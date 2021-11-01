РУС
"За Батьку!": в Минске на всеобщее обозрение выставили автомат Лукашенко, с которым он бегал во время протестов в Беларуси. ФОТОрепортаж

Во Дворце независимости Беларуси представили новую экспозицию, посвященную событиям, произошедшим в Минске после президентских выборов в августе 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

На опубликованных снимках представлена картина с фрагментом событий 23 августа, на которой изображен захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко с автоматом в руках вместе с младшим сыном Николаем напротив Дворца независимости. Сам автомат, форма и символ ОМОНа, флаг страны с подписью "За Батьку" также стали музейным экспонатом.

Картину в центре экспозиции подарили Лукашенко сотрудники его службы безопасности, а нарисовала ее дочь одного из них. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, девушка работала над этой картиной около полугода.

1 сентября Лукашенко рассказал, что в день рождения он получил картину. Говоря про сюжет, он отметил, что на полотне показан важный момент, когда он "бегал с Колей с автоматом". Также он отмечал, что готов защищать Беларусь "с автоматом в руках".

+25
Старый обмудок окончательно сбрендил.
01.11.2021 09:18 Ответить
+17
01.11.2021 09:33 Ответить
+15
Полный идиот. Санитары, ловите сумасшедшего!
01.11.2021 09:22 Ответить
Старый обмудок окончательно сбрендил.
01.11.2021 09:18 Ответить
01.11.2021 09:29 Ответить
Лопату выставите,на которую жопой его,оденут...
01.11.2021 10:47 Ответить
альенде фуев
01.11.2021 11:26 Ответить
А, если бы он бегал в женском белье, тоже выставили бы?
01.11.2021 09:19 Ответить
Это завтра выставят. Труселя обгаженные Лукой. И население чумного барака с вывеской "Белоруссия" будет на них молиться, как совки молились на носки чЛенина.
01.11.2021 09:27 Ответить
01.11.2021 12:45 Ответить
УЖЕ выставили!
01.11.2021 13:23 Ответить
Почему с магазином?
01.11.2021 09:19 Ответить
Умные люди подсказали.
01.11.2021 10:48 Ответить
Хе-хе.

01.11.2021 09:20 Ответить
Дурдом "Солнышко".
01.11.2021 09:21 Ответить
Подштанники ещё выложите, желательно нестиранные. Если уж тыкать этим миролюбивым змагарам в лицо, то так, чтобы стало совсем доходчиво.
01.11.2021 09:22 Ответить
Собственно, на том этапе, Лука не знал с чем ему бегать.

Это чуть позже оказалось, что змагарам просто звиздюлины надо выдать и они успокоятся.
01.11.2021 09:23 Ответить
Риторика точь-в-точь как у кацапов. Полное непонимание значения слова.
Если что, змагар никогда не станет бегать с цветами и шариками, априори.
01.11.2021 15:43 Ответить
А кто у вас там бегал?Становились на скамеечки, перед этим сняв обувь, и только единственный айтишник с дробовиком что-то попытался сделать.
01.11.2021 16:18 Ответить
лошки и травоядные бегали. Не разбираетесь - не пишите.

Кстати, на скамеечки, снимая обувь, они становились не из-за боязни, а из-за того, что у нас не принято с*ать там, где живёшь. Довольно показательна ваша фиксация именно на этом эпизоде.
01.11.2021 19:03 Ответить
Так это делало подавляющее большинство населения. Значит, согласно написанному вами же, большинство беларусов и есть "лошки" и "травоядные". Причём именно это большинство проголосовало против луки, но слилось, не будучи готовым к дальнейшим действиям. Вот и живите далее как прикажет ваш колхозник.
01.11.2021 19:10 Ответить
Да, так и есть. Большинство хатаскрайники.
У вас дурная манера экстраполировать одно или несколько свойств части людей на абсолютно всех. С точно таким же успехом можно, например, утверждать, что в 14 и 15 подавляющее большинство ваших сограждан косили от мобилизации и предпочитали кричать ПТН ПНХ где-нибудь подальше от фронта, желательно заграницей. Ну или ещё что-нибудь в этом роде.
02.11.2021 01:23 Ответить
Так ведь у вас даже активное меньшинство не смогло ничего сделать (в отличие от той же Украины или Киргизии). Ровно точно так же, как в любых действиях, касающихся общества в целом, всегда участвует меньшинство, тут даже не мои дурные манеры виноваты, а простая констатация факта.
02.11.2021 09:49 Ответить
Каким образом 5 тысяч человек на всю страну могут победить 20-30 тысяч вооружённых мусоров?

в Пинске, например, полешуки за 40 минут вынесли мусор в рукопашную, после чего из Минска на вертушках прилетел спЫцназ и открыл огонь по людям.

Дохера людей было на Майдане 18-20 февраля, когда шёл ******** и людей убивали пачками? Так ото ж.

Терпилы ли большинство белорусов? Однозначно да. Мне стыдно за таких людей.
Все ли белорусы терпилы? Конечно нет. Будет ли ещё шанс вынести таракана? Несомненно. После тщательной подготовки.
02.11.2021 16:57 Ответить
Ну, не 20-30 тысяч силовиков у луки было, а поменьше. Второе, на том же Майдане тоже не было большого числа людей на баррикадах. Третье, динамика протеста должна была была нарастать (лука просто банально замучился бы отправлять силовиков туда-сюда, да и они бы замучались бы), а не вот это вот раз в неделю.
Шанс у вас ещё будет (надеюсь), но подготовки лука вам не даст (это уж точно).
02.11.2021 17:51 Ответить
Мы до деталей знаем, сколько и чего у них было и есть. Не имея организации и организованности, вынести хорошо организованного и вооружённого противника невозможно. Если бы всё решалось исключительно в рукопашных схватках...
я хорошо помню, сколько людей было на Майдане в январе (так как сам был среди них, пусть всего 2 дня и 3 ночи), и сколько 18-20. Психология большинства людей такова, что очень немногие готовы рисковать своей жизнью, находясь под обстрелом да ещё и без оружия, без возможности ответить огнём.

По третьему пункту полностью согласен. К счастью, тараканщина не всесильна, продолжение будет.
02.11.2021 18:59 Ответить
Ну, значит пока у вас там массово психология не поменяется-ничего не измениться, что с организацией, что без таковой (вставание на скамейки, предварительно снявши обувь, ибо воспитание, я сюда не отношу-украинцы во время революции тоже не грабили магазинов, не мародерствовали и т.д, так что воспитаны не хуже). Ну, а если активное меньшинство (поддержанное пассивным большинством) оказалось не готово к тому, что надо сделать что-то большее, чем лозунги и стояние на скамеечках-значит большинство всё устраивает (ну, а недовольных лука отлавливает по одному и вот это всё. Впрочем недовольные есть в любом обществе). Не созрели вы, как не прискорбно это звучит.
02.11.2021 19:10 Ответить
Так, да не совсем. в Беларуси уже 20 лет нет вообще никакой организованности, всё разгромлено.

В отличие от Украины, где даже во времена овоща можно было под видом охотничьего карабина купить хоть крупнокалиберную снайперскую винтовку, а военно-патриотические организации (Тризуб, УНСО, Патриот Украины) действовали и готовились многие годы. Почувствуй разницу, как говорится.

Ну и самое главное, что абсолютное большинство украинцев не учитывает при рассуждениях (это нормально, для меня до 2014 Украина была terra incognita): отличия в менталитете. Мы имеем много общего, но ещё больше разного. Фиксация на снятых тапках тому ярчайшее подтверждение. Это не хорошо и не плохо, просто как есть.
Пинский вынос 9 числа и баррикады в Минске 10-11 (ютуб в помощь) это отнюдь не цветы и шарики. Пассионарии за пленное большинство не отвечают, попрошу без обобщений.
02.11.2021 19:25 Ответить
Если бы пинский вынос состоялся примерно в одно и то же время, но хоть как-то равномерно по областям, то тут кирдык бы луке был: сколько бы не было ОМОНа и прочей братии, а в сотню мест сразу не успеешь. Касательно организованности: когда турнули Чаушеску у них там вообще была компартия, со спецслужбами, сексотами, тотальный контроль над сми и прочая. И не помогло, ибо сложилось так, что общество в целом дошло до стадии перемен.
02.11.2021 19:30 Ответить
Да, именно так. Полешуки красавцы, до двух не считали. Как только поняли, что их разводят и просто тянут время до подхода подкрепления из других н.п., сразу вынесли мусор, наглухо. Повырывали у них щиты, дубинки, шлемы. Была даже идея загнать остатки мусора на мост и сбросить их в реку))
в Румынии к тому времени уже несколько лет регулярно отключали подачу электроэнергии, продукты и товары продавали по талонам, там нищета адская была. Всё-таки в лукалэнде многим пока ещё есть что терять. Таким как мы подобное сложно понять, но как есть... Не понимаю, как можно спокойно жить, когда творится дичь...
03.11.2021 05:12 Ответить
Т.е. нет у вас змагарей.

Или рассосались в процессе получения звездюлей.
02.11.2021 01:11 Ответить
Змагары есть, но нас мало. Змагарей на три порядка больше.
02.11.2021 01:20 Ответить
Скоро буде нова Північна Корея тільки з бульбою.
01.11.2021 09:22 Ответить
У білорусів був шанс. Але - "Ми не Майдан, ми з квітами, Росія допоможе". Тепер вже точно прийдеться чекати смерті фюрера. Найближчим часом нічого не буде хорошого у них.
01.11.2021 10:45 Ответить
Полный идиот. Санитары, ловите сумасшедшего!
01.11.2021 09:22 Ответить
Канешно странно шо у белорусов теперь латиноамериканский диктатор, кровожадный и наглухо тупорылый.
Я отето когда начинаю грустить шо у нас президент дегенерат - вспоминаю рашку, Белорусь - и как-то легче на душе.
01.11.2021 09:23 Ответить
ЗЕ до этого буквально один шаг. Без полной узурпации ему власть не удержать.
01.11.2021 09:25 Ответить
Та не будет никакой узурпации, Украиной исторически невозможно авторитарно управлять, гетьмана в гамно макнуть ето у нас любимый спорт.
01.11.2021 09:27 Ответить
70 лет советской власти и Голодомор. По-моему, очень даже не плохо получалось управлять.

Причем так неплохо, что до сих пор куча народу по совку скучает.
01.11.2021 09:33 Ответить
Для етого надо убить 10 - 15% населения.
Сейчас ето будет очень проблемно и закончится плохо для убивателей.
01.11.2021 09:56 Ответить
Еще раз.

Третий год потихоньку выпиливают именно самых активных украинцев, как на фронте, так и в тылу. И всем все норм.
01.11.2021 13:30 Ответить
ЗЕ уже на третий год пошел. Где мокатели?
01.11.2021 09:34 Ответить
Мокатели появятся если зеля переступит красную линию как Бандюкович.
Пока шо есть токо шататели, но шатать у них не очень выходит.
01.11.2021 09:55 Ответить
ЗЕ ее уже переступил много раз, начиная с антиконституционных решений и, заканчивая гоизменой и отмыванием ворованных денег Коломойского в офшорах.
01.11.2021 13:31 Ответить
Та хрін редьки не солодше!
01.11.2021 09:25 Ответить
Невипрані труси ще б виставили.
01.11.2021 09:23 Ответить
Гэта сёння аўтаматычная вінтоўка, а заўтра выставяць ношчаныя і нетыранныя трусы Лукі, у якія ён наваліў, і беларусы будуць на іх маліцца і цалаваць у экстазе. Мойша, дакладней Мойра, у вас не краіна, а чумны барак узначалены калгасным фюрэрам і набіты дэбіламі.
01.11.2021 09:24 Ответить
01.11.2021 09:33 Ответить
болотные идиоты.
01.11.2021 09:25 Ответить
******* ! правильно будєт
01.11.2021 09:27 Ответить
С ударением на последнюю букву "О".
01.11.2021 09:28 Ответить
Пора строить Мавзолей. И провозглашать правящую династию Лукашенков. ( конечно если Рашу это устроит) Ну а почему примеров масса Кимы в Северной Корее, Ассады в Сирии...
01.11.2021 09:28 Ответить
совсем подлизуны батьки с глузду съехали.. а кепку и трусы в которых он бегал чаво не выставили? трусы видать грязные стали тогда)))))))))
01.11.2021 09:28 Ответить
Не Беларусь он защищает с автоматом,а свою власть,нагретое кресло и награбленное!
01.11.2021 09:28 Ответить
батькой цю підстилку кремля називає себе виключно він сам та проросійська преса з російськими власниками. Вільні білоруси його називають кремлівська підстилка.
01.11.2021 09:29 Ответить
даже корейский жирный пончик не додумался до чучхабада
01.11.2021 09:33 Ответить
у экспозиции есть потенциал . можно грязное белье выставить . остатки жизнедеятельности . тарелки с объедками и комки использованной туалетной бумаги разложить
01.11.2021 09:37 Ответить
А где кирпичи который Самозванец 3% наложил в штаны когда вся страна вышла на протесты?
01.11.2021 09:39 Ответить
Vsiu stranu ugrobil,prevratil gulag vot vse ego uspexi
01.11.2021 09:54 Ответить
Лука конечно идиот,только вот у нас имеются фанаты этого мудака,которые в открытую восхищаются им и его методами фальсификаций и подавления и которые занимают должности на уровне глав комитетов в верхзраде.
01.11.2021 09:55 Ответить
китель есть, а почему обосраные штаны не показали, или он до сих пор в них ходит?
01.11.2021 09:57 Ответить
Черная метка диктаторам, позировавшим с автоматом.
Альенде, Чили. Расстрелян в перестрелке с солдатами чилийской армии.
01.11.2021 10:04 Ответить
Саддам Хусейн, Ирак. Повешан, после свержения.
01.11.2021 10:05 Ответить
Муамар Каддафи, Ливия.
До последнего боролся за власть, демонстрировал свою решимость с калашниковым в руках, приказывая армии стрелять в собственных граждан, однако погиб очень жестокой смертью с надругательством (воткнули черенок от сапёрной лопатки в задницу)
Труп был выставлен на всеобщее обозрение в овощехранлище города Мисурата. Затем труп сожжён и пепел развеяли в пустыне Сахара.
01.11.2021 10:11 Ответить
Вам то повезло с президентом, он вас не ругает и палкой не бьет.
01.11.2021 10:20 Ответить
Янукович не ругал и палкой не бил? И головы не отрезал и БТРом барикады не давил?
01.11.2021 12:07 Ответить
в Беларуси нет президента. есть вконец о*уевший самозванец из колхоза, силой удерживающий пост президента.
01.11.2021 15:46 Ответить
Підтекст цього такий - весь білоруський антилукашенківський рух теж вже можна здавати в музей...
01.11.2021 11:08 Ответить
Когда уже эту мразоту повесят?
01.11.2021 11:32 Ответить
Я бы поставил на то, что он помрёт своей смертью от старости. А потом под шумок кто-то обидит русскоязычных в Белоруссии и её вернут домой. Если Лука не успеет сам всё слить.
01.11.2021 12:08 Ответить
 
 