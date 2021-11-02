Зеленский в Глазго обсудил с президентом Аргентины Фернандесом усиление двусторонних отношений. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом двусторонние взаимоотношения и обмен визитами.
Об этом Зеленский написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Договорились с Альберто Фернандесом об усилении двусторонних отношений между Украиной и Аргентиной и обмене визитами. Отметили важную роль украинской громады в жизни Аргентины. Также обменялись информацией о ситуации с пандемией COVID-19 в обеих странах и путях её преодоления", - рассказал Зеленский.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96
з цим фернандесом можна, такий же надійний довбойоб, як й зеленське: одобрив використання в Аргентіні кацапського розчину, сам же одним з перших ним й щепився, після чого вдало захворів на коронавірус.
ідеальний партнер для зеленського для обговорення питань з подолання ковід-19.