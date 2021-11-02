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Новости Фото Силовики
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Токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней: СБУ обнаружила на Полтавщине склад с ядовитыми веществами. ФОТОрепортаж

В Полтавской области СБУ обнаружила место несанкционированного хранения ядовитых веществ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди изъятого – токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней.

Согласно данным ведомства, нелегальный склад был обустроен на одном из государственных предприятий региона.

В ходе проведения следственных действий на территории объекта правоохранители обнаружили:

- большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,
- почти 700 единиц биологических агентов,
- ориентировочно 15 л прекурсоров,
- около 20 кг химикатов неустановленного происхождения.

Токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней: СБУ обнаружила на Полтавщине склад с ядовитыми веществами 01

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория объекта взята под усиленную охрану.

В рамках уголовного производства по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) Уголовного кодекса Украины идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

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Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации разоблаченного правонарушения по:

- ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств),

- ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней: СБУ обнаружила на Полтавщине склад с ядовитыми веществами 02

Мероприятия по разоблачению и блокированию незаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области при процессуальном руководстве прокуратуры с привлечением представителей полтавской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и областной Госпродпотребслужбы.

Токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней: СБУ обнаружила на Полтавщине склад с ядовитыми веществами 03
Токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней: СБУ обнаружила на Полтавщине склад с ядовитыми веществами 04
Фото: сайт СБУ

правоохранительные органы (2971) СБУ (20116) силовики (2799) яд (56)


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Топ комментарии
+5
Думаю все из пальца высосано. Явно заводские упаковки лекарственных средств. Поэтому и не называют что нашли. Да и прекурсор это или соляная кислота или толуол.
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02.11.2021 15:20 Ответить
+4
Только нам этого для полного счастья ещё не хватало. Кстати наконец-то именно то дело, которым и должно заниматься СБУ. Респект штирлицам
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02.11.2021 15:10 Ответить
+4
"700 единиц биологических агентов" - это чего такое? Ампул? Пробирок?
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02.11.2021 15:12 Ответить
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Ладно ядовитые вещества, а 309 статтю каким боком всунули? про психотропы а наркоту ни слова не сказано!
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02.11.2021 15:09 Ответить
"ориентировочно 15 л прекурсоров"
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02.11.2021 15:27 Ответить
Так званий "прекурсор", - це звичайна соляна кислота, слабкий розчин якої міститься також у вашому шлунку, а разом з тим стоїть біля вашого унітазу вдома в квартирі у формі "Туалєтного утьонка" (15% соляної кислоти у його складі).
Пора порушувати кримінальну справу... )))
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03.11.2021 00:03 Ответить
И что с того?
Серная кислота тоже в прекурсорах. Ацетон тоже. Марганцовка туда же...
Вопрос в количестве и учёте, т.к. их оборот ограничен законодательно. Если есть документ - всё в порядке.
Хорошо это или плохо? Не мне судить, но такие законы не только в Украине, список прекурсоров вообще в ООН составляют, есть даже официальные документы от них по этому поводу.
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03.11.2021 00:13 Ответить
Только нам этого для полного счастья ещё не хватало. Кстати наконец-то именно то дело, которым и должно заниматься СБУ. Респект штирлицам
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02.11.2021 15:10 Ответить
какой нахер респект? за шо? работа сбу это крнтррозведка. а теперь внимательно вчитайся и присмотрись: на государственном предприятии!!! на фото все акуратно сложено в коробки а эти два ****** высыпают содержимое в мешок насыпом- это шо прфесионализм? это забота о личной безопасности и окружающей среде. как по мне очередное очкоЗамыливание и ******* для галочки!!!!!
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03.11.2021 06:45 Ответить
Что за фигня в новости?

"Биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней" - это же не "ядовитые вещества"!!!
В каком виде они выявлены? В ампулах? Пробирках? На чашках Петри? Каково их происхождение?
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02.11.2021 15:11 Ответить
"700 единиц биологических агентов" - это чего такое? Ампул? Пробирок?
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02.11.2021 15:12 Ответить
вибачте, що вам детально не доповіли.
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02.11.2021 15:27 Ответить
Мова не про те, що саме мені щось треба доповідати.
Мова про те, що якщо пишуть про збудників гострих інфекційних хвороб - то про що це? Про бактеріологічну зброю?
Оскільки я свого часу досліджував гени збудника чуми, то маю професійні питання.
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02.11.2021 18:20 Ответить
як громадянин України ви маєте право надіслати інформаційний запит, а якщо ще й вкажете, що ви фахівець - то не тільки можете отримати відповідь у встановлений законом термін, а й долучитися до справи. Бо шось мені підказує, що з спеціалістами у них слабувато
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02.11.2021 18:58 Ответить
У мене претензії до новини, яку подають журналісти.
Вона має бути зроблена якісно.
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02.11.2021 20:01 Ответить
Грішним ділом була думка, що це "добро" збе5рігалося в жомовій ямі.
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02.11.2021 15:11 Ответить
распылять помалу над княжеством мокшанским...
при облачной погоде...
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02.11.2021 15:17 Ответить
Украинский Ухань...
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02.11.2021 15:19 Ответить
Думаю все из пальца высосано. Явно заводские упаковки лекарственных средств. Поэтому и не называют что нашли. Да и прекурсор это или соляная кислота или толуол.
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02.11.2021 15:20 Ответить
Согласен , если бьі СБУ-шники в такой смешной "защите" потоптались на настоящих возбудителях из серии БО , их бьі уже спасали в изоляторе.
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02.11.2021 15:35 Ответить
Марганцовка
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05.11.2021 22:37 Ответить
Ок. Но на главные вопросы нет ответа - кто и зачем там это хранил?
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02.11.2021 15:28 Ответить
очень на просроченные флаконы с антибиотиками похоже...
фейк какой-то
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02.11.2021 15:41 Ответить
Скорей всего на каком то старом химскладе просрочку хранили) Как у нас обычно бывает, утилизировать нужно, но на утилизацию денег не выделяют) Руководство поменялось, да и забыли про нее) А потом кто то делал ревизию, да случайно нашли)
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02.11.2021 15:47 Ответить
так вот у кого (слабо)поновые антиковидные костюмчики. и вот как правильно \очень ядовитые и биологически страшноопасные вещества\ вытряхивать (с заводской?) упаковки в мешок. кому-то дадут медаль и бабло.
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02.11.2021 16:10 Ответить
думаю примерно выглядело так
все гос учереждения имеющие прекурсоры и прочее должны иметь лицензию договор на охрану и атестацию ...С развалом госсударства в 2019 на подходе эпидемии была уничтожена Санэпидемстанция Украины ,благодаря рехформам Супрун ..Конечно яды остались а вот лицензии и охрану никто не продлял и тут выходит на сцену СБУ ..Типа мы теракт целый предотвратили ..Вопрос а почему тогда в 2020 году они не проверили перемещение и охрану прекурсоров в нескществующих санэпидемстанций и их лабораторий ? Но еть выход ..Странно санэпидемстанции нет а главный санврачь есть вот он один пусть и отвечает
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02.11.2021 16:27 Ответить
как я и думал это биофабрика в Н.Галещине которую сынок Баготыревой попользовался ...Биофабрика неработает лет 10 ..... СБУ самые умные , а прокуратура и менты недодумались ?
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05.11.2021 22:28 Ответить
Особливо посміявся з "15 літрів прекурсорів".

Розчин сірчаної кіслоти, тієї, що в автомобільних акумуляторах, тільки зі щільністю не 1,28, а 1,42, вже є прекурсором. І, може статись, саме каністрочку тієї кіслоти і знайшли.

Мені якось знадобилась ця кіслота підвищеної щільності, щоби підняти щільність електроліту, то нігде не міг знайти. Прийшлось випарювати самостійно, зате отримав кислоту зі щільністю 1,56!
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02.11.2021 17:01 Ответить
Найдена очередная жомовая яма Кивы.
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02.11.2021 19:32 Ответить
Шось їм там треба було. Навіть не хочу вгадувати.

Ну, а тепер отрути і бацили зберігатимуться "надійно". Після того, як вони їх в мішки від муки пересипали.
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02.11.2021 21:56 Ответить
а типо никто ж не знал что в Новой Галещине биофабрика нерабочая стоит уже лет 8 ....даже сынок Багатыревой поимел денжат на лицензии биофабрики ....И тут на сцену выходит СБУ ...ну плять это смешно читать и смотреть
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06.11.2021 10:44 Ответить
 
 