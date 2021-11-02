До конца года в Винницкой области обновят Тульчинскую объездную дорогу, - ОГА. ФОТО

В Винницкой области ремонтируют объездную дорогу Тульчина. Сейчас ведутся работы по укреплению обочины и съездов. Капитальный ремонт завершат до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Объездная является частью местной дороги О-02-21-08 Мазуровка-Тульчин, 5,8 км которой ремонтируются в рамках президентской программы "Большая стройка".

В настоящее время восстановление дорожного покрытия продолжается между населенными пунктами г. Тульчин и с. Мазуровка, а также частично через с. Марусино. На дороге подрядчики расширили проезжую часть, а также устроили новое прочное основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом, а также нижний и верхний слои покрытия из асфальтобетонной смеси. Сейчас ведутся работы по укреплению обочины и съездов.

"Программа Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" меняет восприятие жителей о том, как должны ремонтироваться местные дороги. Прежде всего - это эффективность и высокое качество ремонтных работ. Также соблюдение инклюзивности, ведь каждый гражданин должен безопасно и быстро добраться в любой уголок города или села, районного центра", - заявил Борзов.

Как ранее сообщалось, в этом году программа Президента Зеленского "Большая стройка" охватила ремонтом 2000 км местных дорог и 4500 км государственных.

