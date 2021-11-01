Полицейские изъяли у 25-летнего жителя Киевщины наркотики и психотропы на полмиллиона гривен: ему грозит до 10 лет тюрьмы. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленник сбывал "товар" через виртуальный наркомагазин, созданный в одном из мессенджеров. Во время обыска у фигуранта обнаружили наркотические вещества, похожие на кокаин, каннабис, гашиш и МДМА. Правонарушителю грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.

Как сообщается, в ходе реализации оперативной информации сотрудники Соломенского управления полиции совместно с оперативниками Департамента по борьбе с наркопреступностью задержали 25-летнего жителя Киевщины. Он наладил сбыт наркотиков и психотропов на территории Киева.

Как рассказал начальник Соломенского управления полиции Иван Жук, автомобиль мужчины остановили на улице Митрополита Василия Липковского и во время поверхностной проверки обнаружили у него свертки с, вероятно, наркотическими веществами - каннабисом, кокаином и таблетками МДМА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики, их количество продолжает расти, - Венедиктова

"Мы выяснили, что правонарушитель реализовывал запрещенные вещества через мессенджер и отправлял "товар" по почте. Кроме того, во время безотлагательного обыска в помещении фигуранта мы обнаружили и изъяли пакеты с веществами, похожими на кокаин, каннабис и гашиш, а также накладные почтовых отделений, электронные весы и деньги в иностранной и национальной валюте, полученные за продажу наркотиков. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых средств составляет около 500 тысяч гривен".

Вещественные доказательства следователи изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз, а мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины для установления обстоятельств преступления.





Также смотрите: СБУ предотвратила ввоз в Украину 400 тыс. наркотических таблеток: "товар" пытались провезти в ведрах из-под мороженого. ВИДЕО

"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры мы сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины, - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов , и направили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил Жук.