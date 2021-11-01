РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8315 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
11 537 15

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в ДТП в ночь на понедельник на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района (Кировоградская обл.)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"1 ноября в 01.05 на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с.Новошевченково Кропивницкого района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.)", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для деблокирования тел погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на Кировоградщине, - ГСЧС 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП на Херсонщине: внедорожник врезался в дерево - погибли четыре человека в возрасте от 15 до 21 года. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вместе с тем, в полиции сообщили, что ДТП произошло 1 ноября этого года в 00:10 на автодороге Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье (территория Долинского территориального общества). По предварительным данным, водитель автомобиля "КИА Sportage" во время совершения маневра обгона двигавшегося впереди транспортного средства допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком Renault.

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на Кировоградщине, - ГСЧС 02

В результате происшествия 46-летний водитель КИА и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 14 и 16 лет погибли на месте происшествия.

Личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на Кировоградщине, - ГСЧС 03
Фото: сайт cbn

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

ДТП (7698) ГСЧС (5051) Кировоградская область (646)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
это ужасно. соболезную родным и близким. попрошу всех водителей, начать хоть немножко думать...
показать весь комментарий
01.11.2021 08:20 Ответить
+6
Боже, який жах(
показать весь комментарий
01.11.2021 08:16 Ответить
+4
интересно за рулем был мужик или женщина ночью на трассе вот же жадность и тупость сейчас перепады температур туман дымка морось перепады температур вплоть до заморозков на земле дорожном полотне постоянные фары ослепление глаз усталость зрения внимания рефлексов... утрата ориентиров... может виновен грузовик и все одно детям в таком возрасте пора спать..15-16 лет... 12-13 лет и 10-11 лет как то рано им ДЕТЯМ было умирать ...а кто -то решил за детей... СОБОЛЕЗНОВАНИЯ....
показать весь комментарий
01.11.2021 08:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, який жах(
показать весь комментарий
01.11.2021 08:16 Ответить
это ужасно. соболезную родным и близким. попрошу всех водителей, начать хоть немножко думать...
показать весь комментарий
01.11.2021 08:20 Ответить
Нічого не відомо про причини трагедії. Хоча в 99 випадків до трагедій призводить те, що водії не думають, як ви кажете
показать весь комментарий
01.11.2021 08:40 Ответить
интересно за рулем был мужик или женщина ночью на трассе вот же жадность и тупость сейчас перепады температур туман дымка морось перепады температур вплоть до заморозков на земле дорожном полотне постоянные фары ослепление глаз усталость зрения внимания рефлексов... утрата ориентиров... может виновен грузовик и все одно детям в таком возрасте пора спать..15-16 лет... 12-13 лет и 10-11 лет как то рано им ДЕТЯМ было умирать ...а кто -то решил за детей... СОБОЛЕЗНОВАНИЯ....
показать весь комментарий
01.11.2021 08:53 Ответить
причин відома, хтось з водіїв винен. і головне не причина а дуже жахливий результат. когось з батьків там не було. і йому чи їй чи їм з цим жити все життя
показать весь комментарий
01.11.2021 12:31 Ответить
😥
показать весь комментарий
01.11.2021 14:29 Ответить
успели????!!!........
показать весь комментарий
01.11.2021 08:27 Ответить
Коли вже це жахіття припинится жодного дня без смертельних ДТП?, якщо вже самі такі дурні подумайте за дітей ,може треба щось міняти в цій краіні не може так далі тривати ,поліція самоусунулась від будь якого контролю на дорогах.
показать весь комментарий
01.11.2021 08:45 Ответить
Частая инфа об авариях на дорогах шобы слукавить, шо на фронте - меньше потерь.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:05 Ответить
Давно пора ввести правило проверки ВСЕХ водителей - нарушителей ПДД - на алкоголь и наркотики, причём без всякого права на отказ от освидетельствования.
Не хочет добровольно - привезти в участок, зафиксировать ремнями на кровати, как крысу в лаборатории, и взять принудительно кровь на анализ.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:31 Ответить
Не дуже приємно бачити таки новини з ранку під горнятко кави... Люди, у нас дороги жахливі, розмітки немає, не літайте. Життя вартує більше, ніж 30-40 хвилин втраченого часу. І памок безпеки - це не аксесуар, він рятує життя.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:31 Ответить
Велика швидкість - наслідок гарних доріг... В Україні дійсно за останній час багато доріг відремонтовано! Це палиця о двох кінцях... Безпечність водія - і такі трагічні наслідки...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:06 Ответить
Гарні дороги, це не тільки рівний асфальт. Це розмітка, відбійники, знаки, паркувальні майданчики, камери фіксації швидкості та... - інші, адекватні учасники дорожнього руху. За цими параметрами дороги в Україні ще так собі.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:13 Ответить
Якраз на цій дорозі уже є все Вами перераховане, можливо, хіба що крім камер фіксації. Так от - із особистих спостережень: останнім часом, в силу певних причин, мені досить часто доводиться пересуватися цією дорогою саме темної пори доби. Їжджу начебто й не повільно - 90 - 100, інколи, коли відсутній зустрічний транспорт, можу й до 110 собі дозволити. При цьому, такі "гонщики" по кілька разів за кожну поїздку мене обходять "як стоячого". Як правило, переважно з номерами серії АЕ, тобто з дніпровською реєстрацією. Тож якими б чудовими не були дороги, а головна причина трагедій - наш менталітет, який просто високими штрафами не виправити. Тут потрібно придумувати щось дієвіше.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:38 Ответить
вот дятел ублюдок
показать весь комментарий
01.11.2021 17:45 Ответить
 
 