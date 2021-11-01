Киву задержали на Столичном шоссе: Нардеп заявил что власть ищет "любую возможность его дискредитации". ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Нардепа ОПЗЖ Илью Киву задержали на Столичном шоссе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua".

"Киев. Столичное шоссе. С участием спецназа задержали Киву, депутата и академика. Говорят вручают подозрение. Зрада или перемога?" - говорится в сообщении.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook сообщил "Илье Киве вручают подозрение и будут выбирать меру пресечения (денежный залог)… интересно в каком производстве?".

В то же время УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что полицейские остановили автомобиль с нардепом Ильей Кивой. Он пока не задержан. В полиции Киева сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства этой ситуации.

Позже Кива в Telegram сообщил: "Очередной провал власти в попытке моей провокации. Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещённые предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования. Очередная штанга власти, как вобщем и во всем за, что они берутся . Как говориться не посторожить, не сп#здить…".

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что против Кивы возбуждено уголовное производство по факту стрельбы из автомата.

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