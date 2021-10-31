На довыборах в Черкасской области обнаружены "смотрящие" за голосованием со списками избирателей, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Золотоноша Черкасской области обнаружили женщину, которая на выходе с участка № 710880 отмечала уже проголосовавших избирателей.

В списке отслеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки "заболел".

В нем указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны.

На место инцидента была вызвана полиция.

"Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили, проголосовавшие за Войцеховского (кандидат от "Слуги народа"). Сейчас женщина дает показания. Рассказывает, что в конце должна быть оплата, она контролирует людей. Средств у нее не было. Я вызвала (полицию)", – рассказала свидетельница Оксана Гищин.

Также в соседнем населенном пункте Деньга граждане сняли на видео депутата поселкового совета и бывшего председателя громады Ларису Головань.

Она сидела на скамейке и скрывала списки, очень похожие по своему оформлению на те, что обнаружили в Золотоноше. Списки имеют такое же форматирование и серую полоску наверху.

