Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий. Обратился в Минветеранов за разъяснениями, - аналитик Мельник. ФОТО

В СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко получил в феврале 2020 г. статус участника боевых действий.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук аналитик аналитической группы "Левіафан" Николай Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Держимся за поручни, чтобы не сдуло от свежего ветра офигивание с улицы Банковой. Советник Зеленского, которому тот достался от Януковича и Порошенко, чувак, готовивший Харьковские соглашения, Руслан Демченко, заместитель секретаря СНБО, оказывается "участник боевых действий", - пишет Мельник.

"Чувак, не жалея живота своего, оформил командировку на Донетчину и вуаля – участник боевых действий. Это свинство. Здесь все добровольцы до сих пор УБД не получили, по пять лет судились, чтобы государство элементарно установило истину... а эти уроды за одну командировку становятся "защитниками", - возмущен он.

"Чувак верно служил каждому своему владельцу, которого видел перед собой. Сказал Янукович готовить Харьковские соглашения – извольте, сказал Порошенко ехать по углю решать – глазом не моргнул, пошел выполнять команду. Если Зеленский не хочет нести репутационные риски за своих советников, то Демченко следует гнать и с Банковой, и из СНБО. Сам же факт предоставления статуса "Участника боевых действий" должен быть исследован компетентными органами", - добавил он.

Мельник также обнародовал соответствующее удостоверение Демченко.

"Имел время и вдохновение обратиться в Минветеранов относительно разъяснения, действительно ли первый заместитель секретаря СНБО получил в феврале 2020 г. статус участника боевых действий. В принципе у меня вопрос и к СНБО. Каким образом в них работает человек, который подпадает под нормы закона "Об очищении власти". Ведь при Януковиче он был первым заместителем министра иностранных дел Украины, и прямо причастен к Харьковским соглашениям...", - ранее отмечал в Фейсбуке Мельник.

Мельник напоминает, что именно Демченко главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов называет российским шпионом.

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