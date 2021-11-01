Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге, арену приводят к стандартам ФИФА и УЕФА, - ОГА. ФОТОрепортаж
Стадион "Металлург"в Кривом Роге после реконструкции сможет принимать 19 тыс. зрителей.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Реконструкция криворожского стадиона "Металлург" - самый масштабный спортивный проект программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Легендарную арену приводим к стандартам ФИФА и УЕФА", - заявил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.
После реконструкции на трибунах смогут одновременно разместиться 19 тысяч зрителей, а футбольное поле будет гибридным - из натуральной травы и искусственного ворса.
"В нашем регионе подобную технологию применяют впервые. Она отвечает современным требованиям мирового футбола. Сочетание искусственного и натурального газонов сделает поле более износоустойчивым. Гораздо легче будет заменять поврежденные сегменты. И спортсменам удобнее", - рассказал проектировщик Андрей Матвеев.
Под трибунами разместят базу для местной ДЮСШ и залы для занятий боксом, тяжелой атлетикой, борьбой, каратэ. Здесь также будут тренерские и раздевалки, VIP-зоны, комментаторские места для журналистов.
Первые этажи отведут для зрителей, разместив буфеты, туалеты и медпункты. Стадион оборудуют подъемниками, пандусами, расширенными дверными проемами и специальными местами на трибунах для людей с инвалидностью.
Как сообщалось, летом этого года президент Владимир Зеленский посетил стадион "Металлург", на котором началась реконструкция. По программе "Большая стройка" в Кривом Роге также начали реконструкцию стадиона "Спартак", который служит базой для детско-юношеской спортивной школы ФК "Кривбасс".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- нет, реконструируем стадион.
Надіюсь що Бубочка з Юзіком заплатять за реконструкцію.
але України вже не буде, вона і це лайно з 73 дупоголовими ледь витримує
В день умирают от ковида по 500-700 человек, потому что не хватает кислорода, а они бабло на стадионы тратят.
І так, Кривбас - клуб ПЕРШОЇ ліги! Чому так само не реконструють стадіони більш успішних клубів Прем'єр-ліги - Ворскли, Десни чи там Вереса? Верес і Десна якраз за свої гроші реконструють, сфігалі лоховському Кривбасу платять з бюджету?
P.S. При Петі його рідній Вінницькій Ниві стадіона ніхто не будував і при Ющі в Охтирці Нафтовику теж не будували!
- Спасибо жителям Кривбасса (к которым и я принадлежу) за пре...