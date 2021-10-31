Корниенко прибыл на избирательный участок в Херсоне вместе с кандидатом от "Слуги народа" Козырем. ФОТО

Первый вице-спикер парламента и глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко прибыл на избирательный участок в Херсоне. Он посетил помещение ОИК №184 вместе с депутатом-"слугой" Роксоланой Пидласой и кандидатом в депутаты от "Слуги народа" Сергеем Козырем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную сеть ОПОРА.





По данным "Зеркала недели", движение "ЧЕСНО" получило комментарий у первого заместителя главы Верховной Рады Корниенко о статусе пребывания в помещении ОИК №184. Он отметил, что находился там в статусе народного депутата, что якобы не запрещено законом.