На довыборах в Черкасской области обнаружены "смотрящие" за голосованием со списками избирателей, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В городе Золотоноша Черкасской области обнаружили женщину, которая на выходе с участка № 710880 отмечала уже проголосовавших избирателей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "ЧЕСТНО".
В списке отслеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки "заболел".
В нем указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны.
На место инцидента была вызвана полиция.
"Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили, проголосовавшие за Войцеховского (кандидат от "Слуги народа"). Сейчас женщина дает показания. Рассказывает, что в конце должна быть оплата, она контролирует людей. Средств у нее не было. Я вызвала (полицию)", – рассказала свидетельница Оксана Гищин.
Также в соседнем населенном пункте Деньга граждане сняли на видео депутата поселкового совета и бывшего председателя громады Ларису Головань.
Она сидела на скамейке и скрывала списки, очень похожие по своему оформлению на те, что обнаружили в Золотоноше. Списки имеют такое же форматирование и серую полоску наверху.
Бенядиктова,что скажешь?Под личный контроль?
"гречка" - она многоликая...
Всі інші чомусь вважають це волонтерством.
Чим приципово відрізняєть гречка від кандидата в мери від концентратові від кандидата в Президенти? Можете пояснити?
Ну вот сидит тело от слуг кремля и контролирует. А другое тело от слуг кремля на цензоре рассказывает, шо это не противозаконно.
Попросите своего куратора, шоб заставлял вас читать статью, а не только заголовок. Дебиловато выглядите.
13,5млн розумних обрали зе! хіба народ може помилятися? то якого біса заважали.
чи може 73 - це не народ? а величезна ракова пухлина дурнів на тілі країни?