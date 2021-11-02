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Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Черниговской области пограничники с таможенниками предотвратили попытку незаконного вывоза валюты и предметов, которые имеют культурно-историческую ценность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба 01

Скрытые от контроля предметы и средства были обнаружены во время проверки автомобиля "Мерседес", прибывшего в пункт пропуска "Сеньковка" сегодня ночью. Имея информацию от оперативных сотрудников о возможном перемещении товаров, представляющих культурную ценность, пограничники инициировали углубленный обзор.

Обзорная группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой.

Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба 02
Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба 03

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Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба 04

Кроме того, в автомобиле пограничники с таможенниками обнаружили незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба 05
Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба 06

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Автомобиль, валюту и предметы, которые вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность, временно изъяты таможней. Последующие решения по ним будут приниматься после соответствующих экспертиз.

Автор: 

Госпогранслужба (6639) контрабанда (2410) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Черниговщина (1486)


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Топ комментарии
+7
А не проверить ли, может эта икона из Лавры? Попы, наверняка, готовятся на родину...
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02.11.2021 23:49 Ответить
+5
Позоже , что клиент валил в один конец 😠
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02.11.2021 23:50 Ответить
+3
Икона на спине, это - классика.
Просто, киевлянин боится тату-машинку.
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02.11.2021 23:48 Ответить
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Икона на спине, это - классика.
Просто, киевлянин боится тату-машинку.
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02.11.2021 23:48 Ответить
А не проверить ли, может эта икона из Лавры? Попы, наверняка, готовятся на родину...
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02.11.2021 23:49 Ответить
Позоже , что клиент валил в один конец 😠
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02.11.2021 23:50 Ответить
І ще й графіна розбили при затриманні.
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03.11.2021 10:00 Ответить
Вот ещё интересная новость.

Бывшая жена экс-футболиста Баварии, Зенита и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон с Украины на €10 млн.

"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове".
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02.11.2021 23:55 Ответить
Может ехал кровавого упыря с кремля изгонять?
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02.11.2021 23:58 Ответить
тимощук?
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03.11.2021 00:00 Ответить
Проверьте кто-то вот этого продавца на ebay.
https://www.ebay.com/sch/antikvarvm/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
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03.11.2021 00:01 Ответить
Давайте будем
Нести искусство людям,
Берут они охотно
Старинные полотна.
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03.11.2021 00:08 Ответить
А Тимощук вывез в Петербург из Украины десятки икон.

Когда будет проведено расследование?
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03.11.2021 00:40 Ответить
Да и хрен с ней! Чем больше этого "исторического" хлама вывезут, чем чище и разумнее будет страна!
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03.11.2021 20:05 Ответить
 
 