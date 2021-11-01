Дорогу между семи населенными пунктами отремонтировали на Харьковщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Харьковской области капитально отремонтировали дорогу между населенными пунктами Ольховской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОГА.

Дорога, известная как "подъезд к поселку Элитное", объединяет 7 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч жителей ОТГ, и областной центр. Дорогу построили почти 40 лет назад.

"Дорога была в тяжелейшем состоянии. В таком масштабе, как она сделана сейчас (почти сделана с нуля, капитально отремонтирована), она не делалась никогда со времени ее строительства. Для громады это чрезвычайно важный вопрос", - рассказал Ольховский сельский голова Александр Шмыголь.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" восстановили 13,5 км дороги.

"Это, собственно, новая дорога. Ведь заменены и основа, и покрытие, полностью обновлены освещение дороги, автопавильоны и т.д. Всего в этом году в рамках программы президента в Харьковской области восстановили 19 местных дорог", - глава Харьковской ОГА Александр Скакун.

Качество выполненных работ контролирует ГП "Доркачество". Гарантийный срок основания дороги составляет 10 лет, верхнего слоя покрытия – 5 лет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в течение 2021 года будет обновлено 6 500 км автодорог и 245 мостов.

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