ФОТОрепортаж из мобильного госпиталя ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке: из 56 пациентов 54 не были вакцинированы

Мобильный госпиталь ГСЧС Украины для больных COVID-19 в Каховке Херсонской области уже несколько дней принимает пациентов. В настоящее время там находится 56 больных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, из них кислородную поддержку получают 42 госпитализированных.

Кроме этого, подчеркивается, что из 56 пациентов 54 не были вакцинированы от COVID-19.

"Развертывание мобильного госпиталя – пример того, что медицинская система имеет предел, когда больницы уже не способны принимать всех больных, нуждающихся в стационарной помощи", - акцентируют внимание в Минздраве.

Минздрав также опубликовал фоторепортаж из данного госпиталя. Фото сделаны при поддержке UNICEF Ukraine.

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