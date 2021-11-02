После реконструкции винницкий аэропорт сможет обслуживать жителей соседних областей и Молдовы, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж
В аэропорту Винницы будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы.
Об этом во время рабочей поездки в Винницу заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Капитального ремонта здесь не было более 40 лет, оборудование уже изношено, а инфраструктура устарела. Это единственный функционирующий сертифицированный аэропорт в радиусе более 150 км: в его зону обслуживания входят рекордные 10 областей Украины и даже северные районы Молдовы", - подчеркнул Тимошенко.
Так, в рамках программы "Большая стройка" будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 2 500 м и шириной 45 м. Также отремонтируют рулежную дорожку, перрон, установят новое метеорологическое оборудование, построят аварийно-спасательную станцию.
"Винница точно получит современный аэродром. Сегодня в ходе рабочей поездки лично осмотрел, как на месте работает подрядная организация. Единственное, что не устраивает, – это объявленный подрядчиком срок окончания работ вплоть до конца 2022 года. Государственные органы власти готовы со своей стороны сделать все зависящее для того, чтобы работы ускорились, и воздушные ворота Винницы открылись для пассажиров уже к лету", - добавил Тимошенко.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал развитие сети региональных аэропортов по программе "Большая стройка" с перспективой создания национальной государственной авиакомпании.
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а вот молдове повезло несказанно
Лет так 15 назад - точно летали.
В Румынии была основная точка их базирования, запчастей навалом, прогулочные рейсы до сих пор летают, куча бортов переоборудована под кафе.
Посмотрел расписание - три раза в неделю на Борисполь, никакой ******
http://wbairliner.com/airliners1935-41/li2-airlines.htm
Единственный вариант - Нью Васюки - 2...
Надо еще Хмельницкий и Каменец-Подольский запустить.
Але мені здалось, що ти сам собі протирічиш зі своїм дописом вище
"и добре, що почали ремонт смуги"
це дві цитати з двох сусідніх дописів, які, як на мою думку, є контроверсійними
Про Кривий Ріг взагалі вперше чую і погоджуюсь, що це абсурд, мабуть зроблено на догоду зрозуміло кому ...
А от стосовно Умані, мабуть твій сарказм був так старанно замаскований, що його неможливо розпізнати
Крім того, я дійсно не є залученим у проблематику аеропортів у своєму житті. Якось ти занадто агресивно усе сприймаєш
Але, вже ж таки вмію міркувати логічно. І логіка підказує мені таке:
1. Аеропорт у межах міста зовсім не гуд. Можливо є перевага в логістиці, але всі інші чинники цю перевагу з'їдають. Все ж таки, аеропорт на відстані 10-20 км від міста (в залежності від кількості населення у місті) -- це правильний підхід.
2. Стосовно "гроші вкладуть". Якщо їх не вкладати в інфраструктуру, то розвинути авіацію не вдасться теж, це проста логіка. Інша річ, що планування та витрати коштів мають бути ефективними. Тобто, потрібен аудит, обговорення в експертному фаховому середовищі, аналітика і вже після цього реалізація.
3. Чомусь в тебе склалося хибне враження, що я тільки за великі літаки. Зовсім ні, але логічно, що регіональні рейси та середні й малі літаки також потребують інфраструктуру. Державна політика полягає у тому, що ця інфраструктура створюється та капітально підтримується, а далі впроваджуються економічні стимули для розвитку приватних регіональних компаній. Самі вони не НАРОДЯТЬСЯ.
4. Заможне населення є, не так багато, як хотілося би, але є. Регіональні рейси на економічних літаках теж не якась фантастика. І інвестори легко знайдуться, але при одній важливій умові, якої наразі немає -- судова система, яка ефективно захистить ці приватні гроші та бізнес в цілому.
2. 3. Ви будуете гаражі... маючи кошти та маючи бажаючих використовувати ці гаражі. І будуєте іх недалеко від житла... а не у 30 км. від дому. І туди поставлять свої машини люди. Не велосипеди... ні зроблять з гаражу склад... а по призначенню. Це я к тому... що нема кому літати в оновленний аеропорт. А у сенсі розвитку малої регіональної авіації мова в Україні ЗОВСІМ НЕ ВЕДЕТЬСЯ!!! Навіть близько не ведеться!!! В Державіаслужбі навіть мови за регіональні міжобласні перевезення ніхто не веде. Повірте мені. Крім Київа НІЧОГО!!! То може Ви думаєте що у Вінницю почнуть літати з Європи? Вам не смішно? Малі літаки для обласних перевезень вже СЬОГОДНІ мають необхідну інфраструктуру... і досить розвинену. Ім не потрібні ні митне.. не прикордонне забезпечення., не потрібні сотні обслуговуючого персоналу... не потрібне велике число наземної техніки... і навіть міжнародна сертифікацфя НЕ ПОТРІБНА!!! Потрібні малі літаки на 10-15 пасажирів і бажання почати літати. А от коли туди зайде авіакомпанія на 5-6 літаках.... попрацює... подивиться..що з цього виходить... тоді і ЗПС будуйте і аеровокзали нові. І розширяйте логістику. Та й літати між Вінницею та Рівне нема сенсу. Бистріш та комфортніше наземним транспортом. А от Ужгород-Харків... Хесон-Львів... Чернівці-Запоріжжя... цілком нормально.
4. Нема і не буде ніяких інвесторів на регіональних перевезеннях. Тільки держава і тільки держпідтримка з значною компенсацією. Внутрішні перевезення НІКОЛИ не були і не будуть прибутковими! В авіаційному бізнесі дуже багато АЛЕ!!!)))