Военнослужащие ВМС Украины прошли стажировку на турецком корвете типа ADA. ФОТОрепортаж
Представители Военно-Морских Сил ВСУ приняли участие в практической стажировке на корабле Военно-Морских Сил Турецкой Республики типа "ADA MILGEM" TCG "Kinaliada".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
"Во время стажировки офицеры ознакомились с боевой и повседневной организацией корабельной службы, строением и
основными техническими средствами корабля, системами, обеспечивающими живучесть и непотопляемость ADA MILGEM", - говорится в сообщении.
Военные овладевали приемами и способами управления корветом в различных условиях плавания и во время маневрирования, как одиночным кораблем так и в составе соединения.
Напомним, что в декабре 2020 между Министерством обороны Украины и турецкой компанией "STM" заключен внешнеэкономический контракт на строительство корабля класса "корвет". Согласно графику строительства с апреля 2022 года начинается установка оборудования и технических средств на корабль в Турции. До конца 2022 г. планируется перемещение корвета с его последующей достройкой на предприятиях судостроительной отрасли Украины.
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Не пиши то о чем не имеешь понятия
Короче , на каком диапазоне работают корабельные рлс ? Какова дальность обнаружения КР ? Сколько букв от " Отче наш" успеет прочитать экипаж ?
Есть прописные истины в армии и оспаривать и дискутировать их я не буду.Можешь удивить весь мир и опровергнуть их.
Послать корабль в море без прикрытия авиации- послать на верную смерть. Авиации у нас считай нет. ПВО даже ТАКр--- неэффективно. Так о чем мы говорим? Учебник по которому ты учился написан возможно и мной
самозатопление там - вообще своего рода культ..