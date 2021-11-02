Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский. ФОТОрепортаж

ГП "Шосткинский завод "Импульс" и ТОВ "СКБ "Вектор-В" подписали Меморандум о сотрдуничестве. Частное предприятие передает на госпроизводство разработанный в украине выстрел к гранатометам ВОГ-17В.

Об этом пишет в Фейсбуке Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В предложенном боеприпасе все элементы разработаны с использованием научного и интеллектуального потенциала Украины, а его комплектующие на 100% изготовлены на украинских предприятиях разных форм собственности", - написал Уруский.

Он отметил, что серийное производство полностью закроет потребность украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов. Ранее эти боеприпасы приходилось покупать за границей.

Также серийное производство ВОГ-17В позволит создать новые рабочие места.

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"В дальнейшем есть планы производства линейки гранатометных выстрелов, что обеспечит расширение присутствия нашего государства на мировых рынках вооружения и военной техники", - отметил Уруский.

























