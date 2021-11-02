Зеленский в Глазго обсудил с президентом Аргентины Фернандесом усиление двусторонних отношений. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом двусторонние взаимоотношения и обмен визитами.

Об этом Зеленский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились с Альберто Фернандесом об усилении двусторонних отношений между Украиной и Аргентиной и обмене визитами. Отметили важную роль украинской громады в жизни Аргентины. Также обменялись информацией о ситуации с пандемией COVID-19 в обеих странах и путях её преодоления", - рассказал Зеленский.

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