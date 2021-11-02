Зеленский и Столтенберг в Глазго обсудили Донбасс: "Для Украины очень важна поддержка НАТО". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Глазго на полях климатической конференции встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"На полях конференции COP26 обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации с безопасностью на Донбассе. Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте вызовов, которые предстали перед нашей страной", - отметил Зеленский.

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