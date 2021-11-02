ФОТОрепортаж из мобильного госпиталя ГСЧС для больных COVID-19 в Каховке: из 56 пациентов 54 не были вакцинированы
Мобильный госпиталь ГСЧС Украины для больных COVID-19 в Каховке Херсонской области уже несколько дней принимает пациентов. В настоящее время там находится 56 больных коронавирусной болезнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ведомства, из них кислородную поддержку получают 42 госпитализированных.
Кроме этого, подчеркивается, что из 56 пациентов 54 не были вакцинированы от COVID-19.
"Развертывание мобильного госпиталя – пример того, что медицинская система имеет предел, когда больницы уже не способны принимать всех больных, нуждающихся в стационарной помощи", - акцентируют внимание в Минздраве.
Минздрав также опубликовал фоторепортаж из данного госпиталя. Фото сделаны при поддержке UNICEF Ukraine.
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Так в чем прелесть вливания дури?
Надеюсь калькулятором умеешь пользоваться и анализировать.
А смертность даже ниже, чем при первой волне. Антивакцинаторы чуть повыздыхали - и наладилось. А теперь сравни с Украиной. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
График смертей видишь? А мы скорей всего даже не на пике. Ну что там калькулятор, помогает?
И весной у нас будет следующая волна и очередной локдаун. Хорошо быть обезьянами?
По твоей же логике, если болеют все одинаково, в больницах должно быть 25% вакцинированных, а их там всего 4%. А если кто-то еще и справку купил?
То что они не вакцинированы- целиком на совести их детей. Они ж уже явно не соображают даже где находятся.. если понимают -то еще хуже.. такие беспомощные ((
У антиваксов надо брать роспись что в случае чего они будут последние в очереди .
В Литве 30% вакцинированных ...
сам у квітні перехворів цією гидотою, досі викашлюю..
зебіли-шаріївці-мураєвці-опзжопці, спочатку вилікуйте голову, якщо хочете жити... дебіли... от дав же ж Бог співвідчизників-ідіотів..(
усім своїм наполегливо радив вакцінуватися, тільки без принижень і хабарів..
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість цих вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує, їх не отримають, збільшивши показники смертності та надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності. Злочинна влада не провакцинувала вдома всіх старих і немічних, а віддала перевагу незаконній сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушенню нею конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Вакциновані так само небезпечні для оточюючих, як і не вакциновані - не є законними обмеження за відсутністю вакцинації. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень цих прав, прикриваючи свої неефективні дії звинуваченнями незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся владі доведеться відповідати за те, що вони зробили і що з належного не зробили, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
Особисто я віддаю свою дозу тим, хто її більше потребує, а пізніше, можливо, й вакцинуюся, а тобі, Панасе, як прихильнику тоталітарного режиму раджу краще навчатися. Окремо, підтягни українську. Якщо вже пишеш українською, не знущайся з мови, не використовуй слова "даже", а слово "Конституція", як основний закон, пиши завжди з великої літери
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55345147
"Після цього мають вакцинувати людей старших 60 років, ..., це орієнтовно 9,9 млн людей."
На 02.11.21 хоча б 1 дозу https://vaccination.covid19.gov.ua/ отримало 10,7 млн. людей. З них, за даними https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination уряду людей старших 60 років орієнтовно 25%, тобто людей старших 60 років хоча б 1 дозу отримало 2,5 млн. з 9,9 млн людей.
Тобто, орієнтовно 7,5 млн. людей старших 60 років ще необхідно вакцинувати, а вакцини в наявності лише 8,5 млн. доз і в 1 млн. доз у листопаді закінчується термін придатності.
Лишається в наявності 7,5 млн. доз на 7,5 млн. людей старших 60 років.
Замість того, щоб робити те, що робили всі нормальні уряди і що було заплановано українським урядом 18.12.2020 (за вашим посиланням), уряд , можливо як припущення, з метою скорочення дефіциту Пенсійного фонду, не провів масової вакцинації пенсіонерів, а почав замість цього, вакцинувати всіх інших без розбору, заради показників "роботи", незаконно сегрегуючи громадян за ознакою наявності сертифікату.
Але сам сьогодні йду на третю (додаткову) давку, бо вже маю понад півроку з моменту другої.
Ні, я не гастарбайтер, я постійно живу у Польші.