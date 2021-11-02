Токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней: СБУ обнаружила на Полтавщине склад с ядовитыми веществами. ФОТОрепортаж

В Полтавской области СБУ обнаружила место несанкционированного хранения ядовитых веществ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди изъятого – токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней.

Согласно данным ведомства, нелегальный склад был обустроен на одном из государственных предприятий региона.

В ходе проведения следственных действий на территории объекта правоохранители обнаружили:

- большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,

- почти 700 единиц биологических агентов,

- ориентировочно 15 л прекурсоров,

- около 20 кг химикатов неустановленного происхождения.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория объекта взята под усиленную охрану.

В рамках уголовного производства по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) Уголовного кодекса Украины идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

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Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации разоблаченного правонарушения по:

- ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств),

- ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и блокированию незаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области при процессуальном руководстве прокуратуры с привлечением представителей полтавской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и областной Госпродпотребслужбы.





Фото: сайт СБУ