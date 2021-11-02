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Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский. ФОТОрепортаж

ГП "Шосткинский завод "Импульс" и ТОВ "СКБ "Вектор-В" подписали Меморандум о сотрдуничестве. Частное предприятие передает на госпроизводство разработанный в украине выстрел к гранатометам ВОГ-17В.

Об этом пишет в Фейсбуке Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В предложенном боеприпасе все элементы разработаны с использованием научного и интеллектуального потенциала Украины, а его комплектующие на 100% изготовлены на украинских предприятиях разных форм собственности", - написал Уруский.

Он отметил, что серийное производство полностью закроет потребность украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов. Ранее эти боеприпасы приходилось покупать за границей.

Также серийное производство ВОГ-17В позволит создать новые рабочие места.

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"В дальнейшем есть планы производства линейки гранатометных выстрелов, что обеспечит расширение присутствия нашего государства на мировых рынках вооружения и военной техники", - отметил Уруский.

Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 01
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 02
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 03
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 04
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 05
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 06
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 07
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 08
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 09
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 10
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 11
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 12
Украинские выстрелы к гранатометам ВОГ-17В будут производить в Шостке, - Уруский 13

Автор: 

боеприпасы (2374) оборона (5252) оружие (10285) Уруский Олег (116) Минстратегпром (63) Жуков Виталий (3)


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Топ комментарии
+22
Это решение НЕ ВЕРНО ! Так как это по соседству с кацапами... - недайбог отожмут, как в Луганске !

ТАКОЕ нужно строить в глубине страны или у западных ее границ !
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02.11.2021 19:02 Ответить
+17
50 км от границы с Московией
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02.11.2021 19:01 Ответить
+13
Выглядит , как намеренный распил бабла с последующей её здачей врагу - и концы в воду !
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02.11.2021 19:03 Ответить
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02.11.2021 19:00 Ответить
50 км от границы с Московией
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02.11.2021 19:01 Ответить
За лічені хвилини "смерчі" з тер. параші зрівняють завод із землею. Далі повномасштабна війна, але без ***********.
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02.11.2021 19:13 Ответить
Поки "Шостка працює, треба швидкими темпами налагоджувати виробництво в глибині території(чого б це не коштувало) Україна понад усе
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02.11.2021 19:36 Ответить
Еще план завода надо выложить в открытый доступ, желательно с путями подхода отхода.
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02.11.2021 20:52 Ответить
За іронією долі- це два найстаріших підприємства що виробляють ********** на території України
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03.11.2021 08:08 Ответить
Отлично! Делайте и побольше, для уничтожения врага, который напал на нашу страну!
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02.11.2021 19:02 Ответить
Это решение НЕ ВЕРНО ! Так как это по соседству с кацапами... - недайбог отожмут, как в Луганске !

ТАКОЕ нужно строить в глубине страны или у западных ее границ !
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02.11.2021 19:02 Ответить
Выглядит , как намеренный распил бабла с последующей её здачей врагу - и концы в воду !
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02.11.2021 19:03 Ответить
там уже не прокатит отожмут а будет большая война
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02.11.2021 19:04 Ответить
вы правы, но это для государственников - для зе-бездарей какаяразница
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02.11.2021 19:04 Ответить
У нас в стране это термина нет впринципе... Так как не было и нет "государственников..." у нас и пока не предвидеться...
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02.11.2021 21:32 Ответить
Мало того--об этом не стоит тарахтеть! Причём ещё ведь ничего не началось. А ведь пороховому заводу там много лет. С непривычки бывая там в командировке сталкивался с не ожиданым звуком взрыва, при проверке очередной партии пороха на заводе. На весь город. Там до кацапов рукой подать кстати.
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02.11.2021 19:16 Ответить
І бажано під землею, як німці робили для уникнення втрат від авіанальотів.
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03.11.2021 10:21 Ответить
Ну так естественно... У нас же война , а не мирная жизнь,..
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03.11.2021 14:59 Ответить
разработанный в украине выстрел к гранатометам ВОГ-17В. Источник:
=============
Швидко виправляйте помилку !!!
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02.11.2021 19:04 Ответить
Такое страшно осознавать когда уже 5 лет лингвистов и журналистов выпускается с отрывом больше всех остальных специальностей.
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02.11.2021 21:26 Ответить
Кто вам даст их использовать.
Эти чмыри?
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02.11.2021 19:06 Ответить
Кто знает, шо там со станковым авто. гранатометом УАГ-40, под НАТОвский боеприпас?
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02.11.2021 19:08 Ответить
Шутишь? Накуя? Наладили выпуск боеприпаса разработки 60-х годов прошлого века - вот и ладненько. Фоточки посмотри. Там же не про суть, а про шоу.
Шел 8-й год войны ...
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02.11.2021 19:13 Ответить
Такова дилемма... И на вооружение НАТО надо стандартизироваться, и воевать тем что есть. Вообще на фронте нужно побольше боеприпасов для различного оружия. Но где тот гетьман, который даст команду "Огонь!"
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02.11.2021 19:18 Ответить
Забыли выложить в сеть список работников завода и данные о руководителях…
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02.11.2021 19:11 Ответить
Зачем? ГРУ РФ все равно не поверят. Подумают что деза. Они доверяют только своим шпионам и сексотам.
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02.11.2021 19:15 Ответить
Штамповка и литье более производительно, чем вытачивание из цельных заготовок.
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02.11.2021 19:13 Ответить
И осколочное поле дает более эффективное. Но мы же не про эффективность, а про зачетные фоточки.
"я тебя слепила из того что было".
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02.11.2021 19:17 Ответить
60 км до границы с противником... Диверсия
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02.11.2021 19:16 Ответить
Харьков ещё ближе. Краматорск, где стоит штаб и много чего клепают для армии, тоже в зоне досягаемости и уже обстреливался. Диверсия?
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02.11.2021 19:28 Ответить
В Харьков танковый завод УЖЕ был со времен совка. Если бы его сейчас строили, - выбрали бы Шепетовку. Разницу понимаешь?
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02.11.2021 19:39 Ответить
Если бы сейчас строили выбрали бы Сумы или тот же Краматорск, по двум причинам:
1. Здравого смысла у людей которые занимаются логистикой уже давно нет, по причине того что на этих должностях можно хорошие откаты получать и там уже второе поколение сынков-дол***** сидит.
2. Все эти "производства" открываемые что при Порохе что сейчас - пародия. Это кустарное производство не способное восполнить потребности ВСУ даже в мирное время. Как и т. н. старые совковые заводы которые еще остались, которые были давно изношены а модернизировались таким же откатным образов и не способны повторить даже совкового качества не говоря уже о хоть каком то прогрессе.
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02.11.2021 21:33 Ответить
Повторить можно, но для этого нужны воля, системная работа и беспощадная борьба с коррупцией в любом её виде. Спи*дил 10 баксов - на нары на 5 лет. Только так, калёным железом.
Недавно читал классный материал по КБА-3 для "пакистанского контракта", отличный пример образцовой работы ВПК!
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03.11.2021 05:02 Ответить
Пакистанский контракт был в 90-х, сейчас ничего уже нет, - это раз. Два: все мы знаем как лучше но все понимают что так никогда не будет в нынешней псевдодемократии.
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03.11.2021 09:45 Ответить
Почему нет? Специалисты остались, оборудование есть, всё необходимое можно закупить. Были бы воля и готовность делать, а не трепаться и воровать. Да, хаос продолжает побеждать...
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03.11.2021 18:39 Ответить
Пф, пр-во стволов для артиллерии и танков развернули на СКМЗ, при обожаемом (здесь) Петруччо.
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03.11.2021 05:04 Ответить
Шостка и Луганск- це два нацстаріші оборонні заводи в Україні.
Скажіть керманичам з 18 століття що вони не там заводи побудували
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03.11.2021 08:11 Ответить
Ты сам понял что написал? О_о
Это записано на скрижалях Моисея все производство БП теперь в Шостке производить?
Как было сказано в одной рекламе, - "иногда лучше жевать, чем говорить писать..."
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03.11.2021 08:22 Ответить
Мы экономили как могли
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02.11.2021 21:05 Ответить
Редчайший коцап.Каждый день гонят ссаными тряпками,а оно опять приползает.Шо такая сильная зависимость?😂🌷×××
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02.11.2021 21:44 Ответить
Выстрел- это как? Стрелять из Шостки будут или снаряды производить?
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02.11.2021 19:51 Ответить
Выстрелом называется собранный артиллерийский боеприпас, т. е. простыми словами патрон для орудий калибром 30 мм и больше (по нашей классификации, по НАТОвской свыше 20 мм).
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02.11.2021 21:02 Ответить
На службі 23-мм снаряд від ЗУшки теж пострілом називався.
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03.11.2021 10:19 Ответить
Согласен, но правильно 23-мм патроны, и в ЗУ автоматы (2А14) а не автоматические орудия как в БМП-2.
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03.11.2021 10:22 Ответить
Рашка на оружии много денег зарабатывает. Надо забрать у рашки как можно больше рынков сбыта вооружений.
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02.11.2021 20:11 Ответить
Чем забирать? Продажей советского оружия и боеприпасов? ВПК Украины умер, все эти сказки про супертанки и новейшие разработки так же как и запоребриком - только сказки. И если его будут пытаться восстанавливать такие дегенераты как сейчас то лучше пусть хоть перестанут уничтожать запасы старого оружия по договорам об обычных вооружениях, оно хоть менее опасно для личного состава.
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02.11.2021 21:39 Ответить
Велкам...
Советский анекдот вспомнил.
-Куда едешь?
-Военная тайна

-А что везёшь?
- Патроны
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02.11.2021 20:18 Ответить
Дивує що геолокацію не виклали. І бажано всіх оборонних підприємств.
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03.11.2021 14:59 Ответить
 
 