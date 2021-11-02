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Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий. Обратился в Минветеранов за разъяснениями, - аналитик Мельник. ФОТО

В СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко получил в феврале 2020 г. статус участника боевых действий.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук аналитик аналитической группы "Левіафан" Николай Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Держимся за поручни, чтобы не сдуло от свежего ветра офигивание с улицы Банковой. Советник Зеленского, которому тот достался от Януковича и Порошенко, чувак, готовивший Харьковские соглашения, Руслан Демченко, заместитель секретаря СНБО, оказывается "участник боевых действий", - пишет Мельник.

"Чувак, не жалея живота своего, оформил командировку на Донетчину и вуаля – участник боевых действий. Это свинство. Здесь все добровольцы до сих пор УБД не получили, по пять лет судились, чтобы государство элементарно установило истину... а эти уроды за одну командировку становятся "защитниками", - возмущен он.

"Чувак верно служил каждому своему владельцу, которого видел перед собой. Сказал Янукович готовить Харьковские соглашения – извольте, сказал Порошенко ехать по углю решать – глазом не моргнул, пошел выполнять команду. Если Зеленский не хочет нести репутационные риски за своих советников, то Демченко следует гнать и с Банковой, и из СНБО. Сам же факт предоставления статуса "Участника боевых действий" должен быть исследован компетентными органами", - добавил он.

Мельник также обнародовал соответствующее удостоверение Демченко.

Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий. Обратился в Минветеранов за разъяснениями, - аналитик Мельник 01

"Имел время и вдохновение обратиться в Минветеранов относительно разъяснения, действительно ли первый заместитель секретаря СНБО получил в феврале 2020 г. статус участника боевых действий. В принципе у меня вопрос и к СНБО. Каким образом в них работает человек, который подпадает под нормы закона "Об очищении власти". Ведь при Януковиче он был первым заместителем министра иностранных дел Украины, и прямо причастен к Харьковским соглашениям...", - ранее отмечал в Фейсбуке Мельник.

Мельник напоминает, что именно Демченко главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов называет российским шпионом.

Читайте также: Ермака и Демченко нужно привлекать к уголовной ответственности за провал спецоперации по вагнеровцам. Возможно, СНБО введет против них санкции, - Бутусов

Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий. Обратился в Минветеранов за разъяснениями, - аналитик Мельник 02

Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий. Обратился в Минветеранов за разъяснениями, - аналитик Мельник 03

Автор: 

СНБО (4444) Донецкая область (10111) УБД (130) Министерство по делам ветеранов (232) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+35
Охренели сцуки.....Отправить его реально на передовую в окоп только на цепи что бы не сбежало!
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02.11.2021 14:41 Ответить
+17
От сцуки! Вже зовсім охреніли. І не подавляться падли...
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02.11.2021 14:42 Ответить
+16
ЗеБыдлота 73 процентная от этого кайфует, *****
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02.11.2021 14:48 Ответить
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Охренели сцуки.....Отправить его реально на передовую в окоп только на цепи что бы не сбежало!
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02.11.2021 14:41 Ответить
Да, но кто же его туда отправит? Впрочем я таких знаю и чернобільцев и участников ДБ слетавших на один день в Югославию с инспекцией. Утром туда бортом, вечером обратно тем же бортом и вуаля он уже участник БД.
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02.11.2021 14:43 Ответить
Вот то то и оно...это поколениями себе чиновники рисовали корочки и привилегии. А реально заслужившим еще круги ада по кабинетам надо пройти чтобы доказать.
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02.11.2021 14:46 Ответить
Буде новий заступник секретаря РНБОУ.
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02.11.2021 14:54 Ответить
напомните ему тех из ЗРАДЫ которые полетав на высоте 2 км от реактора ЧАЭС впарили себе сами 1 категорию с 1 группой инвалидности ЧАЭС....от чего они по- умирали в итоге... ОТ ОНКОЛОГИИ типа пришла оплата за статус...
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02.11.2021 15:22 Ответить
А многие добровольцы, прошедшие страшные бои 2014 - 2015 г.г., получившие ранения, до сих пор не могут получить УБД. Как власть после этого может смотреть в глаза этим хлопцам-Героям?! ОНИ и прислужник кремля, грязь москвы Руслан Демченко - это плевок на могилы погибших и выживших в боях ветеранов АТО - УБД
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02.11.2021 15:35 Ответить
ЗеБыдлота 73 процентная от этого кайфует, *****
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02.11.2021 14:48 Ответить
Чему тут удивляться. Во, дядя "Гугл" ни чего не забывает
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02.11.2021 14:53 Ответить
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02.11.2021 14:56 Ответить
ОпочЛеночка на заробітках у кацапів ....
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02.11.2021 14:57 Ответить
Та разве он один?я знаю вояк,два раза продовольствие отвёз на третью линию уже участник
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02.11.2021 15:18 Ответить
Нє-нє-нє! В окоп не пускать, хай на бруствері кукарікає.
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02.11.2021 17:13 Ответить
Так и Зе участник БД.
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02.11.2021 14:42 Ответить
четырежды ))))
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02.11.2021 14:45 Ответить
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02.11.2021 14:54 Ответить
Страааашно, аж жуть! Це не фотошоп?
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02.11.2021 15:00 Ответить
Нажаль ні. Оригинал
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02.11.2021 15:04 Ответить
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02.11.2021 15:14 Ответить
Главная часть тела , как для пианиста, осталась "не защищенным".
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02.11.2021 19:35 Ответить
та там кроме побритой грудки - ни фига не защищено)))
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02.11.2021 19:37 Ответить
там три броника не тело натянуто
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02.11.2021 21:12 Ответить
и бронепамперс ))))
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02.11.2021 21:17 Ответить
+ 3 бронепрокладки.
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02.11.2021 23:12 Ответить
Бамби метатель, в узком кругу уклонист.
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02.11.2021 15:40 Ответить
НЕДОучастник! Но сочувствующий......
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02.11.2021 14:47 Ответить
и уже не старлей, в отличии от других, тех после военных кафедр, которых в возрасте до 42лет, в прошлом году призвали...
интересный возраст для призыва и один из них не лох
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02.11.2021 14:47 Ответить
От сцуки! Вже зовсім охреніли. І не подавляться падли...
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02.11.2021 14:42 Ответить
чувак на героя вкупе с орденом хмельницкого примерялся....а тута кидняк наметился...
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02.11.2021 14:42 Ответить
вот же гнида тыловая!!!
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02.11.2021 14:44 Ответить
Писаришка штабной.
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02.11.2021 15:02 Ответить
да нет, не похож на писаришку, уж очень рожа сальная.... это мне напомнило при совке, как чернобыль случился, подобных "ликвидаторов" появилось уйма...
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02.11.2021 15:23 Ответить
Просто вспомнилась кацпесня " Я был батальонный разведчик, а йон писаришка штабной, я был за Рассею в ответе, а йон спал с моею жаной" . Полностью её не привожу, многовато писать, надеюся и так понятен смысл.
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02.11.2021 15:33 Ответить
Пол страны " участников боевых действий" ( больше чем вакцинированных от ковида), только воевать некому.
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02.11.2021 14:44 Ответить
В том то и дело, что они все сепаратисты по убеждениям, но совесть взяточника и казнокрада заставляет двигаться дальше по этой дорожке.
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02.11.2021 15:00 Ответить
Там таких участников не менее 70%.
Давно пора завести особые отделы и всех перепроверить.
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02.11.2021 14:44 Ответить
Та і липових учасників ліквідації аварії на ЧАЕС із числа чинуш і іже з ними вистачає, хоч їх і "шерстять" років зо 30-ть, але в основному це "єстєствєнная убиль". Видно така історія повториться і з УБД. Завжди знайдуться мухи, готові на рогах вола орати поле.
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02.11.2021 14:58 Ответить
Ну, мой тесть был там несколько вахт, начиная с первого дня - вторая группа.
Его руководитель пару раз по паре часов - первая группа.
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02.11.2021 15:15 Ответить
А может он сильно переживал за наших воинов, это что, не считается? А добавьте ко всему, что деток и зверюшек любит. Заслужил.
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02.11.2021 14:45 Ответить
А можно мне съездить ?
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02.11.2021 14:45 Ответить
можно. езжай
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02.11.2021 14:46 Ответить
А де отой Коляда шо видав посвідчення? Знайти того колядника та запитати в нього на підставі чого він його видав? Потім дізнатись хто видав указ про його участь в бойових діях та всіх разом за грати. Думаю тоді відпаде охота шовкопЬЙОрих один одному УБД оформляти.
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02.11.2021 14:46 Ответить
Ці тридвараси перетворюють на лайно все, до чого притронуться - неначе чарівники.
Вован за всё берётся смело
Всё превращается в говно
А если за говно берётся
То просто тратит меньше сил....
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02.11.2021 14:49 Ответить
воно просто лайно...
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02.11.2021 14:50 Ответить
А тому пацану з мороженим позаду журналістів на бруствері окопу, по якому ЗЕ "шествував" на "передовій", не вручили таке посвідчення?
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02.11.2021 14:50 Ответить
Было бы смешно,если бы не было так грустно. Вот так зеленые твари чистят Украину.
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02.11.2021 14:53 Ответить
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02.11.2021 14:53 Ответить
Посадить бы за такое,да кто посадит,там все такие собрались,сброд жидовский.
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02.11.2021 14:57 Ответить
Добре що хоч взагалі був,а чорнобильці є такі що навіть не знають де він той Чорнобиль і що там було.
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02.11.2021 14:57 Ответить
Списки ТАКИХ "участников" надо сразу посылать в ФСБ Рашки - пусть у них и за поребриком будут проблемки.
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02.11.2021 14:58 Ответить
Уже отправили в ФСБ. "
Замсекретаря СНБО Демченко после командировки на Донетчину получил статус участника боевых действий."
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02.11.2021 15:07 Ответить
Так он и так - агент ФСБ, любитель России, угробил украинскую разведку и работает на врага!
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02.11.2021 15:49 Ответить
фу... порода гамноїдів - ті, що заради вигоди гмно з під себе їстимуть
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02.11.2021 15:24 Ответить
Дик яво ж таваріщ Путєн назначал!
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02.11.2021 15:44 Ответить
Ось так, ті хто відстоював Україну- в тюрму, а ті хто її здавав герої і всі блага їм. Так вирішив нарід 73%, який також в більшості не воював, а спостерігав за ситуацією з московії, Ізраїлю та інших країн.
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02.11.2021 15:59 Ответить
Без вживання ненормативної лексики прокоментувати все це немає ніякої можливості.
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02.11.2021 16:08 Ответить
ермак-Козырь оформил своему дружку свидетельство, имеет право, как нянька зе_никчемности, ибо нянька лучше знает, что делать, чем её сопливое подопечное.
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02.11.2021 16:55 Ответить
а чо его при паперднике не уволили?
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02.11.2021 17:17 Ответить
Корупція по-київські. Свого часу їздили до Чорнобиля виключно для того щоб отримати пільгове посвідчення.
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02.11.2021 17:19 Ответить
Четырежды уклонист тоже воевал в Киеве на должности главнокомандующего. Теперь пожизненный УБД.
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02.11.2021 17:30 Ответить
Обидно за добровольцев! Американцы, британцы говорят что Ермак и Демченко предатели... Но, Зенелоху нужна нянька...
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02.11.2021 20:08 Ответить
Уроды! Позорят настоящих защитников УКРАИНЫ! В Краматорске в Часов яре ,тоже есть не плохая кузьня УБДэшников-посидел 3 месяца на телефонном дежурстве, получи УБД!!
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02.11.2021 23:10 Ответить
Таких покидьків треба як мародерів під час війни хутко ставити до стінки. Інакше ніяк.
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03.11.2021 16:23 Ответить
 
 