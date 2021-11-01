Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА. ФОТОрепортаж

Стадион "Металлург"в Кривом Роге после реконструкции сможет принимать 19 тыс. зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Реконструкция криворожского стадиона "Металлург" - самый масштабный спортивный проект программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Легендарную арену приводим к стандартам ФИФА и УЕФА", - заявил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

После реконструкции на трибунах смогут одновременно разместиться 19 тысяч зрителей, а футбольное поле будет гибридным - из натуральной травы и искусственного ворса.

"В нашем регионе подобную технологию применяют впервые. Она отвечает современным требованиям мирового футбола. Сочетание искусственного и натурального газонов сделает поле более износоустойчивым. Гораздо легче будет заменять поврежденные сегменты. И спортсменам удобнее", - рассказал проектировщик Андрей Матвеев.

Под трибунами разместят базу для местной ДЮСШ и залы для занятий боксом, тяжелой атлетикой, борьбой, каратэ. Здесь также будут тренерские и раздевалки, VIP-зоны, комментаторские места для журналистов.

Первые этажи отведут для зрителей, разместив буфеты, туалеты и медпункты. Стадион оборудуют подъемниками, пандусами, расширенными дверными проемами и специальными местами на трибунах для людей с инвалидностью.

Как сообщалось, летом этого года президент Владимир Зеленский посетил стадион "Металлург", на котором началась реконструкция. По программе "Большая стройка" в Кривом Роге также начали реконструкцию стадиона "Спартак", который служит базой для детско-юношеской спортивной школы ФК "Кривбасс".

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