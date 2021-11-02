РУС
До конца года в Винницкой области обновят Тульчинскую объездную дорогу, - ОГА. ФОТО

В Винницкой области ремонтируют объездную дорогу Тульчина. Сейчас ведутся работы по укреплению обочины и съездов. Капитальный ремонт завершат до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Объездная является частью местной дороги О-02-21-08 Мазуровка-Тульчин, 5,8 км которой ремонтируются в рамках президентской программы "Большая стройка".

В настоящее время восстановление дорожного покрытия продолжается между населенными пунктами г. Тульчин и с. Мазуровка, а также частично через с. Марусино. На дороге подрядчики расширили проезжую часть, а также устроили новое прочное основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом, а также нижний и верхний слои покрытия из асфальтобетонной смеси. Сейчас ведутся работы по укреплению обочины и съездов.

"Программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" меняет восприятие жителей о том, как должны ремонтироваться местные дороги. Прежде всего - это эффективность и высокое качество ремонтных работ. Также соблюдение инклюзивности, ведь каждый гражданин должен безопасно и быстро добраться в любой уголок города или села, районного центра", - заявил Борзов.

Как ранее сообщалось, в этом году программа Президента Зеленского "Большая стройка" охватила ремонтом 2000 км местных дорог и 4500 км государственных.

Читайте: Ремонт 25-км участка трассы Р-11 завершается на Полтавщине, - "Укравтодор". ФОТО

Винницкая область (1106) дороги (2514) Большая стройка (728)
Боротьба з ковідом провалена, а воно великокраде на дорогах.
02.11.2021 09:40 Ответить
В моєму районі зробили кап. ремонт дороги районного значення яку не ремонтували зо 2 десятки років! Але....Зробили двошарове покриття асфальтобетонне а все решта тяп та ляп!! Немає підсипаного та спланованого узбіччя не виставлені дорожні знаки або встановлені з порушеннями стандартів. Немає нормального покриття на з"їздах!! Коли перевіряли якість покриття то зробили декілька лунок в асфальті. Вимірювали очевидно його товщину)). Але ці лунки так і залишились відкритими. А це в першу ж зиму туди попадає вода та бруд і покриття починає руйнуватись!! І ще багато чого тут можна написати але я впевнений що ГРОШІ були виплачені повністю за ВСЮ роботу що була передбачена проектною документацією!! А чи була може якась Державна комісія що перевіряла якість ремонту?? Сумніваюсь!!
02.11.2021 10:37 Ответить
Чем занимаются ОДА?
Судя по всем новостным лентам - торжественными реляциями о каждом см. отремонтированных дорог. С обязательным лизнуть хозяину в виде "...в рамках президентской программы "Большая стройка".
02.11.2021 11:03 Ответить
 
 