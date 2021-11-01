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Киву задержали на Столичном шоссе: Нардеп заявил что власть ищет "любую возможность его дискредитации". ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Нардепа ОПЗЖ Илью Киву задержали на Столичном шоссе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua".

"Киев. Столичное шоссе. С участием спецназа задержали Киву, депутата и академика. Говорят вручают подозрение. Зрада или перемога?" - говорится в сообщении.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook сообщил "Илье Киве вручают подозрение и будут выбирать меру пресечения (денежный залог)… интересно в каком производстве?".

Киву задержали на Столичном шоссе: Нардеп заявил что власть ищет любую возможность его дискредитации 01

В то же время УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что полицейские остановили автомобиль с нардепом Ильей Кивой. Он пока не задержан. В полиции Киева сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства этой ситуации.

Позже Кива в Telegram сообщил: "Очередной провал власти в попытке моей провокации. Власть ищет любую возможность моей дискредитации и провоцирования на конфликтные действия. Сегодня они хотели подбросить мне запрещённые предметы и вещи, для дальнейшего уголовного преследования. Очередная штанга власти, как вобщем и во всем за, что они берутся . Как говориться не посторожить, не сп#здить…".

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что против Кивы возбуждено уголовное производство по факту стрельбы из автомата.

Также смотрите: Кива один из самых ценных людей в ОПЗЖ, он контуженный, - Рабинович. ВИДЕО

Киву задержали на Столичном шоссе: Нардеп заявил что власть ищет любую возможность его дискредитации 02

Автор: 

задержание (6692) Киев (25793) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+63
Киньте його вже в жомову яму нарешті!
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01.11.2021 14:33 Ответить
+52
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01.11.2021 14:34 Ответить
+38
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01.11.2021 14:48 Ответить
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Депутата ВР, будь якого, просто так не затримаєш, навіть, якщо він щось порушує. Було б підозра, був би суд - всі знали.
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01.11.2021 16:23 Ответить
Чергова серія зеленого цЬІрку для лохів.

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk?__cft__%5b0%5d=AZUYyWZE--NQ98nFTrP54Gkah1Tjyrw3ci6pNkJUY9ibUiEafW2KG_pVpv03684MzIOhPWbrnaqs9QidHw0uO3jG0mOY_t5r0RDhH4f9SGLhIKmuIX3WXH7KhTnIATBZiGk&__tn__=-UC%2CP-R Ігор Мосійчук

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk 1 год ·

Киву відпустили.
Підозру не вручили.
Він заявляє про провокацію з боку МВС, а мої джерела повідомляють, що мав місце договорняк!
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01.11.2021 16:31 Ответить
Было бы что дискредитировать))) Ты сам сам себя уже давно дискредитировал так, что дальше некуда)))
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01.11.2021 16:32 Ответить
Ого.....Содержание в Жомовой Яме! )))

Но Судьям у нас нет доверия...задержали не задержали...у нас Предатель Родины сидит на домашнем аресте...о чём тут можно говорить....
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01.11.2021 16:45 Ответить
Это он при Порошенку ветераном стал?
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01.11.2021 17:07 Ответить
Приходить Кива у Верховну Раду : морда побита, сорочка розірвана ...
- Що з Вами пане депутат?
- Да вот вчера проходил около пивнухи и меня дискредитировать пытались!...
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02.11.2021 07:30 Ответить
А який стосунок Порошенко має до того що Кива перебував на лінії розмежування в час його президентства? Він що - його особисто "протегував"?
Чи тобі - "аби висраться"?!
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02.11.2021 07:33 Ответить
таке воно, на затримання ківі має дати згоду ВР, а це за 5 хв не організуєш, та й сьогодні "затримали" ще ніколи відразу запобіжний не давали.
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01.11.2021 20:55 Ответить
Депортировать этого гада Киву вместе с ворюгой Рабиновичем в Россиию !1пусть они там немного улицы подметут от мусора!!
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01.11.2021 16:54 Ответить
не ужели..шок контент.....а рабиновича таки когда..
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01.11.2021 17:08 Ответить
Спешу поинтересоваться, а справка у него есть. Народ вы за кого голосуете? За сумасшедшего бомжа в пиджаке и в блейзере.
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01.11.2021 17:13 Ответить
Дивлюсь і думаю,щоб мені років надцять тому сказали що ОЦЕ може бути депутатом ВР -заплював би очі.
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02.11.2021 14:36 Ответить
На дорозі ти не народний депутат, а водій!
Воно таки хвореньке!
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01.11.2021 17:20 Ответить
то на дорозі, і в дтп попадає водій, а не дупутат, а відповідає як дупутат, а не водій, от в чому різниця.
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01.11.2021 20:56 Ответить
В Украине все политики кто против Украинских национальных Героев таких как Шевченко или Бандера-они дохнут рано или поздно. Тоесть не умирают естественной смертью. Это хорошо.
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01.11.2021 17:46 Ответить
А які "гарні приказки" знає ківік..... кандєдат навук .... це вам не хухри-мухри "розум" так й пре з ківіка.
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01.11.2021 18:40 Ответить
У мене є до "народный депутата" притензія. Розмова не на державній мові.
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01.11.2021 18:47 Ответить
Притензія номер два. Чому народний депутат не в захисній масці ?
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01.11.2021 18:48 Ответить
та це тільки рабів треба щемить
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04.11.2021 09:35 Ответить
затримали, хріна лисого...
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01.11.2021 18:53 Ответить
Ты, лысый дебил, еще ответишь за каждое свое слово....
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01.11.2021 19:05 Ответить
тільки варіант "а ля- бУзина" ....- інакше ні...
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01.11.2021 19:38 Ответить
Де наші психіатри? Мені,не професійній людині видно, що на камеру робить «заяви» типічний психопат, параноїк, шизофреник… Ну і просто🤦🏼‍♂️наркоман. Стидно за країну, стидно за владу.
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01.11.2021 19:05 Ответить
Быдло понавыбирало в депутаты дерьма
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01.11.2021 19:47 Ответить
А наркотики искали?
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01.11.2021 19:55 Ответить
науКИВець забористей любой дури
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03.11.2021 19:59 Ответить
Вражає безумний вигляд Ківи, не перший раз . Може це діагноз. Хотілось вислухать думку спеціалістів.https://1news.com.ua/ukraine/illya-kyva-sprovokuvav-dyplomatychnyj-skandal-mizh-**********-ta-azerbajdzhanom.html
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01.11.2021 19:56 Ответить
при чому тут " как к народному депутату" а депутат що бог?- охренили вже підери ******
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01.11.2021 19:59 Ответить
Цирк
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01.11.2021 20:06 Ответить
Я прашу пращенія Ківа академік в какой області Кієвской чи Полтавской
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01.11.2021 20:08 Ответить
Кива - академик в области ДРОЧЕНИЯ ХЕРА.
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01.11.2021 20:53 Ответить
"Ooooo...Kolossal !!"
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02.11.2021 09:47 Ответить
Заметте как непрофесионально себя ведут полицейские. Руки в карманах, к потенциальному преступнику спиной повернулись и анекдоты травят. Забыли что Кива официальный Дурак и притом вооруженный?
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01.11.2021 20:36 Ответить
это полициянты уссыкаются со смеху... это же известный наКИВець
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03.11.2021 19:58 Ответить
Порушення ПДР, спецпризначенці, поліція - ЦИРК
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01.11.2021 20:55 Ответить
Шариковы выбрали шарика в депутаты
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01.11.2021 22:05 Ответить
Шо ж вы ученого обижаете ?!
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01.11.2021 22:34 Ответить
Як це кончене вже задовбало....перехрестіть його хтось лопатою пару раз по писку,щоб вже свого чорного рота закрив,дебіла кусок!!!!
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02.11.2021 00:06 Ответить
Пристрелите кто нибудь эту обезьяну!
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02.11.2021 00:57 Ответить
а ржать с кого будем?
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03.11.2021 19:57 Ответить
Хотели подбросить но Кива на лету снюхал, пустой пакетик к делу не приобщили
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02.11.2021 06:44 Ответить
Коротше Кива їздив по зустрічній щоб його зупинили та він міг зняти відос про злочинну владу.
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02.11.2021 10:16 Ответить
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02.11.2021 10:36 Ответить
дрочил за рулём!
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02.11.2021 13:35 Ответить
Нардеп заявив, що влада шукає "будь-яку можливість його дискредитації".- Тепер ківі науковець аппазіціанєр. Психічно хворий нерозуміє що в його випадку дискредитація немає сенсу.
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03.11.2021 15:19 Ответить
фошизды, "руки прочь" от науКИВця - просто глаз ему натяните на жопу и моргать заставьте... чисто поржать
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03.11.2021 19:56 Ответить
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