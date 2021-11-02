Глава Черновицкого райсовета, "слуга народа" Домницак вместе с депутатами отказались показывать проверяющим свои COVID-сертификаты во время обеда в ресторане. ФОТОрепортаж

В Черновцах правоохранители составили административные протоколы на два ресторана, в которых обедали местные чиновники, отказавшиеся предъявлять представителям мобильной группы свои сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Об этом заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время проверки мобильной группы Госпродпотребслужбы совместно с Национальной полицией, в ресторане "Незабаром" топ чиновник – глава Черновицкого районного совета Руслан Домницак вместе со своими друзьями депутатами отказались предъявить сертификат о вакцинации по требованию полиции для подтверждения законного пребывания на территории ресторана.

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Как оказалось, сертификата нет и они даже не собираются вакцинироваться. Но вместе с тем господин Домницак переписал фамилию полицейского и начал звонить по телефону "кому надо", чтобы закрыть проверку", - отметила Косован.

Кроме того, по ее словам, в ресторане "Панська гуральня" члены мобильной группы встретили еще одного черновицкого чиновника - Андрея Тимофийчука, возглавляющего департамент урбанистики и архитектуры Черновицкого горсовета, который также не вакцинирован.







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На заведения на месте был составлен протокол об административном правонарушении, сообщила Косован.