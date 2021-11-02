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Зеленский в Глазго обсудил с президентом Аргентины Фернандесом усиление двусторонних отношений. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом двусторонние взаимоотношения и обмен визитами.

Об этом Зеленский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились с Альберто Фернандесом об усилении двусторонних отношений между Украиной и Аргентиной и обмене визитами. Отметили важную роль украинской громады в жизни Аргентины. Также обменялись информацией о ситуации с пандемией COVID-19 в обеих странах и путях её преодоления", - рассказал Зеленский.

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Зеленский в Глазго обсудил с президентом Аргентины Фернандесом усиление двусторонних отношений 01
Зеленский в Глазго обсудил с президентом Аргентины Фернандесом усиление двусторонних отношений 02

Автор: 

Аргентина (117) Зеленский Владимир (21057) переговоры (5087)


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Топ комментарии
+5
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02.11.2021 14:24 Ответить
+4
Что, коксу не хватает на всех "слуг"?
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02.11.2021 14:26 Ответить
+3
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02.11.2021 14:41 Ответить
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феерично! поддержал захват Фолклендов аргентинцами в 1982г?
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02.11.2021 14:23 Ответить
Иногда-лучше молчать.Будет как с Китаем...
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02.11.2021 14:30 Ответить
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02.11.2021 14:24 Ответить
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02.11.2021 14:41 Ответить
айкосы в торбе мимо таможни...
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02.11.2021 14:25 Ответить
Что, коксу не хватает на всех "слуг"?
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02.11.2021 14:26 Ответить
КОКС в Колумбии...
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02.11.2021 14:31 Ответить
Не тільки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96
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02.11.2021 14:49 Ответить
Самолет Раши с диппочтой, напичканой коксом, был именно из Аргентины
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02.11.2021 15:06 Ответить
Папа-наводку дал?
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02.11.2021 15:18 Ответить
Бородатая бабушка подсказала
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02.11.2021 15:58 Ответить
Все лидеры мировых держав хотят встретится с Президентом Украины Зеленским и пообщаться с ним о развитии стран
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02.11.2021 14:28 Ответить
Відтепер "дипломатична пошта" буде йти і на Банкову... А то співпраця з Афганістаном занадто важка для організму найвеличнішого лідера Всесвіту!
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02.11.2021 14:35 Ответить
А я думал что через два года в Израиль.. Но есть оказывается еще вариант с Аргентиной...
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02.11.2021 14:41 Ответить
У Аргентины огромный опыт как не надо делать. Сто лет топтания на месте, экономической стагнации и сменяющих друг друга популистов и военных хунт.
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02.11.2021 15:07 Ответить
ЗЄлемойський хоче перейняти в Аргентини досвід дефолту і попросити коксу?
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02.11.2021 15:27 Ответить
"Домовилися з Альберто Фернандесом ... Також обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID-19 в обох країнах та шляхи її подолання", - розповів Зеленський. Джерело:
з цим фернандесом можна, такий же надійний довбойоб, як й зеленське: одобрив використання в Аргентіні кацапського розчину, сам же одним з перших ним й щепився, після чого вдало захворів на коронавірус.
ідеальний партнер для зеленського для обговорення питань з подолання ковід-19.
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02.11.2021 15:29 Ответить
 
 