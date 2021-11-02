Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Черниговской области пограничники с таможенниками предотвратили попытку незаконного вывоза валюты и предметов, которые имеют культурно-историческую ценность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Скрытые от контроля предметы и средства были обнаружены во время проверки автомобиля "Мерседес", прибывшего в пункт пропуска "Сеньковка" сегодня ночью. Имея информацию от оперативных сотрудников о возможном перемещении товаров, представляющих культурную ценность, пограничники инициировали углубленный обзор.

Обзорная группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой.





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Кроме того, в автомобиле пограничники с таможенниками обнаружили незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.





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Автомобиль, валюту и предметы, которые вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность, временно изъяты таможней. Последующие решения по ним будут приниматься после соответствующих экспертиз.