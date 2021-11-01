Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой. ФОТОрепортаж
На фронте снова обострение, вчера ранен воин, позавчера - пять раненых, на неделе ранено более 10 бойцов и двое погибших.
На это указывает в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"На фронт нужна помощь, очень нужны квадрокоптеры! Вражеские беспилотники сбрасывают мины-гранаты на наши позиции. Круглосуточно обстреливает наши подразделения. Три подразделения нуждаются в беспилотниках. Прошу помочь. Квадрокоптер "Аутел" сейчас стоит 56 тыс. В октябре я отправила на фронт квадрокоптер "Мавик", два планшета, отправила почти 100 кг посылок, много лекарств, купила сварочный аппарат, 37500 грн, 20 тыс, 23327 грн, 11 тыс, 7500, купила ортез раненому около 10 тыс и оплатила лекарства, все чеки публикую. Сейчас всем сложно, но мы дома, а наши бойцы под пулями и обстрелами. Кто чем может 30, 50, 100 грн, у кого сколько получается. Надо выкупить дрон и отправить. Карты для помощи 4441111447002464 или 5375411500427369 Монобанк", - пишет волонтер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=WLBLygO_UzU
Нехай їх мами, що так «******* майно та дорогущі автівки» передадуть…, для захисту України !!!!
Министр обороны/НГШ/Главнокомандующий не выделяют деньги на закупку средств разведки и наведения для артиллерии.
(если деньги выделяются, то) Из-за бюрократических процедур, которые устроил __(должность ФИО)____ тендеры не проводятся, закупки не осуществляются, средства разведки и наведения для артиллерии не поступают в подразделения на передовой
О срочной необходимости средств разведки и наведения для артиллерии ежедневно информируется ____(должность ФИО)______. Ни единого ответа. Полное игнорирование потребностей боевого подразделения на передовой.
Только так можно что-то изменить в ВСУ. Если конечно есть такая цель.