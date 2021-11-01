РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8224 посетителя онлайн
Новости Фото
10 344 36

Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА. ФОТОрепортаж

Стадион "Металлург"в Кривом Роге после реконструкции сможет принимать 19 тыс. зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Реконструкция криворожского стадиона "Металлург" - самый масштабный спортивный проект программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Легендарную арену приводим к стандартам ФИФА и УЕФА", - заявил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

После реконструкции на трибунах смогут одновременно разместиться 19 тысяч зрителей, а футбольное поле будет гибридным - из натуральной травы и искусственного ворса.

"В нашем регионе подобную технологию применяют впервые. Она отвечает современным требованиям мирового футбола. Сочетание искусственного и натурального газонов сделает поле более износоустойчивым. Гораздо легче будет заменять поврежденные сегменты. И спортсменам удобнее", - рассказал проектировщик Андрей Матвеев.

Под трибунами разместят базу для местной ДЮСШ и залы для занятий боксом, тяжелой атлетикой, борьбой, каратэ. Здесь также будут тренерские и раздевалки, VIP-зоны, комментаторские места для журналистов.

Первые этажи отведут для зрителей, разместив буфеты, туалеты и медпункты. Стадион оборудуют подъемниками, пандусами, расширенными дверными проемами и специальными местами на трибунах для людей с инвалидностью.

Как сообщалось, летом этого года президент Владимир Зеленский посетил стадион "Металлург", на котором началась реконструкция. По программе "Большая стройка" в Кривом Роге также начали реконструкцию стадиона "Спартак", который служит базой для детско-юношеской спортивной школы ФК "Кривбасс".

Также читайте: Дорогу между семи населенными пунктами отремонтировали на Харьковщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА 01
Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА 02
Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА 03
Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА 04
Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА 05
Стадион Металлург реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА 06

Автор: 

Кривой Рог (1409) стадион (185) Большая стройка (728) Днепропетровская область (4156)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Спасибо жителям Кривбасса за президента Зе "ананаса".
показать весь комментарий
01.11.2021 14:58 Ответить
+8
А тебе что, дебил, не понятно.
В день умирают от ковида по 500-700 человек, потому что не хватает кислорода, а они бабло на стадионы тратят.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:39 Ответить
+7
стадион без крыши... убожество.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо жителям Кривбасса за президента Зе "ананаса".
показать весь комментарий
01.11.2021 14:58 Ответить
За второго пи....
показать весь комментарий
01.11.2021 15:15 Ответить
один уже построил стадион. Малорос тоже взялся, но за бюджетные деньги.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:00 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 15:03 Ответить
Был стадион на 30 тыс. будет на 19???
показать весь комментарий
01.11.2021 15:04 Ответить
тоже удивился. хз за счет чего уменьшение вместимости на треть
показать весь комментарий
01.11.2021 15:10 Ответить
Были времена когда "Кривбас" был дважды бронзовым призёром ЧУ
показать весь комментарий
01.11.2021 15:12 Ответить
А козе баян подарят?
показать весь комментарий
01.11.2021 15:52 Ответить
при Таране
показать весь комментарий
02.11.2021 11:22 Ответить
Лежачие ВИП места будут.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:59 Ответить
стадион без крыши... убожество.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:07 Ответить
точнее - с такими помпезностями строить стадион без крыши... убожество.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:12 Ответить
- Сир, второй год эпидемия, реконструируем больницы?
- нет, реконструируем стадион.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:08 Ответить
Ну да, больше проблем нет никаких. Зато сколько можно там штабелями сложить.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:41 Ответить
а навес над трибунами? весь на откат ушел? новые стадионы без навеса - это прошлый век
показать весь комментарий
01.11.2021 15:08 Ответить
"Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА..."

Надіюсь що Бубочка з Юзіком заплатять за реконструкцію.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:09 Ответить
треба кожному місту завести свого дурня та покидька і всюди будуть і садочки, і стадіони.
але України вже не буде, вона і це лайно з 73 дупоголовими ледь витримує
показать весь комментарий
01.11.2021 15:20 Ответить
Крім Косоворотчатого блаЗЕня ніхто не буде фінансувати місцеву команду яка рвется в УПЛ. А отже коли воно втече в Ростов то грати на новому стадіоні не буде кому.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:21 Ответить
А коли українські команди будуть відповідати рівню УЄФА ?
показать весь комментарий
01.11.2021 15:23 Ответить
Коли знайдуться охочі витрачати декілька сотень мільйонів $ на рік.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:39 Ответить
что опять "не так" порохососы???
показать весь комментарий
01.11.2021 15:32 Ответить
А тебе что, дебил, не понятно.
В день умирают от ковида по 500-700 человек, потому что не хватает кислорода, а они бабло на стадионы тратят.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:39 Ответить
иди вакцинируйся!
показать весь комментарий
01.11.2021 15:48 Ответить
Приїдь з Польщі та подивись. Смоктун- утікач.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:42 Ответить
деточка! послать бы тебя в известном направлении, но ты ж сразу побежишь админу жаловаться размазывая сопли по щекам.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:52 Ответить
А що ти пропонуєш ? Опуститись до твого рівня ?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:01 Ответить
ФК КРИВОБЕНЯЗЕЛЯ.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:33 Ответить
Реал или Манчестер Юнайтед когда приедут?
показать весь комментарий
01.11.2021 15:40 Ответить
Кривбас - ПРИВАТНИЙ клуб! Якого дідька стадіон йому за державний кошт реконструюють?

І так, Кривбас - клуб ПЕРШОЇ ліги! Чому так само не реконструють стадіони більш успішних клубів Прем'єр-ліги - Ворскли, Десни чи там Вереса? Верес і Десна якраз за свої гроші реконструють, сфігалі лоховському Кривбасу платять з бюджету?

P.S. При Петі його рідній Вінницькій Ниві стадіона ніхто не будував і при Ющі в Охтирці Нафтовику теж не будували!
показать весь комментарий
01.11.2021 15:46 Ответить
Когда не будет что жрать и холодно в хатах, - гоу на стадион делать зарядку!
показать весь комментарий
01.11.2021 15:58 Ответить
Какое УЕФА , тут хотя бы турнир по шашкам . В городе экологией надо заниматься серьезно , а не пи_дить масштабно.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:03 Ответить
Криворогие откаты гарантированы гаранту.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:23 Ответить
*Легендарну арену...*???
показать весь комментарий
01.11.2021 19:50 Ответить
А чего не к стандартам НАТО?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:56 Ответить
Не указали главное - цену, 732 миллиона гривень !
- Спасибо жителям Кривбасса (к которым и я принадлежу) за пре...
показать весь комментарий
02.11.2021 00:33 Ответить
 
 