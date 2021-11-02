Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский. ФОТОрепортаж
ГП "Шосткинский завод "Импульс" и ТОВ "СКБ "Вектор-В" подписали Меморандум о сотрдуничестве. Частное предприятие передает на госпроизводство разработанный в украине выстрел к гранатометам ВОГ-17В.
Об этом пишет в Фейсбуке Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, сообщает Цензор.НЕТ.
"В предложенном боеприпасе все элементы разработаны с использованием научного и интеллектуального потенциала Украины, а его комплектующие на 100% изготовлены на украинских предприятиях разных форм собственности", - написал Уруский.
Он отметил, что серийное производство полностью закроет потребность украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов. Ранее эти боеприпасы приходилось покупать за границей.
Также серийное производство ВОГ-17В позволит создать новые рабочие места.
"В дальнейшем есть планы производства линейки гранатометных выстрелов, что обеспечит расширение присутствия нашего государства на мировых рынках вооружения и военной техники", - отметил Уруский.
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ТАКОЕ нужно строить в глубине страны или у западных ее границ !
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Швидко виправляйте помилку !!!
Эти чмыри?
Шел 8-й год войны ...
"я тебя слепила из того что было".
1. Здравого смысла у людей которые занимаются логистикой уже давно нет, по причине того что на этих должностях можно хорошие откаты получать и там уже второе поколение сынков-дол***** сидит.
2. Все эти "производства" открываемые что при Порохе что сейчас - пародия. Это кустарное производство не способное восполнить потребности ВСУ даже в мирное время. Как и т. н. старые совковые заводы которые еще остались, которые были давно изношены а модернизировались таким же откатным образов и не способны повторить даже совкового качества не говоря уже о хоть каком то прогрессе.
Недавно читал классный материал по КБА-3 для "пакистанского контракта", отличный пример образцовой работы ВПК!
Скажіть керманичам з 18 століття що вони не там заводи побудували
Это записано на скрижалях Моисея все производство БП теперь в Шостке производить?
Как было сказано в одной рекламе, - "иногда лучше жевать, чем
говоритьписать..."
Советский анекдот вспомнил.
-Куда едешь?
-Военная тайна
-А что везёшь?
- Патроны