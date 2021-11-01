Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направляется в Черное море для взаимодействия с союзниками по НАТО

Флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов USS MountWhitney направляется в Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США в соцсети Твиттер.

"Флагман Шестого флота USS MountWhitney (LCC 20) с персоналом Шестого Флота и НАТО начал свой переход на север в Черное море, где он будет работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - следует из сообщения.

Читайте также: Черноморский флот РФ начал следить за действиями эсминца USS Porter, зашедшего в Черное море