Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направляется в Черное море для взаимодействия с союзниками по НАТО

Флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов USS MountWhitney направляется в Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США в соцсети Твиттер.

"Флагман Шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с персоналом Шестого Флота и НАТО начал свой переход на север в Черное море, где он будет работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - следует из сообщения.

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направляется в Черное море для взаимодействия с союзниками по НАТО 01

Читайте также: Черноморский флот РФ начал следить за действиями эсминца USS Porter, зашедшего в Черное море

+14
НАТО в ХАТУ . ХАТУ в НАТО .
01.11.2021 10:21 Ответить
+14
01.11.2021 10:31 Ответить
+13
01.11.2021 10:27 Ответить
НАТО в ХАТУ . ХАТУ в НАТО .
01.11.2021 10:21 Ответить
«Маунт Уитни» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. USS Mount Whitney (LCC/JCC 20)) - второй https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%BB%D1%8E_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B6%C2%BB&action=edit&redlink=1 командный корабль типа «Блю Ридж» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C флагманский корабль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 6-го флота США . Считается самым совершенным кораблём типа C4I - Командование, Контроль, Коммуникации, Компьютер и Информация. Он может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любую точку Земли через HF, UHF, VHF и SHF каналы связи. Эта технология позволяет командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.
01.11.2021 10:30 Ответить
В поточній напруженій ситуації такий корабель потрібно охороняти цілою ескадрою.
01.11.2021 18:18 Ответить
Грамотій! Цепй корабель сам себе охороняє так,що
за пів години половини Криму не стане.Не кізді!
01.11.2021 20:34 Ответить
01.11.2021 10:27 Ответить
Никогда Расмуссен такого не говорил, изначально фраза звучала примерно так: «Если арабы сложат оружие, больше не будет войны. Если Израиль сложит оружие, больше не будет Израиля», сказала это Голда Меир (четвёртый премьер-министр Израиля)
01.11.2021 10:52 Ответить
раз США голову стромляють без кулаків значить не бояться що мордор збіситься і вдарить. Отже і нам можна трохи заспокоїтись. А то ЗМІ взяли моду будь-які пересування орків вище роти подавати у ключі шок-контенту типу "ось ось орда нападе"
01.11.2021 10:27 Ответить
01.11.2021 10:28 Ответить
01.11.2021 10:31 Ответить
Возле Крыма поближе пусть пройдет. Вой с мокшанских болот пора прослушать)
01.11.2021 10:29 Ответить
Подрыв рашистско-неофашистских пердаков гарантирован
01.11.2021 10:43 Ответить
Мордорские долбо...утки снова получат приказ пролетать около американского флагмана, чтобы он в страхе уплыл в Средиземное море.
01.11.2021 10:55 Ответить
Окучивать вы можете только своими бутылками, на которых сидите
01.11.2021 11:46 Ответить
Нормальна практика для військових?!!! Для яких? Хто ще, крім тупих кацапів, відправляє імітувати бомбометання літаки без зброї? Нахіба взагалі цей цирк? Довести що на расєє ще лишились літаки, не всі впали?
01.11.2021 15:39 Ответить
Чим кацапи будуть більше доводити,тим більше будуть падати.
Нам це на руку!
01.11.2021 20:38 Ответить
А з приводу локаторів - смішно, поржав.
01.11.2021 15:42 Ответить
Разница в том,что у американцев это исключение из правил,а на орде аксиома (правило не требующее доказательств)
01.11.2021 19:06 Ответить
Тю,опять спам не открывается😭😭😭
01.11.2021 11:26 Ответить
Не помогло.Да и фиг с ним.Явно там блевотина коцапская.Странно.То открывается,то нет.Многие писали уже об этом.
01.11.2021 11:39 Ответить
Получается что только ты ее и можешь прочитать?Явно-глюк.
01.11.2021 11:44 Ответить
По роду службы читаешь? Тварь фсбешная, терпи, ***** копеечку заплотит
01.11.2021 11:48 Ответить
Ты полковая *****,) так тебе больше подходит))
01.11.2021 14:03 Ответить
С бутылки соскочило уже? Недоразвитое)) гомосек, а ну ка расскажи, вас в полковые только нетрадиционных берут?
01.11.2021 14:05 Ответить
россия стягивает войска на границу с украиной, а США стягивают передвижную ПРО на кораблях в черное море.В случае ракетного удара американцы собьют весь российский хлам в небе.
01.11.2021 12:25 Ответить
Вы разницу между ПВО и про не знаете? И чем и как НАТО будет сбивать этот хлам? Вы этот бред зачем пишите?
01.11.2021 13:53 Ответить
А когда он в последний раз заходил в Черное море?
01.11.2021 12:37 Ответить
ЖДЕМ В ОДЕССЕ!!!! Добро пожаловать!!!!
01.11.2021 14:52 Ответить
Видно пацаки что-то все-таки мутят на нашей границе ... Два боевых корабля и не самых слабых за неделю ...
01.11.2021 15:37 Ответить
Известно, что СЛОНЫ в диковинку у нас,

Так за СЛОНОМ толпы зевак ходили.

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.

Увидевши СЛОНА, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться;

Ну так и лезет в драку с ним.

"Соседка, перестань срамиться,

- Ей Шавка говорит, - тебе ли со СЛОНОМ возиться?

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед

И лаю твоего совсем не примечает. -

"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -

Вот то-то мне и духу придает,

Что я, совсем без драки,

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на СЛОНА!"

Догадайтесь, кто - СЛОН, а кто Моська.

«Слон и Моська» - басня И. А. Крылова, 1808 год.
01.11.2021 17:08 Ответить
враг моего врага-мой друг...
01.11.2021 19:50 Ответить
Классный фоторепортаж из одного фото!
02.11.2021 09:13 Ответить
Ждем истерику от старухи Витренко.
02.11.2021 14:13 Ответить
 
 