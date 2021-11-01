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Полицейские изъяли у 25-летнего жителя Киевщины наркотики и психотропы на полмиллиона гривен: ему грозит до 10 лет тюрьмы. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленник сбывал "товар" через виртуальный наркомагазин, созданный в одном из мессенджеров. Во время обыска у фигуранта обнаружили наркотические вещества, похожие на кокаин, каннабис, гашиш и МДМА. Правонарушителю грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.

Как сообщается, в ходе реализации оперативной информации сотрудники Соломенского управления полиции совместно с оперативниками Департамента по борьбе с наркопреступностью задержали 25-летнего жителя Киевщины. Он наладил сбыт наркотиков и психотропов на территории Киева.

Как рассказал начальник Соломенского управления полиции Иван Жук, автомобиль мужчины остановили на улице Митрополита Василия Липковского и во время поверхностной проверки обнаружили у него свертки с, вероятно, наркотическими веществами - каннабисом, кокаином и таблетками МДМА.

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"Мы выяснили, что правонарушитель реализовывал запрещенные вещества через мессенджер и отправлял "товар" по почте. Кроме того, во время безотлагательного обыска в помещении фигуранта мы обнаружили и изъяли пакеты с веществами, похожими на кокаин, каннабис и гашиш, а также накладные почтовых отделений, электронные весы и деньги в иностранной и национальной валюте, полученные за продажу наркотиков. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых средств составляет около 500 тысяч гривен".

Вещественные доказательства следователи изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз, а мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины для установления обстоятельств преступления.

Полицейские изъяли у 25-летнего жителя Киевщины наркотики и психотропы на полмиллиона гривен: ему грозит до 10 лет тюрьмы 01
Полицейские изъяли у 25-летнего жителя Киевщины наркотики и психотропы на полмиллиона гривен: ему грозит до 10 лет тюрьмы 02

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"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры мы сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины, - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов , и направили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил Жук.

Киев (25793) наркотики (2159) Нацполиция (16607)


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багата буратiнка!
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01.11.2021 11:40 Ответить
Я за довічне ув"язнення цих покидьків!!!
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01.11.2021 12:16 Ответить
довічні примусові роботи, хоч якось шкоду компенсують
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01.11.2021 21:08 Ответить
Клиенты с Департаменту подкатили которых качество не устроило!
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01.11.2021 13:16 Ответить
10 років. Навіщо їх садити вазагалі? Щоб потім вони підсадили десятки та сотні нових жертв?
Довічне давати їм.
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02.11.2021 10:48 Ответить
 
 