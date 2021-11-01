Оккупанты задержали 19 крымских татар возле "суда" в Симферополе: среди них 7 женщин и двое журналистов. СПИСОК+ФОТОрепортаж

У здания "Крымского гарнизонного военного суда" в оккупированном Симферополе, где сегодня по видеосвязи с военным "судом" во Власихе рассматривается апелляция по делу Красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир", снова прошли массовые задержания слушателей из числа крымских татар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность", российские силовики везут задержанных в 3-й отдел полиции "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю.

Корреспондент "Крымской солидарности" также среди задержанных.

Сообщается, что люди находились снаружи здания "Крымского гарнизонного военного суда", ожидая результатов судебного заседания по делу Красногвардейской группы "Хизб ут-Тахрир", участникам которой - Абдулганиеву, Абхаирову и Эмирусеинову назначили десятки лет тюремных сроков.

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Несмотря на наличие медицинских масок и соблюдение социальной дистанции, полиция задержала группу крымских татар. Всех посадили в заранее подогнанный автобус. Сейчас ограничены в свободе передвижения 19 человек, из них 7 женщин. У одной из них снаружи остался малолетний ребенок - его забрала мать задержанной.

Также был задержан представитель СМИ - Куламет Ибраимов из "Граней.ру". Он сообщил силовикам о наличии у него редакционного задания и удостоверения корреспондента. В ответ на это один из российских силовиков дежурно ответил ему: "Проходите, проходите, вы тоже задержаны".

Один из слушателей Абдулмеджид Сейтумеров, отвечая на вопрос корреспондента о цели посещения "Крымского гарнизонного военного суда", в котором уже регулярно происходят задержания, прокомментировал: "Мы приходим, соблюдая коронавирусные ограничения, и выражаем свое несогласие с тем, что на крымских татар клеят клеймо терроризма. Нашим братьям из "Красногвардейской группы" дали огромные сроки за разговоры о религии, за инакомыслие. Мы будем и дальше выражать свое несогласие мирным путем".

29 октября в оккупированном Крыму силовики задержали 29 крымских татар и двух журналистов возле здания "Крымского гарнизонного военного суда". Позже журналистов отпустили.

Ранее, 25 октября российские силовики провели массовые задержания крымских татар у здания "Крымского гарнизонного военного суда" в оккупированном Симферополе, где проходила апелляция по делу "Красногвардейской группы" путем видеосвязи с Апелляционным военным судом во Власихе.

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До этого, 11 октября российские силовики разогнали десятки слушателей, собравшихся в масках и с соблюдением социальной дистанции у здания "Крымского гарнизонного военного суда" в Симферополе на апелляционное заседание по делу "Красногвардейской группы" по делу ут-Тахрир. Позже им были вынесены штрафы за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Участников "Красногвардейской группы" задержали 14 февраля 2019 года за связи с исламской политической партией Хизб ут-Тахрир. 3 ноября 2020 года "Южный окружной военный суд" приговорил фигурантов дела "Красногвардейской группы" Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева - к 12 годам и Арсена Абхаирова - к 13. Решение было вынесено судебной коллегией в составе - Плиско Роман, Костин Игорь, Звягин Евгений.

























СПИСОК ЗАДЕРЖАННЫХ:

Каралиев Сейт-Осман Владерович 2.06.1977

Меметов Дилявер Ремзиевич 16.08.1993

Алиев Ульвий Рустемович 16.04.1971

Умеров Аметхан Айдерович 08.08.1986

Сейдалиев Мустафа Айдерович 18.08.1990

Сейтумеров Абдулмеджит 27.08.1999

Якубов Эльдар Эскендерович 15.04.1980

Ниметулаев Ремзи Синаверович 14.10.1985

Мустафаев Сейдамет Энверович 18.06.1995

Сеталиев Нариман Сейтвелиевич 18.01.1984

Аметов Расим Руштиевич 26.01.1984

Ибраимов Куламет Энверович 9.01.1995

Зейнетдинова Зера Энверовна 15 ноября 1982

Бекирова Суваде Сейрановна 23.12.1989

Сейтумерова Пакизе Алишеровна 06.08.96

Неметуллаева Зарема Джаппаровна 05.02. 19 86

Ибраимова Зуляра Сеттаровна 27.05.2002

Якубова Сафие Эльдаровна 21.10.2004

Люманова Лиля Мансуровна 16.09.1987