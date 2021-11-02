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После реконструкции винницкий аэропорт сможет обслуживать жителей соседних областей и Молдовы, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

В аэропорту Винницы будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Об этом во время рабочей поездки в Винницу заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Капитального ремонта здесь не было более 40 лет, оборудование уже изношено, а инфраструктура устарела. Это единственный функционирующий сертифицированный аэропорт в радиусе более 150 км: в его зону обслуживания входят рекордные 10 областей Украины и даже северные районы Молдовы", - подчеркнул Тимошенко.

Так, в рамках программы "Большая стройка" будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 2 500 м и шириной 45 м. Также отремонтируют рулежную дорожку, перрон, установят новое метеорологическое оборудование, построят аварийно-спасательную станцию.

"Винница точно получит современный аэродром. Сегодня в ходе рабочей поездки лично осмотрел, как на месте работает подрядная организация. Единственное, что не устраивает, – это объявленный подрядчиком срок окончания работ вплоть до конца 2022 года. Государственные органы власти готовы со своей стороны сделать все зависящее для того, чтобы работы ускорились, и воздушные ворота Винницы открылись для пассажиров уже к лету", - добавил Тимошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал развитие сети региональных аэропортов по программе "Большая стройка" с перспективой создания национальной государственной авиакомпании.

Также читайте: В аэропорту Днепра стартовало строительство новой взлетно-посадочной полосы, - ОГА. ФОТО

После реконструкции винницкий аэропорт сможет обслуживать жителей соседних областей и Молдовы, - замглавы ОП Тимошенко 01
После реконструкции винницкий аэропорт сможет обслуживать жителей соседних областей и Молдовы, - замглавы ОП Тимошенко 02
После реконструкции винницкий аэропорт сможет обслуживать жителей соседних областей и Молдовы, - замглавы ОП Тимошенко 03

Автор: 

аэропорт (1512) Винница (729) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+3
Там від цього аеропорту до кордону з Молдовою кілометрів 150. Який сенс молдаванам ним користуватись та ще й кордон перетинати?
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02.11.2021 15:08 Ответить
+2
Пока что пакостник Кирюша свой карман обслуживает. А кислорода по больницам нет.
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02.11.2021 15:04 Ответить
+2
буковинці, і не тільки, через ****** ж літають
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02.11.2021 15:11 Ответить
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Пока что пакостник Кирюша свой карман обслуживает. А кислорода по больницам нет.
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02.11.2021 15:04 Ответить
похоже, соседним областям аэропортов не дождаться...
а вот молдове повезло несказанно
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02.11.2021 15:05 Ответить
Там від цього аеропорту до кордону з Молдовою кілометрів 150. Який сенс молдаванам ним користуватись та ще й кордон перетинати?
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02.11.2021 15:08 Ответить
буковинці, і не тільки, через ****** ж літають
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02.11.2021 15:11 Ответить
До ****** с Черновцов Ли-2 еще летает?
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02.11.2021 15:21 Ответить
... нет... Они купили новый Юнкерс-52... Даже инструкторов из Люфтваффе пригласили.... Наших переучивают!!!)))
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02.11.2021 15:30 Ответить
Не надо иронии.
Лет так 15 назад - точно летали.
В Румынии была основная точка их базирования, запчастей навалом, прогулочные рейсы до сих пор летают, куча бортов переоборудована под кафе.
Посмотрел расписание - три раза в неделю на Борисполь, никакой ******
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02.11.2021 15:35 Ответить
Уважаемый Юрій!!! Перевозка пассажиров на Ли-2 была запрещена в 1973 году!!! Полная эксплуатация Ли-2 была прекращена в конце 70-х ... Вы задержались в мыслях и времени всего лишь на какие то 50 лет!!!)))) Никаких прогулочных рейсов на Ли-2 давно уже нет ..как и нет никакой базы в Румынии...)))) В начале 2000-х летали СААБы румынской авиакомпании Карпат Эйр в Тимишоару. Вы кстати..с подобным бредом о Ли-2 уже выступали... и это касалось Черновцов.... Вам тогда уже указали...что Вы бредите... но видимо задержка в ощущении времени у Вас увеличилась....))) И это уже не ирония... Для Вас и мой Юнкерс-52 в Черновцах скорее всего будет правдой..))))) А это Вам...для общего развития... и чтобы не писали в дальнейшем бред!!!)))

http://wbairliner.com/airliners1935-41/li2-airlines.htm
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02.11.2021 16:18 Ответить
Мне вот тоже не понятно, куда молдаване от нас или у нам летать будут...
Единственный вариант - Нью Васюки - 2...
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02.11.2021 15:30 Ответить
Пока власть рассказывает, что с кислородом все отлично - кислорода нет: со вчера негде взять за любые деньги, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ДОКУМЕНТ Источник:
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02.11.2021 15:11 Ответить
некошерно чаусов в бобике по бездорожью...
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02.11.2021 15:12 Ответить
Тернопольский уже обслуживает раз в год борт номер 1.
Надо еще Хмельницкий и Каменец-Подольский запустить.
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02.11.2021 15:20 Ответить
Винницкий Инчхон😂
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02.11.2021 15:24 Ответить
..та лучше бы уже Умань реконструировали.... Там хоть явный пассажиропоток был бы и круглогодично. Нахрен кому лететь в эту Винницу... если рядом Борисполь и Жуляны ... работающие на 50 процентов своей мощности...Что толку..что реконструировали Херсон... и подшаманили Николаев?! Как никто туда не летал..так и не летает. Ибо рядом Одесса..так же работающая на 40 процентов своей мощности. Будущее за региональными и пока ещё мелкими перевозками между областными центрами. Небольшими самолётами с вместимостью 10-12 человек. А все хотят в Виннице видеть А-380 рейсом Дубай-Винница...и не меньше пяти раз в неделю...))) А нужно маленький СААБ из Винницы во Львов... Харьков...Запорожье... и каждый день.... Уже один придурок в Херсоне бредил посадкой транзитных Боингов по пути из Европы в Азию...)))))
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02.11.2021 15:28 Ответить
Для довідки, у Вінниці аеропорт у Гавришівці завжди був подвійного призначення.
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02.11.2021 15:42 Ответить
.. он и сейчас находится в таком статусе. И слава Богу..что начали ремонт полосы. Хоть военным не придётся вставлять выпадающие пломбы в зубах...при взлёте или посадке. Ибо ВПП в Виннице была одной из самых раздолбанных в Украине...
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02.11.2021 16:22 Ответить
Саме так, тому добре, що ремонтують.
Але мені здалось, що ти сам собі протирічиш зі своїм дописом вище
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02.11.2021 17:25 Ответить
... то може ті..що ремонтують аеродром... роблять це для військових? Вони навіть про них і не думають.... Співпали обставини...що хоч для військових буде добре..... То в чому моє протиріччя?
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02.11.2021 17:34 Ответить
"краще б Умань реконструювали"

"и добре, що почали ремонт смуги"

це дві цитати з двох сусідніх дописів, які, як на мою думку, є контроверсійними
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02.11.2021 22:49 Ответить
Шановний! Про Умань я шуткую... А Ви це приймаєте за чисту монету...бо нічого у авіаційній структурі України не розумієтесь. А ремонт винницької ЗПС у сенсі використання цівільної авіації просто смїх і гріх. Так же був реконструйований Херсон... і ніхто туди не літає.... Разові рейси... Так же реконструювали Миколаїв... ніякого сенсу... Але то що там військові у Вінниці...то вже сенс є... Але не в цівільному напрямку. Ще дурноваті хочуть реконструювати Кривий Ріг... який знаходиться у 32 км. від міста.... ))) Побудувати новий Дніпро... у н.п Солоне... який так потрібен..як зайцю гальма... Маючи недалеко Запоріжжя та Дніпро старий... Дурні при владі не авіацію розбудовують а займаються відвертою дурістю...)))
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02.11.2021 23:36 Ответить
Я позитивно спримаю твою критику нинішніх керманичів (окрім Вінниці, тому що тут якісна смуга дійсно потрібна зі стратегічних міркувань, можливо у Миколаєві також).
Про Кривий Ріг взагалі вперше чую і погоджуюсь, що це абсурд, мабуть зроблено на догоду зрозуміло кому ...
А от стосовно Умані, мабуть твій сарказм був так старанно замаскований, що його неможливо розпізнати
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03.11.2021 12:38 Ответить
.. ну я Вам на пальцях трошки розтлумачу мій сарказм стосовно Умані. У свій час верхівка хасидів пропонувала Державіаслужбі розробити можливість використання військового аєродрому Умань для прийому цівільних суден. Вони пропонували побудувати аеропорт... ЗПС ... Якбі в свій час таке рішення було прийняте... то рентабельність Умані значно перевищила б разом взяті Вінницю...Херсон..та Миколаїв разом взяті. От мій сарказм і був у тому... то недоцільне вкладання коштів у Вінницю...і Умань була перспективнішою. І казав я Вам вище... що якби Ви розумілися у авіаційній сфері України..то не писали б те... що написали. Миколаїв НІЯКОХ стратегичної ваги не має... тому... що там є військовий аеродром Кульбакине.. на околиці міста. От він дійсно потребує ремонту. А не тей Миколаїв... що у 20 км. від міста і який реконструювали.. викинувши кошти на вітер. Кривий Ріг має прямо у місті бувший військовий аеродром ... І розумні люди рекнструювали би цей аеродром... а не той ..що у 32 км. від міста... Але який там розум.... Так і з Вінницею. Гроші вкладуть... щось зроблять і буде воно і надалі жевріти та розвалюватися. Бо поряд з реконструкцією аеропортів потрібно НАРОДЖУВАТИ малу авіацію...яка буде ці аеропорти використовувати. Не буде ніхто літати з Європи у туж Вінницю... якщо поряд є розвинений аеровузол міста Київ. А якщо знизити ціни... на квитки..обслуговування... всі види контролю.... то аеропорт загнеться вмить.... Ну клюне одна..дві авіакомпаніїї на низькі ціни... А хто літати буде ? Заможного населення нема.... а задаром ніхто не літатиме. А всі думки...що он дивіться... за 15 евро літають... То це для дурників. Там за кожен кг. вантажу дикі ціни... та й квиток не менш ..як за півроку потрібно взяти... Та й прилетиш ти з Вінниці не в Франфуркт на Майні а у Франкфурт Ханн..який у 150 км. від міста і ціна на таксі Вам там буде у 150 евро.... От і весь дешевий рейс. Чи то німець захоче за 20 євро прилетіти до Вінниці..а потім чекати маршрутку..чи поіде на поізд... що колись буде проходити через Вінницю... Авіація не живе окремо від всієї транспортної структури Украіни. Сподіваюсь Ви зрозуміли по що я.?!
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03.11.2021 14:10 Ответить
Є тези, з якими я безумовно погоджусь.

Крім того, я дійсно не є залученим у проблематику аеропортів у своєму житті. Якось ти занадто агресивно усе сприймаєш

Але, вже ж таки вмію міркувати логічно. І логіка підказує мені таке:
1. Аеропорт у межах міста зовсім не гуд. Можливо є перевага в логістиці, але всі інші чинники цю перевагу з'їдають. Все ж таки, аеропорт на відстані 10-20 км від міста (в залежності від кількості населення у місті) -- це правильний підхід.
2. Стосовно "гроші вкладуть". Якщо їх не вкладати в інфраструктуру, то розвинути авіацію не вдасться теж, це проста логіка. Інша річ, що планування та витрати коштів мають бути ефективними. Тобто, потрібен аудит, обговорення в експертному фаховому середовищі, аналітика і вже після цього реалізація.
3. Чомусь в тебе склалося хибне враження, що я тільки за великі літаки. Зовсім ні, але логічно, що регіональні рейси та середні й малі літаки також потребують інфраструктуру. Державна політика полягає у тому, що ця інфраструктура створюється та капітально підтримується, а далі впроваджуються економічні стимули для розвитку приватних регіональних компаній. Самі вони не НАРОДЯТЬСЯ.
4. Заможне населення є, не так багато, як хотілося би, але є. Регіональні рейси на економічних літаках теж не якась фантастика. І інвестори легко знайдуться, але при одній важливій умові, якої наразі немає -- судова система, яка ефективно захистить ці приватні гроші та бізнес в цілому.
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03.11.2021 15:13 Ответить
.1. Аеропорти військові Кривий Ріг та Миколаїв в межах міста ..але не у місті.. Як і Бориспіль..в межах міста... але не у місті. І це ВЕЛИКИЙ ГУТ!!! і це дуже велика перевага як у логистиці..так і інших факторах.
2. 3. Ви будуете гаражі... маючи кошти та маючи бажаючих використовувати ці гаражі. І будуєте іх недалеко від житла... а не у 30 км. від дому. І туди поставлять свої машини люди. Не велосипеди... ні зроблять з гаражу склад... а по призначенню. Це я к тому... що нема кому літати в оновленний аеропорт. А у сенсі розвитку малої регіональної авіації мова в Україні ЗОВСІМ НЕ ВЕДЕТЬСЯ!!! Навіть близько не ведеться!!! В Державіаслужбі навіть мови за регіональні міжобласні перевезення ніхто не веде. Повірте мені. Крім Київа НІЧОГО!!! То може Ви думаєте що у Вінницю почнуть літати з Європи? Вам не смішно? Малі літаки для обласних перевезень вже СЬОГОДНІ мають необхідну інфраструктуру... і досить розвинену. Ім не потрібні ні митне.. не прикордонне забезпечення., не потрібні сотні обслуговуючого персоналу... не потрібне велике число наземної техніки... і навіть міжнародна сертифікацфя НЕ ПОТРІБНА!!! Потрібні малі літаки на 10-15 пасажирів і бажання почати літати. А от коли туди зайде авіакомпанія на 5-6 літаках.... попрацює... подивиться..що з цього виходить... тоді і ЗПС будуйте і аеровокзали нові. І розширяйте логістику. Та й літати між Вінницею та Рівне нема сенсу. Бистріш та комфортніше наземним транспортом. А от Ужгород-Харків... Хесон-Львів... Чернівці-Запоріжжя... цілком нормально.
4. Нема і не буде ніяких інвесторів на регіональних перевезеннях. Тільки держава і тільки держпідтримка з значною компенсацією. Внутрішні перевезення НІКОЛИ не були і не будуть прибутковими! В авіаційному бізнесі дуже багато АЛЕ!!!)))
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03.11.2021 16:20 Ответить
Я вже колись давав коментар з цього приводу. Якщо, як написано в статті, відстань до сертифікованого аеропорту 150 км, то це 2 години автотранспортом. А тепер питання: якщо вінничани раз чи два на рік захочуть злітати в Єгипет чи Туреччину, то можна і з Бориспіля. Якщо в Європу, то простіше на авто. Як ми можемо витрачати гроші на аеропорт, що не буде комерційно виправданим? Не розумію. Може хтось знає
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02.11.2021 15:37 Ответить
весь вопрос в цене билетов..
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02.11.2021 16:11 Ответить
 
 