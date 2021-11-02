Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
В Черниговской области пограничники с таможенниками предотвратили попытку незаконного вывоза валюты и предметов, которые имеют культурно-историческую ценность.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Скрытые от контроля предметы и средства были обнаружены во время проверки автомобиля "Мерседес", прибывшего в пункт пропуска "Сеньковка" сегодня ночью. Имея информацию от оперативных сотрудников о возможном перемещении товаров, представляющих культурную ценность, пограничники инициировали углубленный обзор.
Обзорная группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой.
Кроме того, в автомобиле пограничники с таможенниками обнаружили незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.
Автомобиль, валюту и предметы, которые вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность, временно изъяты таможней. Последующие решения по ним будут приниматься после соответствующих экспертиз.
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Просто, киевлянин боится тату-машинку.
Бывшая жена экс-футболиста Баварии, Зенита и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон с Украины на €10 млн.
"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове".
https://www.ebay.com/sch/antikvarvm/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
Нести искусство людям,
Берут они охотно
Старинные полотна.
Когда будет проведено расследование?