Дорогу между семи населенными пунктами отремонтировали на Харьковщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Харьковской области капитально отремонтировали дорогу между населенными пунктами Ольховской громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОГА.
Дорога, известная как "подъезд к поселку Элитное", объединяет 7 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч жителей ОТГ, и областной центр. Дорогу построили почти 40 лет назад.
"Дорога была в тяжелейшем состоянии. В таком масштабе, как она сделана сейчас (почти сделана с нуля, капитально отремонтирована), она не делалась никогда со времени ее строительства. Для громады это чрезвычайно важный вопрос", - рассказал Ольховский сельский голова Александр Шмыголь.
Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" восстановили 13,5 км дороги.
"Это, собственно, новая дорога. Ведь заменены и основа, и покрытие, полностью обновлены освещение дороги, автопавильоны и т.д. Всего в этом году в рамках программы президента в Харьковской области восстановили 19 местных дорог", - глава Харьковской ОГА Александр Скакун.
Качество выполненных работ контролирует ГП "Доркачество". Гарантийный срок основания дороги составляет 10 лет, верхнего слоя покрытия – 5 лет.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в течение 2021 года будет обновлено 6 500 км автодорог и 245 мостов.
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"между семью населёнными пунктами"
73% похоже не понимают различие между "СТРОЙКА" и "РЕМОНТ"
У Чернігівській обл., теж багато де зробили нормальні дороги.
Нормальні дороги- це як? Вважаєш, що смолянисто-чорна дорога, що коштує втричі дорожче від реальності- це благо?
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап- мерзкое создание.
А щодо:"нормальне покриття, нічим не гірше ніж у Британії." Тверезим в Україні буваєш?
Краще поїду на Чернігівщину, відчую якість лівосторонніх Британських доріг.
Які "конкурси" ідіот, почитай що таке конкурс тупиця й не пиши маєчню.
А, наверное у них каждого по вертолету, а дорога то для лохов...
"Дорога була у тяжкому стані. У такому масштабі, як вона зроблена зараз (майже зроблена з нуля, капітально відремонтована...
Якість виконаних робіт контролює ДП "Дояркість". Гарантійний термін заснування дороги становить 10 років, верхнього шару покриття - 5 років.
Питання для ерудитів: "де на даному фото приЗе!більної дороги, знак "пішохідного переходу?""