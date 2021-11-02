Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA. ФОТОрепортаж

Представители Военно-Морских Сил ВСУ приняли участие в практической стажировке на корабле Военно-Морских Сил Турецкой Республики типа "ADA MILGEM" TCG "Kinaliada".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

"Во время стажировки офицеры ознакомились с боевой и повседневной организацией корабельной службы, строением и

основными техническими средствами корабля, системами, обеспечивающими живучесть и непотопляемость ADA MILGEM", - говорится в сообщении.





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Военные овладевали приемами и способами управления корветом в различных условиях плавания и во время маневрирования, как одиночным кораблем так и в составе соединения.







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Напомним, что в декабре 2020 между Министерством обороны Украины и турецкой компанией "STM" заключен внешнеэкономический контракт на строительство корабля класса "корвет". Согласно графику строительства с апреля 2022 года начинается установка оборудования и технических средств на корабль в Турции. До конца 2022 г. планируется перемещение корвета с его последующей достройкой на предприятиях судостроительной отрасли Украины.