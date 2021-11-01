РУС
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой. ФОТОрепортаж

На фронте снова обострение, вчера ранен воин, позавчера - пять раненых, на неделе ранено более 10 бойцов и двое погибших.

На это указывает в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронт нужна помощь, очень нужны квадрокоптеры! Вражеские беспилотники сбрасывают мины-гранаты на наши позиции. Круглосуточно обстреливает наши подразделения. Три подразделения нуждаются в беспилотниках. Прошу помочь. Квадрокоптер "Аутел" сейчас стоит 56 тыс. В октябре я отправила на фронт квадрокоптер "Мавик", два планшета, отправила почти 100 кг посылок, много лекарств, купила сварочный аппарат, 37500 грн, 20 тыс, 23327 грн, 11 тыс, 7500, купила ортез раненому около 10 тыс и оплатила лекарства, все чеки публикую. Сейчас всем сложно, но мы дома, а наши бойцы под пулями и обстрелами. Кто чем может 30, 50, 100 грн, у кого сколько получается. Надо выкупить дрон и отправить. Карты для помощи 4441111447002464 или 5375411500427369 Монобанк", - пишет волонтер.

Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 01

Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 02
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 03
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 04
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 05
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 06

Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 07
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 08
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 09
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 10

Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 11
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 12
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 13
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 14
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 15
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 16
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 17
Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой 18

Автор: 

помощь (8122) волонтеры (2658) Юсупова Наталья (194)
Топ комментарии
+15
сразу на байрактар собирать и втайне от говнокомандующего использовать
показать весь комментарий
01.11.2021 18:09 Ответить
+15
Какой то сюреализм, страна воюет. Парни на передовой сдерживают бешеную свору ценой своих жизней. В любой стране в такой ситуации первоочередым является обеспечение бойцов всем необходимым. Зелень живет в зазеркальном мире фантазий. Финансируется ремонт дорог, всяких шоу, а вот нуждами армии в его понимани должны заниматься волонтеры как 2014г. Как говорил киногерой: "Меня терзают смутные сомнения',

показать весь комментарий
01.11.2021 18:18 Ответить
+12
Та той гомнокомандуючий криворогатий коли ще роздуплицця... Воно ж нєвмєняєме...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:16 Ответить
Якщо на байрактара 'Бандеру' - згодна! Картку в студію!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:11 Ответить
На какой именно фотографии ты увидел ханыг?Ответ должен быть точным.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:28 Ответить
Пшла вон падаль😂🌷×××
показать весь комментарий
01.11.2021 18:34 Ответить
Представляю, как рвутся пуканы русских подонков, что наши защитники, ликвидирующие российский биомусор, говорят... по-русски!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:18 Ответить
Какой то сюреализм, страна воюет. Парни на передовой сдерживают бешеную свору ценой своих жизней. В любой стране в такой ситуации первоочередым является обеспечение бойцов всем необходимым. Зелень живет в зазеркальном мире фантазий. Финансируется ремонт дорог, всяких шоу, а вот нуждами армии в его понимани должны заниматься волонтеры как 2014г. Как говорил киногерой: "Меня терзают смутные сомнения',

показать весь комментарий
01.11.2021 18:18 Ответить
Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" https://www.obozrevatel.com/person/2401.htm Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из государственного концерна было украдено почти миллиард гривен."Миллиард гривен. Почти столько украли в "Укроборонпроме" за последние 10 лет. Это около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования", - рассказал Найем.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:20 Ответить
Может все вместе попросим главнокомандующего Зеленского не выбрасывать бюджетные деньги на липовые строительства и не разворовывать деньги, необходимые армии? Никто не просит, чтобы офшорный уклонист хоть гривну пожертвовал из своих "ТРУДОВЫХ" сбережений....Пусть хоть народные деньги отдаст на армию....Не стОит испытывать терпение....
показать весь комментарий
01.11.2021 18:26 Ответить
Какие сдерживающие факторьі являются основанием для просьб Зеленскому вместо требования отставки?
показать весь комментарий
01.11.2021 18:34 Ответить
Абсолютно с Вами согласен.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:53 Ответить
Уже отправил - пользуйтесь. Слава Украине!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:42 Ответить
Волонтёрам и всем поддерживающим армию-респект.Есть вопрос-а где минобороны?...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:51 Ответить
Добралися до волонтерів: слуги хочуть прикінчити допомогу ЗСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=WLBLygO_UzU

показать весь комментарий
01.11.2021 19:03 Ответить
+
показать весь комментарий
01.11.2021 19:02 Ответить
Скільки грошей віддали служки олігархів на закупівлю волонтерами безпілотників для ЗСУ за два з половиною роки!!!!!
Нехай їх мами, що так «******* майно та дорогущі автівки» передадуть…, для захисту України !!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 20:33 Ответить
Видалив своє повідомлення. Не можна писати про людину, якій вірять. Сама віра - це вже корисно.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:54 Ответить
+
показать весь комментарий
02.11.2021 11:27 Ответить
Очень уважаю волонтеров и по мере сил стараюсь им помогать, но есть одно замечание. Если волонтеров интересует результат, а не процесс, то обращение за помощью должно быть другим.

Министр обороны/НГШ/Главнокомандующий не выделяют деньги на закупку средств разведки и наведения для артиллерии.
(если деньги выделяются, то) Из-за бюрократических процедур, которые устроил __(должность ФИО)____ тендеры не проводятся, закупки не осуществляются, средства разведки и наведения для артиллерии не поступают в подразделения на передовой
О срочной необходимости средств разведки и наведения для артиллерии ежедневно информируется ____(должность ФИО)______. Ни единого ответа. Полное игнорирование потребностей боевого подразделения на передовой.

Только так можно что-то изменить в ВСУ. Если конечно есть такая цель.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:25 Ответить
Судя потому,что вооруженная рашсепарня безнаказанно лазит вблизи передовой и имеются случаи проникновения их дрг в наш тыл,таки,средства эффективной разведки отсутствуют в передовых подразделениях ВСУ...А куда подевались СБР-3"Фара".?Должно,что-то остаться .Каждая мср СА по штату имела такую станцию .Они хоть и старенькие,но на 1-3км круглосуточно видят движущиеся цели неплохо,в т.ч. и одиночных солдат
показать весь комментарий
02.11.2021 13:10 Ответить
 
 