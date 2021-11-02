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Зеленский и Столтенберг в Глазго обсудили Донбасс: "Для Украины очень важна поддержка НАТО". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Глазго на полях климатической конференции встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"На полях конференции COP26 обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации с безопасностью на Донбассе. Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте вызовов, которые предстали перед нашей страной", - отметил Зеленский.

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Зеленский и Столтенберг в Глазго обсудили Донбасс: Для Украины очень важна поддержка НАТО 01
Зеленский и Столтенберг в Глазго обсудили Донбасс: Для Украины очень важна поддержка НАТО 02

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) НАТО (10174) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+8
Президент України зеленський? Скоріше, головний кловун України.
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02.11.2021 15:14 Ответить
+5
а маски де?...
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02.11.2021 14:54 Ответить
+4
на хаха зачастую, монику зелински никто еще не забыл
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02.11.2021 14:58 Ответить
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а маски де?...
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02.11.2021 14:54 Ответить
для бубочки только такой столик для обсуждения?
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02.11.2021 14:54 Ответить
поляки вкладывают в оборону в ближайшие годы 50 (пятьдесят) миллиардов долларов

а наш дурик НАТЕ козлики пальцами показывает на столике
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02.11.2021 14:57 Ответить
хай ярмак хоть пару картофилин подкинет, а то сидит гнеденыш подслушивает, потом дружбелыку козаку нажалуется.
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02.11.2021 15:01 Ответить
Президент Украины и главнокомандующий Украины В.Зеленский действительно поднимает Украину на международных встречах
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02.11.2021 14:56 Ответить
на хаха зачастую, монику зелински никто еще не забыл
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02.11.2021 14:58 Ответить
растет процент пальмового масла в молоке...
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02.11.2021 14:58 Ответить
Президент України зеленський? Скоріше, головний кловун України.
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02.11.2021 15:14 Ответить
своим беканням і меканням, воно кривороге два слова не в змозі зв*язати
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02.11.2021 16:10 Ответить
за него переводчик лучше Паваротти споет
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02.11.2021 18:11 Ответить
почему возле нашего гаранта и Столтенберга сидит Ермак? он же в НАТО считается ненадежным завхозом. Смысл от переговоров, все закончится словесной поддержкой
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02.11.2021 14:57 Ответить
Потому, что Столтнберг - агент Стеклов
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81
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02.11.2021 15:00 Ответить
А в это время:
https://ria.ru/20211101/gazprom-1757225530.html Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду

Экспорт "http://ria.ru/organization_Gazprom/ Газпрома " в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-октябрь 2021 года увеличился на 10,4%, до 158,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду, говорится в сообщении компании.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 158,8 миллиарда кубометров, что на 10,4% (на 14,9 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному", - указывает "Газпром" в своем официальном https://t.me/s/gazprom Telegram-канале .



В частности, компания нарастила поставки газа в http://ria.ru/location_Turkey/ Турцию (на 110,4%), http://ria.ru/location_Germany/ Германию (на 23,4%), http://ria.ru/location_Italy/ Италию (на 15,4%), http://ria.ru/location_Romania/ Румынию (на 272,2%), http://ria.ru/location_Serbia/ Сербию (на 101,7%), http://ria.ru/location_Bulgaria/ Болгарию (на 51,9%), http://ria.ru/location_Poland/ Польшу (на 9,5%), http://ria.ru/location_Greece/ Грецию (на 16,3%), http://ria.ru/location_Finland/ Финляндию (на 13,6%).





"К настоящему моменту экспорт "Газпрома" в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию", - добавляет "Газпром".



В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к снижению спроса на газ в http://ria.ru/location_Europe/ Европе . Экспорт "Газпрома" в Европу и http://ria.ru/location_China/ Китай по итогам прошлого года снизился примерно на 10% - до 179,3 миллиарда кубометров газа, в том числе в Европу было поставлено около 175 миллиардов кубометров.
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02.11.2021 14:57 Ответить
С одной стороны агент ***** Козырь, со второй стороны агент Стеклов.
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02.11.2021 14:58 Ответить
думаете столтенберг ничего не знает о клоунах антимайдана?
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02.11.2021 15:02 Ответить
Нам очень, очень сильно нужна Ваша помощь!
Хорошо бы деньгами, в идеале - наличкой!
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02.11.2021 15:37 Ответить
 
 