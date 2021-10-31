РУС
На довыборах в Черкасской области обнаружены "смотрящие" за голосованием со списками избирателей, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Золотоноша Черкасской области обнаружили женщину, которая на выходе с участка № 710880 отмечала уже проголосовавших избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "ЧЕСТНО".

В списке отслеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки "заболел".

В нем указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны.

На место инцидента была вызвана полиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду сегодня проходят в двух избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине

"Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили, проголосовавшие за Войцеховского (кандидат от "Слуги народа"). Сейчас женщина дает показания. Рассказывает, что в конце должна быть оплата, она контролирует людей. Средств у нее не было. Я вызвала (полицию)", – рассказала свидетельница Оксана Гищин.

Также в соседнем населенном пункте Деньга граждане сняли на видео депутата поселкового совета и бывшего председателя громады Ларису Головань.

Она сидела на скамейке и скрывала списки, очень похожие по своему оформлению на те, что обнаружили в Золотоноше. Списки имеют такое же форматирование и серую полоску наверху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный заводил избирателей через черный вход на довыборах в Черкасской области, - движение "Чесно"

На довыборах в Черкасской области обнаружены смотрящие за голосованием со списками избирателей, - Чесно 01
На довыборах в Черкасской области обнаружены смотрящие за голосованием со списками избирателей, - Чесно 02
На довыборах в Черкасской области обнаружены смотрящие за голосованием со списками избирателей, - Чесно 03
На довыборах в Черкасской области обнаружены смотрящие за голосованием со списками избирателей, - Чесно 04

+16
пока за деньги будем выбирать дерьмо,то и жить будем в дерьме...
31.10.2021 14:47 Ответить
+11
Какое наказание предусмотрено за фальсификацию выборов?Или поощрение?
Бенядиктова,что скажешь?Под личный контроль?
31.10.2021 14:45 Ответить
+10
Вмешательство в процес волеизьявления избирателей.
31.10.2021 14:56 Ответить
Какое наказание предусмотрено за фальсификацию выборов?Или поощрение?
Бенядиктова,что скажешь?Под личный контроль?
31.10.2021 14:45 Ответить
пока за деньги будем выбирать дерьмо,то и жить будем в дерьме...
31.10.2021 14:47 Ответить
Одни "ведутся" на пакет сахара, другие - на "концентраторы для больницы и ПВО вокруг Киева"...

"гречка" - она многоликая...
31.10.2021 16:33 Ответить
тільки зебіли можуть вважати багатоликою гречкою "концентраторы для больницы" всієї країни та "ПВО вокруг Киева" в позавиборчий період часу...
Всі інші чомусь вважають це волонтерством.
31.10.2021 19:46 Ответить
Волонтери не хизуються цим, як це роблять деякі посадовці.

Чим приципово відрізняєть гречка від кандидата в мери від концентратові від кандидата в Президенти? Можете пояснити?
31.10.2021 20:08 Ответить
А в чем нарушение чего то?
31.10.2021 14:48 Ответить
Вмешательство в процес волеизьявления избирателей.
31.10.2021 14:56 Ответить
Что это значит и каким образом? Можно как то юридически обоснованно?
31.10.2021 15:06 Ответить
читай виборчий кодекс.
31.10.2021 15:46 Ответить
А можно как то поконкретней? Если там запрещены какие то списки, то почему не вызывают полицию в школу за школьный журнал или в жек за график работы дворников?
31.10.2021 15:50 Ответить
Т.е., выборы для зелени - примерно как работа дворников....ну или дешевых клоунов.
31.10.2021 18:34 Ответить
Это ваше личное американское дело, а у нас надо заставлять по закону.
31.10.2021 18:42 Ответить
Угу, по закону. Без контроля над избирателями, и без фотографирования бюллетеней для получения вознаграждения. И без пропагандонов, которые во всем этом не видят ничего страшного.
31.10.2021 18:46 Ответить
Ну да контроль над избирателями это конечно нужно в закон вводить. А то опять неправильно проголосуют.
31.10.2021 18:52 Ответить
"Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили, проголосовавшие за Войцеховского (кандидат от "Слуги народа"). Сейчас женщина дает показания. Рассказывает, что в конце должна быть оплата, она контролирует людей. Средств у нее не было. Я вызвала (полицию)", - рассказала свидетельница Оксана Гищин.Источник:

Ну вот сидит тело от слуг кремля и контролирует. А другое тело от слуг кремля на цензоре рассказывает, шо это не противозаконно.
31.10.2021 18:58 Ответить
Вот сидит тело с какой то бумажкой, а другое тело то же из того же круга то же нанятое бегает и орет что кто то что то контролирует, а третье тело в интернете верещит что что выборы сфальцифицированы и все это из за списка в котором кто то что то написал. Скандал что б перекрыть другой скандал, который прикрывает еще скандал и так дальше из ничего.
31.10.2021 19:04 Ответить
Да-да, это все подстроили порохоботы, шоб зеленой слизи выборы испортить. Уже давно понятно, шо для вас закон - это то, шо вам скажет Дерьмак.
31.10.2021 19:09 Ответить
Ага кто то же устроил эти бредни из ничего? Рад что вы знаете кто сообщите в полицию.
31.10.2021 19:14 Ответить
В списке отслеживается системное написание времени голосования избирателей и отметки "заболел".В нем указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны.На место инцидента была вызвана полиция. Источник:

Попросите своего куратора, шоб заставлял вас читать статью, а не только заголовок. Дебиловато выглядите.
31.10.2021 19:19 Ответить
Ага вы этот список когда составляли фамилии американские и время вашингтонское указывали или родное для вас?
31.10.2021 19:23 Ответить
Я не понял этого потока сознания...как-то понятнее можете сформулировать свои мысли?
31.10.2021 19:25 Ответить
Просто в зеркало свой поток направляйте, не узнали отражение?
31.10.2021 19:41 Ответить
Так это я виноват в том, шо вы не в состоянии сформулировать свои "мысли"?
31.10.2021 19:54 Ответить
Ну не тешь те себя. Вы вообще ничего не сформулировали, а только скандал раздуваете из ничего перепечатывая.
31.10.2021 20:05 Ответить
Так а я за шо? Для зеленой слизи контроль над избирателями - не злочин. Это Дерьмак вам так сказал?
31.10.2021 20:09 Ответить
Зеленая слизь она такая с вами всегда. Особенно в Америке.
31.10.2021 20:14 Ответить
Да как раз тут Украинцы за гнусавую крысу не голосовали.
31.10.2021 20:16 Ответить
А тут просто знают что какаяразница как вы там, как бы в Америке не фантазирывали.
31.10.2021 20:21 Ответить
Угу. Вам какаяразница, а тут хозяину вашей гнусавой крысы нехилый срок "нафантазировали". А вы ему целую Украину предоставили в качестве единственного в Мире убежища. Ну, а по поводу статьи - раз считаете это дезинформацией - строчите донос Ваньку Баканову( который, кстати, по делу Бени проходит как соучастник вместе с Косоворотькой).
31.10.2021 20:25 Ответить
Ну и что? Фантазируйте дальше, как будапештским меморандумом. Если не можете или не хотите его выполнять то и с нашими олигархами только фантазировать будете. Ну все пора отдыхать завтра на работу. Ну а вы раз свою только начали то старайтесь лучше, а то вас с ботофермы выгонят без выходного пособия.
31.10.2021 20:31 Ответить
Это последняя защита такая? Кукарекнуть за будапештский меморандум и "ботоферму"? Вы ж уже понимаете, шо вся эта "слуга кремля" и Косоворотько провернуты с одной целью - спасти международного жулика и бандита Беню от правосудия.
31.10.2021 20:35 Ответить
Это прямое указание, что когда на Украину напали то гаранты терцелостности обделались, а защищать страну взялся международный жулик и бандит Беня. Так чье "правосудие" защитило страну? Так что особой разницы между нарушителем законов беней и невыполнителем договоров правительством США нет. Не переживают здесь ни за тех ни за тех, а вот чего вы рвете на ботоферме сопли за что к стати? Просто задание срать куда попало?
01.11.2021 06:55 Ответить
Беня защищал свой собственный карман, из которого сейчас оплачивает твои услуги. И щемят его не только в США, а и в Великобритании, Швейцарии, Израэле. Т.е., все эти страны дла вас - враги? Кто ж вам друзья? Ваши братухи-дикари из страны-помойки, которых за срублишки развлекал ваш "духовный лидер" Косоворотько по саунах? Ну, а писать я могу шо,где и когда мне захочется, бо я человек свободный и живу в свободной стране. Мне всякие подоляки с дерьмаками не указ.
01.11.2021 19:12 Ответить
Ну может для вас США и враги, а для нас они просто не выполнили свои обязательства перед нами по бм, ввели санкции против Коломойского, Азов причисляли к нацистским организациям, поставляли джавелины, вводили и отменяли санкции против сп2 и тд. Так за что вы все таки сопли рвете? Просто назвать "жидобандеровца" Коломойского вором? Так это и так все знают, как и то что многие добробаты вставшие на защиту страны им или созданы или финансировались. Ну а ваше ольгинские бредни о вашей якобы "свободе" оставьте в своих методичках в Украине на них наплевать.
01.11.2021 19:25 Ответить
Успокойтесь, а то, не дай Бог,дерьмом своим захлебнетесь. Ольгинских оно разоблачает, сидя на зарплате у международного жулика и бандита. Вся эта суета с зеленой мразью и была создана для обеспечения каломойше убежища от уголовных преследований в половине цивилизованного Мира. И то, шо пропагандон на зарплате аж из порток с онучами выпрыгивает, защищая эту мразоту( в деле которой есть и с десяток трупов, кстати) - очень показательно. Для вас каломойшины гривни не пахнут, как не пахли и срублишки для Косоворотьки, когда он за них вел анти-Украинскую пропаганду.
01.11.2021 19:35 Ответить
Ты сам то понял что смолол? Когда это США уголовно преследовали того же Коломойского? Они даже въезд к себе ему запретили. Так что не захлебнись Ольгинская Америка.
02.11.2021 06:56 Ответить
вони обирають за вказiвкою а нe власним вибором
31.10.2021 15:00 Ответить
Кто они?
31.10.2021 15:08 Ответить
хто, хто - стадо
31.10.2021 15:25 Ответить
Там про выборы в статье, прочтите.
31.10.2021 15:29 Ответить
а якже, читав, там написано про стадо на виборах
31.10.2021 18:01 Ответить
Да понятно царя вам надо, что б без выборов.
31.10.2021 18:43 Ответить
От давай ти хоча б чего то навчишся правильно писати, а потім уже цікавитимешся такими складними для твого мозку речами, як виборчий процес...
31.10.2021 15:45 Ответить
Ну если у вас выборный процесс связан с правописанием, то поняно почему вы не можете понять о чем идет речь в статье.
31.10.2021 15:47 Ответить
А от цікаво, яке у тебе утворення? Просто для інтересу скажи...
31.10.2021 19:25 Ответить
Мне уже нравится что ольгинские троли пытаются самостоятельно, а не через переводчика українською что то писать. Просто для интереса у вас за это надбавка? Уже попадались на трудностях перевода?
31.10.2021 19:39 Ответить
Ні, просто, судячи з усього, в тебе саме утворення... В голові, причому!
31.10.2021 19:41 Ответить
Ага ваш диагноз не интересует. А вас тролей всегда по хамству и коментам мимо темы узнать можно.
31.10.2021 19:42 Ответить
КомМентам, тролей виділяється комами... Мій діагноз - ботанство Жаль, наразі у владі мало людей з таким діагнозом!
31.10.2021 19:44 Ответить
Верю что доплату за правописание вы получаете за коменты на любом языке. В тему только писать почему у вас не получается? Работа такая?
31.10.2021 19:47 Ответить
В тему - будь ласка, зелені безродні космополіти фальсифікують вибори у Черкаській області. Від такої влади поховані на Черкащині Шевченко, Хмельницький, Залізняк із Гонтою в могилах мабуть вертяться!
31.10.2021 19:54 Ответить
Ага из пустого места раздули скандал. Список кто то носил по улице а другой из той же компании это увидел как бы и понеслось по интернету, такими же и из той же лавочки. Но реально пока только в харьковские чудят, до административных и уголовных делов.
31.10.2021 20:03 Ответить
знаєш, я щоразу в подібних суперечках переконуюсь, що суперечки з заметодиченими 73/43%зебілами є даремними і мають з нашого боку закінчувати відсилом їх на орган та спамом їх висерів.
31.10.2021 15:51 Ответить
Наочний приклад реалізаці так званої "сітки" в день голосування.
31.10.2021 15:52 Ответить
гарні люди допомагали обрати депутатів від дійсно народної партії - "Слуга народу".
13,5млн розумних обрали зе! хіба народ може помилятися? то якого біса заважали.
чи може 73 - це не народ? а величезна ракова пухлина дурнів на тілі країни?
31.10.2021 16:21 Ответить
Ясно что СН сделают всё, чтобы как можно больше людей проголосовали за их представителей. У них карт-бланш от Зели. Ничего им не будет о продажных правохранителей.
31.10.2021 16:41 Ответить
 
 