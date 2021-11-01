"За Батьку!": в Минске на всеобщее обозрение выставили автомат Лукашенко, с которым он бегал во время протестов в Беларуси. ФОТОрепортаж
Во Дворце независимости Беларуси представили новую экспозицию, посвященную событиям, произошедшим в Минске после президентских выборов в августе 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
На опубликованных снимках представлена картина с фрагментом событий 23 августа, на которой изображен захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко с автоматом в руках вместе с младшим сыном Николаем напротив Дворца независимости. Сам автомат, форма и символ ОМОНа, флаг страны с подписью "За Батьку" также стали музейным экспонатом.
Картину в центре экспозиции подарили Лукашенко сотрудники его службы безопасности, а нарисовала ее дочь одного из них. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, девушка работала над этой картиной около полугода.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина. ВИДЕО
1 сентября Лукашенко рассказал, что в день рождения он получил картину. Говоря про сюжет, он отметил, что на полотне показан важный момент, когда он "бегал с Колей с автоматом". Также он отмечал, что готов защищать Беларусь "с автоматом в руках".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это чуть позже оказалось, что змагарам просто звиздюлины надо выдать и они успокоятся.
Если что, змагар никогда не станет бегать с цветами и шариками, априори.
Кстати, на скамеечки, снимая обувь, они становились не из-за боязни, а из-за того, что у нас не принято с*ать там, где живёшь. Довольно показательна ваша фиксация именно на этом эпизоде.
У вас дурная манера экстраполировать одно или несколько свойств части людей на абсолютно всех. С точно таким же успехом можно, например, утверждать, что в 14 и 15 подавляющее большинство ваших сограждан косили от мобилизации и предпочитали кричать ПТН ПНХ где-нибудь подальше от фронта, желательно заграницей. Ну или ещё что-нибудь в этом роде.
в Пинске, например, полешуки за 40 минут вынесли мусор в рукопашную, после чего из Минска на вертушках прилетел спЫцназ и открыл огонь по людям.
Дохера людей было на Майдане 18-20 февраля, когда шёл ******** и людей убивали пачками? Так ото ж.
Терпилы ли большинство белорусов? Однозначно да. Мне стыдно за таких людей.
Все ли белорусы терпилы? Конечно нет. Будет ли ещё шанс вынести таракана? Несомненно. После тщательной подготовки.
Шанс у вас ещё будет (надеюсь), но подготовки лука вам не даст (это уж точно).
я хорошо помню, сколько людей было на Майдане в январе (так как сам был среди них, пусть всего 2 дня и 3 ночи), и сколько 18-20. Психология большинства людей такова, что очень немногие готовы рисковать своей жизнью, находясь под обстрелом да ещё и без оружия, без возможности ответить огнём.
По третьему пункту полностью согласен. К счастью, тараканщина не всесильна, продолжение будет.
В отличие от Украины, где даже во времена овоща можно было под видом охотничьего карабина купить хоть крупнокалиберную снайперскую винтовку, а военно-патриотические организации (Тризуб, УНСО, Патриот Украины) действовали и готовились многие годы. Почувствуй разницу, как говорится.
Ну и самое главное, что абсолютное большинство украинцев не учитывает при рассуждениях (это нормально, для меня до 2014 Украина была terra incognita): отличия в менталитете. Мы имеем много общего, но ещё больше разного. Фиксация на снятых тапках тому ярчайшее подтверждение. Это не хорошо и не плохо, просто как есть.
Пинский вынос 9 числа и баррикады в Минске 10-11 (ютуб в помощь) это отнюдь не цветы и шарики. Пассионарии за пленное большинство не отвечают, попрошу без обобщений.
в Румынии к тому времени уже несколько лет регулярно отключали подачу электроэнергии, продукты и товары продавали по талонам, там нищета адская была. Всё-таки в лукалэнде многим пока ещё есть что терять. Таким как мы подобное сложно понять, но как есть... Не понимаю, как можно спокойно жить, когда творится дичь...
Или рассосались в процессе получения звездюлей.
Я отето когда начинаю грустить шо у нас президент дегенерат - вспоминаю рашку, Белорусь - и как-то легче на душе.
Причем так неплохо, что до сих пор куча народу по совку скучает.
Сейчас ето будет очень проблемно и закончится плохо для убивателей.
Третий год потихоньку выпиливают именно самых активных украинцев, как на фронте, так и в тылу. И всем все норм.
Пока шо есть токо шататели, но шатать у них не очень выходит.
Альенде, Чили. Расстрелян в перестрелке с солдатами чилийской армии.
До последнего боролся за власть, демонстрировал свою решимость с калашниковым в руках, приказывая армии стрелять в собственных граждан, однако погиб очень жестокой смертью с надругательством (воткнули черенок от сапёрной лопатки в задницу)
Труп был выставлен на всеобщее обозрение в овощехранлище города Мисурата. Затем труп сожжён и пепел развеяли в пустыне Сахара.