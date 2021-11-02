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Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA. ФОТОрепортаж

Представители Военно-Морских Сил ВСУ приняли участие в практической стажировке на корабле Военно-Морских Сил Турецкой Республики типа "ADA MILGEM" TCG "Kinaliada".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA 01

"Во время стажировки офицеры ознакомились с боевой и повседневной организацией корабельной службы, строением и
основными техническими средствами корабля, системами, обеспечивающими живучесть и непотопляемость ADA MILGEM", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA 02
Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция оснастит корвет для ВМС Украины американским ракетным комплексом и аппаратами для европейских противолодочных торпед

Военные овладевали приемами и способами управления корветом в различных условиях плавания и во время маневрирования, как одиночным кораблем так и в составе соединения.

Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA 04
Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA 05
Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA 06

Также смотрите: Церемония закладки нового корвета типа "ADA" для ВМС ВСУ состоялась в Турции. ФОТО

Напомним, что в декабре 2020 между Министерством обороны Украины и турецкой компанией "STM" заключен внешнеэкономический контракт на строительство корабля класса "корвет". Согласно графику строительства с апреля 2022 года начинается установка оборудования и технических средств на корабль в Турции. До конца 2022 г. планируется перемещение корвета с его последующей достройкой на предприятиях судостроительной отрасли Украины.

Автор: 

ВМС (1489) корвет (32) оборона (5252) Турция (3508)


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Топ комментарии
+9
У Турции самая большая армия в Европе и современный мощный флот -побольше, чем черноморский РФ. И 2 громадных преимущества-проливы её. И она-страна НАТО. Можно и нужно дружить...
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02.11.2021 22:48 Ответить
+5
Кацап ти заблукав?
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02.11.2021 22:42 Ответить
+4
Хороший корвет. Надо брать.
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02.11.2021 22:39 Ответить
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Кацап ти заблукав?
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02.11.2021 22:42 Ответить
Ну вот,опять ссаной тряпкой по иплу😂🌷××××
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02.11.2021 22:49 Ответить
Хороший корвет. Надо брать.
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02.11.2021 22:39 Ответить
Логичнее купить баянов штук двести. И пользы больше и порвать можно на радостях. А вообще эта вся хрень коробельно- карьерная Украине не нужна. Когда клоуны руководят страной в цирк ходить не надо
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02.11.2021 22:47 Ответить
И не говори, вот при ГЕТЬмане ведь обходились как-то речными бронекатерами, а тут целый КОРВЕТ!
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02.11.2021 22:59 Ответить
С ледоколом впридачу. Стадо дебилов.
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02.11.2021 23:06 Ответить
У Турции самая большая армия в Европе и современный мощный флот -побольше, чем черноморский РФ. И 2 громадных преимущества-проливы её. И она-страна НАТО. Можно и нужно дружить...
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02.11.2021 22:48 Ответить
Дружить можно, только воевать за нас никто не будет. Даже крейсер достаточно простая цель для авиации. Выйти в море без прикрытия авиации верная гибель, только вот пиджакам эта прописная истина неизвестна
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02.11.2021 22:54 Ответить
Корвет всё-равно нужен. Хотя бы один и хотя бы просто для т.н. для демонстрации флага. Это ж позорище - не иметь на ходу ни одного боевого корабля даже 2-го ранга.
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02.11.2021 22:56 Ответить
И ещё зайцу стоп сигнал надо купить. Это все выброшенные деньги вместо оружия.
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02.11.2021 23:03 Ответить
Какого оружия?
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02.11.2021 23:17 Ответить
а хорошо бы ядерного..
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02.11.2021 23:24 Ответить
Бесполезно. У русни его всё-равно больше, как и безбашенности.
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02.11.2021 23:26 Ответить
та не скажи,Кирилыч,вот шептани им тихонько кто-то,что Украина гарантированно закинет до Масквабада десятимегатонник,один-единственный,но вероятность процентов под 90 - глядишь,и лихо торчащая папаха сразу подувянет..
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02.11.2021 23:31 Ответить
Ну вот шепнёшь ты им, а через 15 минут на месте Львова ядерная воронка и ультиматум - немедленно сдать всё ядерное оружие. Или каждые 15 минут будет по минус одному украинскому городу. И что ты будешь делать?
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02.11.2021 23:36 Ответить
это,смотря,кто с чемоданчиком в Украине будет,если типа валоди -ясно,а если типа Дудаева -понятно..
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02.11.2021 23:40 Ответить
Точь в точь такие слова говорил один казламордый
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02.11.2021 23:40 Ответить
Ну вот. Уже об этом говорят. Они безбашенные.
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02.11.2021 23:44 Ответить
Россию нужно всем миром бить. Точно такой же ультиматум можно и России поставить. Каждые 15 минут минус Воронеж. Но США или Китай ссут пока.
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03.11.2021 13:21 Ответить
Для цього кораблі мають зенітні ракети та РЛС які бачуть літаки за сотні кілометрів.
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02.11.2021 23:14 Ответить
Очень смешно.
Не пиши то о чем не имеешь понятия
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02.11.2021 23:20 Ответить
Ти впевнений в цьому?
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02.11.2021 23:29 Ответить
Более чем
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02.11.2021 23:32 Ответить
Я этим 30 лет занимался и знаю про ЭТО более чем кто
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02.11.2021 23:35 Ответить
А це шо? Член собачий? Це корабельний зенітно-ракетний комплекс М-1. Вгорі видно овальну антену РЛС кругового огляду"Ангара" з дальністю дії 300 км, оператором на якій я служив.
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03.11.2021 00:07 Ответить
Это действительно как ты выразился " хрен собачий" Я мог бы тебе прочесть лекцию страниц на двести о боевом применение всего этого ,а потом принять экзамен по работе на всем этом

Короче , на каком диапазоне работают корабельные рлс ? Какова дальность обнаружения КР ? Сколько букв от " Отче наш" успеет прочитать экипаж ?
Есть прописные истины в армии и оспаривать и дискутировать их я не буду.Можешь удивить весь мир и опровергнуть их.
Послать корабль в море без прикрытия авиации- послать на верную смерть. Авиации у нас считай нет. ПВО даже ТАКр--- неэффективно. Так о чем мы говорим? Учебник по которому ты учился написан возможно и мной
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03.11.2021 07:56 Ответить
При всем уважении,могу тебя уверить что я знаю обо все этом в миллионы раз больше
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03.11.2021 08:00 Ответить
Коли корабель виходить в море, екіпаж несе цілодобову вахту в своїх бойових постах 4Х4, або 4Х8. Вся апаратура працює цілодобово і корабель готовий відповідати на загрози.
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03.11.2021 09:32 Ответить
Господи ну какой же ты упрямый.Ну кто вас дрючил инспекциями и обучением( командный состав естественно) такого барделя как на флоте больше нигде нет. Корабль фиг от стенки отошёл бы если на него не прибыл такой как я. Извини но таких """ спецов""" как на флоте ссаными тряпками гнать надо.нихрена не знают, нихрена не умеют. А по поводу РЛС, это также я чуть-чуть трахал конструкторов заводов за ихнее дерьмо. Если бы по тебе я запустил КР ты бы уже ни с кем не разговаривал ( может с рыбами)
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03.11.2021 10:20 Ответить
Такого бардака даже в стройбате нет. В качестве инспектора у меня несколько походов ,в том числе и ТАРК и ты мне решил сказки рассказывать
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03.11.2021 10:24 Ответить
Уязвимость тюлькиного флота неизвестна только обрезанным ?
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02.11.2021 22:49 Ответить
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02.11.2021 22:52 Ответить
Созвонтесь также с капитаном "Ашота", что-то дельное обязательно подскажет.
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02.11.2021 22:57 Ответить
Подумаешь, в Черном море кацапов скотовоз зашугал... В Средиземке у кацапов начинается неудержимый энурез от обычной турецкой шаланды.
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02.11.2021 23:13 Ответить
(Эгейское море)
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02.11.2021 23:14 Ответить
Энурез начинается когда на корабль заходишь. И это правильно, все это будет на дне в первый же день войны.
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02.11.2021 23:24 Ответить
100% - кацапы в курсе..
самозатопление там - вообще своего рода культ..
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02.11.2021 23:27 Ответить
Туркам-респект...
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03.11.2021 08:09 Ответить
 
 