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Дорогу между семи населенными пунктами отремонтировали на Харьковщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Харьковской области капитально отремонтировали дорогу между населенными пунктами Ольховской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОГА.

Дорога, известная как "подъезд к поселку Элитное", объединяет 7 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч жителей ОТГ, и областной центр. Дорогу построили почти 40 лет назад.

"Дорога была в тяжелейшем состоянии. В таком масштабе, как она сделана сейчас (почти сделана с нуля, капитально отремонтирована), она не делалась никогда со времени ее строительства. Для громады это чрезвычайно важный вопрос", - рассказал Ольховский сельский голова Александр Шмыголь.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" восстановили 13,5 км дороги.

"Это, собственно, новая дорога. Ведь заменены и основа, и покрытие, полностью обновлены освещение дороги, автопавильоны и т.д. Всего в этом году в рамках программы президента в Харьковской области восстановили 19 местных дорог", - глава Харьковской ОГА Александр Скакун.

Качество выполненных работ контролирует ГП "Доркачество". Гарантийный срок основания дороги составляет 10 лет, верхнего слоя покрытия – 5 лет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в течение 2021 года будет обновлено 6 500 км автодорог и 245 мостов.

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Дорогу между семи населенными пунктами отремонтировали на Харьковщине, - ОГА 01
Дорогу между семи населенными пунктами отремонтировали на Харьковщине, - ОГА 02
Дорогу между семи населенными пунктами отремонтировали на Харьковщине, - ОГА 03

Автор: 

дороги (2512) Харьковщина (5577) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
а сколько бабла украли?
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01.11.2021 12:31 Ответить
+4
"поміж сіма населених пунктів"

"между семью населёнными пунктами"
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01.11.2021 12:29 Ответить
+3
Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" восстановили 13,5 км дороги. Источник:
73% похоже не понимают различие между "СТРОЙКА" и "РЕМОНТ"
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01.11.2021 12:33 Ответить
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"поміж сіма населених пунктів"

"между семью населёнными пунктами"
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01.11.2021 12:29 Ответить
Или "...среди семи населенных пунктов..."
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01.11.2021 12:50 Ответить
Обычно дорога пролегает между пунктами и среди леса.
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01.11.2021 12:53 Ответить
а в сeрeдинi самих пунтктiв пєнь-колода
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01.11.2021 14:59 Ответить
свіженький, відлунний та цифровий- українською мовою та твоєї інтерпретації не буде (поміж сіма вульгаризм якийсь, чого Сіму з малої літери пишеш?) семи або сімох.
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01.11.2021 17:15 Ответить
а сколько бабла украли?
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01.11.2021 12:31 Ответить
тебе столько и не снилось
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01.11.2021 13:55 Ответить
Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" восстановили 13,5 км дороги. Источник:
73% похоже не понимают различие между "СТРОЙКА" и "РЕМОНТ"
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01.11.2021 12:33 Ответить
так там карьеры мусорские песок возят, ета дорога им на 3 года максимум. местные уже и дорогу перекрывали требуя убрать самосвалы с улиц поселка
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01.11.2021 12:40 Ответить
На Рівненщині кажуть гарну дорогу роблять до кордону з Білоруссю. Навіть вночі кладуть асфальт.
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01.11.2021 12:48 Ответить
Дороги делают на бюджетные деньги, а лохам приподносят как-будто за бабки светлейшего из светлейших и его самой честной партии.
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01.11.2021 12:53 Ответить
Лохів знайдеш на набутилкіно-скалєнвставанії-РФ. В Україні люди.
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01.11.2021 13:14 Ответить
Молодці. Можуть коли забажають.
У Чернігівській обл., теж багато де зробили нормальні дороги.
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01.11.2021 13:16 Ответить
приємно, що Британці володіють такою інформацією...
Нормальні дороги- це як? Вважаєш, що смолянисто-чорна дорога, що коштує втричі дорожче від реальності- це благо?
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01.11.2021 13:56 Ответить
завалив як на спитi. садюга.
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01.11.2021 15:01 Ответить
Не бреши як кацап смердючий. Я був у Жовтні у Чернігові, їздив й бачив, нормальне покриття, нічим не гірше ніж у Британії.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап- мерзкое создание.
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01.11.2021 18:34 Ответить
дивне Британське створіння, образився на похвалу?
А щодо:"нормальне покриття, нічим не гірше ніж у Британії." Тверезим в Україні буваєш?
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01.11.2021 18:42 Ответить
дурень, конкурси будеш влаштовувати із Бритами, якщо тебе не пошлють... Все, що мені бракує- це брехунця обмеженого переконувати, що моль кдбшно-************- це *****.
Краще поїду на Чернігівщину, відчую якість лівосторонніх Британських доріг.
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01.11.2021 21:00 Ответить
Що куратори не дозволяють писати путин-*****, РФ- фашисская страна.... буває.
Які "конкурси" ідіот, почитай що таке конкурс тупиця й не пиши маєчню.
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02.11.2021 12:44 Ответить
сказ матки чи деменція накрила, придурок?
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02.11.2021 18:56 Ответить
Дорога эта ведет к маеточкам великих харьковских тузов.Живут там и простые люди.Однако после реновации пешеходов начнут убивать по настоящему.Пешеходы - это ненужный элемент для водителей.Немало населения пользуетс велосипедами..Там по одной полосе в каждую сторону.А вообще дороги -это, как сортир в доме.Удобно.А дорога там действительно была японская.Тояма Токанава..
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01.11.2021 13:16 Ответить
Не ужели "харьковские тузы" все время жили без дорог?!!
А, наверное у них каждого по вертолету, а дорога то для лохов...
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01.11.2021 13:58 Ответить
Есть такой себе Мысик,владелец торговой марки Кулиничи.К нему в поместье дорога была,а дальше -именно японская.Он не стесняясь захватил пруды ипарк Кулиничей под собственные нужды с полями длягольфа,бассейнами и тд.Живой при любых властях,но более всего при ватном руководстве Харькова.Он выкупил все хлебозаводы харьковщины и банально снес ,насаждая свой.И таких вдоль этой дороги человек 5.Небезизвестные братья Протасы(Таргет)Теперь -Чудо.У них сотрудники СБУ были на побегушках.Известные Кидалы и Хозяева ГАСИ при Ющенко.Именно они ввели сумасшедшие поборы.
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01.11.2021 14:07 Ответить
Вам виднее, я не местный
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01.11.2021 14:11 Ответить
"Це, власне, нова дорога. Адже замінено і основу, і покриття, повністю оновлено освітлення дороги, автопавільйони тощо.
"Дорога була у тяжкому стані. У такому масштабі, як вона зроблена зараз (майже зроблена з нуля, капітально відремонтована...
Якість виконаних робіт контролює ДП "Дояркість". Гарантійний термін заснування дороги становить 10 років, верхнього шару покриття - 5 років.

Питання для ерудитів: "де на даному фото приЗе!більної дороги, знак "пішохідного переходу?""
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01.11.2021 14:23 Ответить
будe щe. спiшили похватстатися.
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01.11.2021 15:02 Ответить
Та це козломордим рюсскім свинособакам усе не так, лазять тут й серуть.... хоча.... вони всюди де лазять там й серуть.
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03.11.2021 09:29 Ответить
мацюсінькі пішоходи по обидві сторони в картузиках- це марево, постановка чи недотримання батьківських обов'язків тими, хто їх зачав?
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01.11.2021 15:07 Ответить
 
 