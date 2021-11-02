Токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней: СБУ обнаружила на Полтавщине склад с ядовитыми веществами. ФОТОрепортаж
В Полтавской области СБУ обнаружила место несанкционированного хранения ядовитых веществ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среди изъятого – токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней.
Согласно данным ведомства, нелегальный склад был обустроен на одном из государственных предприятий региона.
В ходе проведения следственных действий на территории объекта правоохранители обнаружили:
- большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,
- почти 700 единиц биологических агентов,
- ориентировочно 15 л прекурсоров,
- около 20 кг химикатов неустановленного происхождения.
Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория объекта взята под усиленную охрану.
В рамках уголовного производства по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) Уголовного кодекса Украины идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.
Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации разоблаченного правонарушения по:
- ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств),
- ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению и блокированию незаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области при процессуальном руководстве прокуратуры с привлечением представителей полтавской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и областной Госпродпотребслужбы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Источник:
Пора порушувати кримінальну справу... )))
Серная кислота тоже в прекурсорах. Ацетон тоже. Марганцовка туда же...
Вопрос в количестве и учёте, т.к. их оборот ограничен законодательно. Если есть документ - всё в порядке.
Хорошо это или плохо? Не мне судить, но такие законы не только в Украине, список прекурсоров вообще в ООН составляют, есть даже официальные документы от них по этому поводу.
"Биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней" - это же не "ядовитые вещества"!!!
В каком виде они выявлены? В ампулах? Пробирках? На чашках Петри? Каково их происхождение?
Мова про те, що якщо пишуть про збудників гострих інфекційних хвороб - то про що це? Про бактеріологічну зброю?
Оскільки я свого часу досліджував гени збудника чуми, то маю професійні питання.
Вона має бути зроблена якісно.
при облачной погоде...
фейк какой-то
все гос учереждения имеющие прекурсоры и прочее должны иметь лицензию договор на охрану и атестацию ...С развалом госсударства в 2019 на подходе эпидемии была уничтожена Санэпидемстанция Украины ,благодаря рехформам Супрун ..Конечно яды остались а вот лицензии и охрану никто не продлял и тут выходит на сцену СБУ ..Типа мы теракт целый предотвратили ..Вопрос а почему тогда в 2020 году они не проверили перемещение и охрану прекурсоров в нескществующих санэпидемстанций и их лабораторий ? Но еть выход ..Странно санэпидемстанции нет а главный санврачь есть вот он один пусть и отвечает
Розчин сірчаної кіслоти, тієї, що в автомобільних акумуляторах, тільки зі щільністю не 1,28, а 1,42, вже є прекурсором. І, може статись, саме каністрочку тієї кіслоти і знайшли.
Мені якось знадобилась ця кіслота підвищеної щільності, щоби підняти щільність електроліту, то нігде не міг знайти. Прийшлось випарювати самостійно, зате отримав кислоту зі щільністю 1,56!
Ну, а тепер отрути і бацили зберігатимуться "надійно". Після того, як вони їх в мішки від муки пересипали.