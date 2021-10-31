Российские беспилотники сбрасывают мины-гранаты ЗМГ в крупном населенном пункте на Донбассе, - Бутусов. ФОТО
Российские беспилотники сбрасывают мины-гранаты ЗМГ с самодельными стабилизаторами на расстоянии в 10 км от линии фронта, в крупном населенном пункте.
Об этом пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.
"На фотографии сверху я сфотографировал одну несработавшую и остатки одной сработавшей зажигательной мины-гранаты ЗМГ, которые российский беспилотник сбросил на дом в 10 км от линии фронта в октябре 2021-го года", - пишет журналист.
Он напоминает, что мина-граната ЗМГ применялась в войсках спецназа СССР, ее масса - 810 грамм, температура горения в течение 20 секунд - 2000-2300 градусов. Россияне на Донбассе для применения с беспилотников оснастили ее самодельным фанерным стабилизатором с штампованым на принтере пластиковым креплением.
По его словам, мина ЗМГ применяется для сброса с беспилотников не впервые. Фотография внизу сделана в Балаклее 26 декабря 2015-го года.
Эта ЗМГ была сброшена с воздуха 26 декабря 2015-го года, когда ночью целая группа БПЛА атаковала 65-й арсенал ВСУ в Балаклее, и сбросила 14 таких гранат на открытые штабели хранения боеприпасов. Однако возгорание было обнаружено и загорание деревянных ящиков удалось предотвратить.
"К сожалению, из этого налета не были сделаны правильные выводы. Боеприпасы продолжали храниться открыто, и спустя 15 месяцев, 23 марта 2017 года, во время пролета другого российского беспилотника из России, были взорваны два открытых штабеля боеприпасов и затем на Балаклейском арсенале сдетонировало все, что хранилось на открытых площадках", - напоминает Бутусов.
Пролет беспилотника был обнаружен радаром гражданского предприятия "Украэрорух", оказалось, что радары ПВО ВСУ небо над крупнейшим арсеналом ВСУ на высотах до 1000 метров не контролировали.
По словам Бутусова, между тем, в результате налета в октябре 2021-го года следуют выводы:
1.Противник будет более активно применять в радиусе не менее 10 км от линии фронта беспилотники, способные сбрасывать достаточно крупные бомбы весом около 2 кг. Россияне регулярно бомбят различные цели самодельными осколочными и зажигательными бомбами.
2. Украинская ПВО на Донбассе, скажем деликатно, носит очаговый характер, и значительные районы и крупные населенные пункты не имеют эффективной противовоздушной обороны, не имеют средств контроля воздушного пространства - радиоэлектронной разведки и РЛС, а также систем поражения - РЭБ и ЗРК. Также как не имела Балаклея. Необходима маскировка и организация мест базирования на фронте с учетом высокой вероятности атаки с воздуха.
3. Украинское военно-политическое руководство недооценивает угрозу со стороны беспилотной авиации ВС РФ, в оборонном планировании основные ресурсы выделены на военно-морские вооружения. А Гособоронзаказ должен составляться с учетом реальных угроз и приоритетов на фронте. Закупка бесполезных на войне корветов, на которые тратят наибольшую часть денег в Гособоронзаказе только для того, чтобы когда-то президент разбил бутылку о его борт, в условиях, когда не обеспечиваются потребности действующей армии - это полнейший абсурд. И это преступное отношение к жизням защитников Украины, которые находятся на фронте. Нельзя устраивать показушное "велике корветобудівництво" в армии, когда не решаются элементарные первоочередные проблемы, от которых зависит жизнь и боеспособность людей.
4. Украинское руководство почему-то не использует многочисленные факты применения Россией БПЛА на Донбассе для обвинений в адрес нарушения РФ условий Минских соглашений, в то время как Россия провоцирует критику в Германии и Франции по поводу оборонительных действий наших Байрактаров.
Не вірю (с) Станиславский
накануне взрывов боеприпасов в Калиновке, возле складов в Цветохе-Славута средь бела дня был замечен пролетающий с востока на запад, низколетящий беспилотник...который похож, как капли на российский орлан-10...
у того дальность 150км...и он не мог залететь в Украину извне, так же не смог бы вылететь за пределы...от Славуты до границ немного дальше...
также из-за дальности он не долетел бы до Калиновки без посадки и повторного запуска в самой Украине
На 3d принтере таки печатается.
Хотя меня берут сомнения что податку будут на 3d печатать
- "Нептун" и развитие подобных ракетных систем;
- работа Сил специальных операций;
- украинские ДРГ;
- пропаганда и работа с молодежью;
- организация и подготовка партизанских отрядов и сил сопротивления
И поверте, ВСУ со своими возможностями, не только заглушить смогут, они всю электронику могут зжечь на микроволновой модуляции.
Весь этот цирк, который сейчас происходит во всем Мире, срежесирован на одной студии. Все правительства во всём Мире танцуют под одну дудку.
Кто это понимает - за ними будущее. Остальным - фильм "Мобильник" ...
А це вже нагадує одну таку собі приказку!!!
Бутусову мабуть невідомо, що з 2014 року навіть СЗБ охоронявся як мінімум 2 ЗУ.
Бутусов мабуть також в 2015 р не отримував виписаний на бригаду БК, і тому він не може писати про ступінь захищеності і проникнення на склади, а особливо про маячню з безпілотниками.
ТАК! Це диверсія --- але НЕ з допомогою безпілотників!
ЦЕ диверсія САМЕ ТИМИ хто знав ЩО І ДЕ необхідно щоб здетонувало все інше! А ось цю маячню про 15 безпілотників над одним складом не витримує жодної критики
Проте це не повод наводити деякі деталі з їхньої охорони.
Достатньо, я думаю, сказати що з повітря вони захищені. Про що Бутусов просто не знає
Ето не странно, да?