это хитрый план, чтобы не привлекать внимания мировой общественности к применению беспилотников (ведь выглядит не серьёзно как-то). Толи просто нету современного вооружения и налицо огромное отставание. Надеюсь, что второе- в общем, в любом случае, пора новый мультик забабахать.))
показать весь комментарий
31.10.2021 14:52 Ответить
Какая страна, такие и беспилотники..
показать весь комментарий
31.10.2021 16:04 Ответить
коли відірве голову, то якось буде по цимбалах, з фанеркою була вибухівка, чи з заводу.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:48 Ответить
Кулебе пора на ковёр вызвать послов Германии и Франции и дать в глаз
показать весь комментарий
31.10.2021 14:53 Ответить
Сцикло не дозволить.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:35 Ответить
https://youtu.be/fsYuqsDKcZs
показать весь комментарий
31.10.2021 18:36 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 14:55 Ответить
на картине главные передасты передастической страны...
показать весь комментарий
31.10.2021 15:16 Ответить
А гансам и жабоедам пофигу что рашисты бомбят дома мирных жителей. Им главное чтобы Украина не бомбила гаубицы врага.
показать весь комментарий
31.10.2021 14:55 Ответить
Отчего-же. Хенералы выводы сделали - надо продолжать все хранить на открытых площадках, авось рванет.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:55 Ответить
ти хенерал? ти, мурло, ти хоч один кубометр землі викопало для підземного зберігання? тріпло
показать весь комментарий
31.10.2021 21:55 Ответить
Строительство корветов, "это больше чем преступление, это ошибка". По простонародному-жить негде, а он на мирсидесе катаецца. Угробить годовой боджет на видосик с шампанским, разбивающимся о борт-круто!
показать весь комментарий
31.10.2021 16:00 Ответить
Стратёгов много, истина - одна!
показать весь комментарий
31.10.2021 16:11 Ответить
Я радиолюбитель и могу с помощью 4 деталей над своим двором сделать безполётную зону: транзистор, дросель, искровик/розрядник/свеча зажигания , диполь Герца/антенная решётка( в зависимости от требуемой мощности). Например с деталей от Б\П с компьютера и сетевым питанием на 1.5-2км (зависит от ландшафта и высоты антенны).
И поверте, ВСУ со своими возможностями, не только заглушить смогут, они всю электронику могут зжечь на микроволновой модуляции.
Весь этот цирк, который сейчас происходит во всем Мире, срежесирован на одной студии. Все правительства во всём Мире танцуют под одну дудку.
Кто это понимает - за ними будущее. Остальным - фильм "Мобильник" ...
показать весь комментарий
31.10.2021 16:28 Ответить
Остальным - фильм "Тітанік" ...
показать весь комментарий
31.10.2021 18:05 Ответить
А я твой биспилотный ссона уместе с омерикоскай рокетай шамц магу на 0 памножить.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:25 Ответить
Со всем уважением к Бутусову. Но, Балаклея, со стороны, лугондонии более 200 км. по прямой. С стороны Белгорода не меньше. Для российских (китайских с алиэкспрес) далековато.
показать весь комментарий
31.10.2021 16:50 Ответить
без поваги до тебе- хіба хтось писав, що летіло з моськви?
показать весь комментарий
31.10.2021 17:08 Ответить
Лозовая, Балаклея. За неделю до ревизии. Я Украинец
показать весь комментарий
31.10.2021 18:38 Ответить
тоді поясню: мова йде про те, що запускаються вони на близькій відстані від цілі із застосуванням кустарних доробок... А тому твій сарказм щодо відстані- не доречний.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:45 Ответить
Взрывы на складе в Лозовой произошли на ТРЕТИЙ день с начала инвентаризации. Балаклея - уничтожены боеприпасы хранившееся под землей 2-3 ярус.
показать весь комментарий
31.10.2021 18:50 Ответить
які думки? Петро Олексійович чи те, що показано у фільмі «Збройови́й баро́н» (англ. Lord of War) - американський фільм-драма 2005 року режисера Ендрю Нікола з Ніколасом Кейджем у головній ролі.
показать весь комментарий
31.10.2021 19:39 Ответить
Скорей Анжелика. Боеприпасы, "уничтоженные" в следствие атаки беспилотника. Балаклея. Склады строились в сов вр. Один из многих критерий. Авиабомба в 500 кг. вв , при прямом попадании, не может нанести существенных повреждений
показать весь комментарий
31.10.2021 22:31 Ответить
Усё було продано у Африку в обход оону.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:29 Ответить
Херманія розуй очі
показать весь комментарий
31.10.2021 16:54 Ответить
К сожалению, из этого налета не были сделаны правильные выводы. Боеприпасы продолжали храниться открыто, и спустя 15 месяцев, 23 марта 2017 года, во время пролета другого российского беспилотника из России, были взорваны два открытых штабеля боеприпасов и затем на Балаклейском арсенале сдетонировало все, что хранилось на открытых площадках", - напоминает Бутусов. Источник:
А це вже нагадує одну таку собі приказку!!!
Бутусову мабуть невідомо, що з 2014 року навіть СЗБ охоронявся як мінімум 2 ЗУ.
Бутусов мабуть також в 2015 р не отримував виписаний на бригаду БК, і тому він не може писати про ступінь захищеності і проникнення на склади, а особливо про маячню з безпілотниками.
ТАК! Це диверсія --- але НЕ з допомогою безпілотників!
ЦЕ диверсія САМЕ ТИМИ хто знав ЩО І ДЕ необхідно щоб здетонувало все інше! А ось цю маячню про 15 безпілотників над одним складом не витримує жодної критики
показать весь комментарий
31.10.2021 20:23 Ответить
їй богу, дурак...
показать весь комментарий
31.10.2021 21:58 Ответить
Бутусову багато чого не відомо з питань охорони складів РАО.
Проте це не повод наводити деякі деталі з їхньої охорони.

Достатньо, я думаю, сказати що з повітря вони захищені. Про що Бутусов просто не знає
показать весь комментарий
31.10.2021 23:01 Ответить
Потому, что при Порошенко со складов получали БК для ответов "оркам", а при зеленском хрен.
Ето не странно, да?
показать весь комментарий
01.11.2021 05:50 Ответить
ну не може Зе братва пищати на Рашку, так як після того як їх попруть з України, вони мріють поплясати в кремлівському палаці з'їздів
показать весь комментарий
01.11.2021 08:31 Ответить
Исчё папляшут на руинах кремлина.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:31 Ответить
все правильно! нужны не корветы, а ракеты! типа Нептун, Вiльха, Сапсан, и тому подобное. зенитные ракеты. и ударные беспилотники, типа Байрактар. и побольше!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:32 Ответить
 
 