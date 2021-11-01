Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на Кировоградщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в ДТП в ночь на понедельник на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района (Кировоградская обл.)
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"1 ноября в 01.05 на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с.Новошевченково Кропивницкого района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.)", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для деблокирования тел погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
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Вместе с тем, в полиции сообщили, что ДТП произошло 1 ноября этого года в 00:10 на автодороге Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье (территория Долинского территориального общества). По предварительным данным, водитель автомобиля "КИА Sportage" во время совершения маневра обгона двигавшегося впереди транспортного средства допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком Renault.
В результате происшествия 46-летний водитель КИА и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 12, 14 и 16 лет погибли на месте происшествия.
Личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области.
Фото: сайт cbn
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
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