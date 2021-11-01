Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направляется в Черное море для взаимодействия с союзниками по НАТО
Флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов USS MountWhitney направляется в Черное море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США в соцсети Твиттер.
"Флагман Шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с персоналом Шестого Флота и НАТО начал свой переход на север в Черное море, где он будет работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - следует из сообщения.
за пів години половини Криму не стане.Не кізді!
Нам це на руку!
Догадайтесь, кто - СЛОН, а кто Моська.
«Слон и Моська» - басня И. А. Крылова, 1808 год.