Киву задержали на Столичном шоссе: Нардеп заявил что власть ищет "любую возможность его дискредитации". ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Нардепа ОПЗЖ Илью Киву задержали на Столичном шоссе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua".
"Киев. Столичное шоссе. С участием спецназа задержали Киву, депутата и академика. Говорят вручают подозрение. Зрада или перемога?" - говорится в сообщении.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook сообщил "Илье Киве вручают подозрение и будут выбирать меру пресечения (денежный залог)… интересно в каком производстве?".
В то же время УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что полицейские остановили автомобиль с нардепом Ильей Кивой. Он пока не задержан. В полиции Киева сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства этой ситуации.
Позже Кива в Telegram сообщил: "Очередной провал власти в попытке моей провокации. Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещённые предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования. Очередная штанга власти, как вобщем и во всем за, что они берутся . Как говориться не посторожить, не сп#здить…".
Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что против Кивы возбуждено уголовное производство по факту стрельбы из автомата.
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https://www.facebook.com/igor.mosijcuk 1 год ·
Киву відпустили.
Підозру не вручили.
Він заявляє про провокацію з боку МВС, а мої джерела повідомляють, що мав місце договорняк!
Но Судьям у нас нет доверия...задержали не задержали...у нас Предатель Родины сидит на домашнем аресте...о чём тут можно говорить....
- Що з Вами пане депутат?
- Да вот вчера проходил около пивнухи и меня дискредитировать пытались!...
Чи тобі - "аби висраться"?!
Воно таки хвореньке!