РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8225 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
8 441 101

Глава Черновицкого райсовета, "слуга народа" Домницак вместе с депутатами отказались показывать проверяющим свои COVID-сертификаты во время обеда в ресторане. ФОТОрепортаж

В Черновцах правоохранители составили административные протоколы на два ресторана, в которых обедали местные чиновники, отказавшиеся предъявлять представителям мобильной группы свои сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Об этом заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время проверки мобильной группы Госпродпотребслужбы совместно с Национальной полицией, в ресторане "Незабаром" топ чиновник – глава Черновицкого районного совета Руслан Домницак вместе со своими друзьями депутатами отказались предъявить сертификат о вакцинации по требованию полиции для подтверждения законного пребывания на территории ресторана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переход Киева в "красную" зону: В общественном транспорте будут рейды по проверке соблюдения пассажирами правил

Как оказалось, сертификата нет и они даже не собираются вакцинироваться. Но вместе с тем господин Домницак переписал фамилию полицейского и начал звонить по телефону "кому надо", чтобы закрыть проверку", - отметила Косован.

Кроме того, по ее словам, в ресторане "Панська гуральня" члены мобильной группы встретили еще одного черновицкого чиновника - Андрея Тимофийчука, возглавляющего департамент урбанистики и архитектуры Черновицкого горсовета, который также не вакцинирован. 

Глава Черновицкого райсовета, слуга народа Домницак вместе с депутатами отказались показывать проверяющим свои COVID-сертификаты во время обеда в ресторане 01
Глава Черновицкого райсовета, слуга народа Домницак вместе с депутатами отказались показывать проверяющим свои COVID-сертификаты во время обеда в ресторане 02
Глава Черновицкого райсовета, слуга народа Домницак вместе с депутатами отказались показывать проверяющим свои COVID-сертификаты во время обеда в ресторане 03

Также читайте: Более 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав

На заведения на месте был составлен протокол об административном правонарушении, сообщила Косован.

карантин (16729) проверка (821) протокол (82) сертификат (227) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
02.11.2021 13:26 Ответить
+21
Панська гуральня? Ну правильно. Пани по ресторанах, холопи по хатах сидять.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:19 Ответить
+20
Очень все просто! От 17 до 34 тысяч! В детский дом.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
все люди равны, но некоторые гораздо ровнее...
показать весь комментарий
02.11.2021 15:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 