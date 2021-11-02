После реконструкции винницкий аэропорт сможет обслуживать жителей соседних областей и Молдовы, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

В аэропорту Винницы будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Об этом во время рабочей поездки в Винницу заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Капитального ремонта здесь не было более 40 лет, оборудование уже изношено, а инфраструктура устарела. Это единственный функционирующий сертифицированный аэропорт в радиусе более 150 км: в его зону обслуживания входят рекордные 10 областей Украины и даже северные районы Молдовы", - подчеркнул Тимошенко.

Так, в рамках программы "Большая стройка" будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 2 500 м и шириной 45 м. Также отремонтируют рулежную дорожку, перрон, установят новое метеорологическое оборудование, построят аварийно-спасательную станцию.

"Винница точно получит современный аэродром. Сегодня в ходе рабочей поездки лично осмотрел, как на месте работает подрядная организация. Единственное, что не устраивает, – это объявленный подрядчиком срок окончания работ вплоть до конца 2022 года. Государственные органы власти готовы со своей стороны сделать все зависящее для того, чтобы работы ускорились, и воздушные ворота Винницы открылись для пассажиров уже к лету", - добавил Тимошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал развитие сети региональных аэропортов по программе "Большая стройка" с перспективой создания национальной государственной авиакомпании.

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